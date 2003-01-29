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    29 января 2003

    Mote: новое в беспроводных сетях:

    17:32

    Новые ноутбуки IBM ThinkPad R40:

    16:18

    Утилиты: BackUpTime v.1.31:

    16:05

    Утилиты: TaskInfo2003 v.5.0.0.82 RC1:

    15:53

    Интернет и сети: ICQ Pro 2003a Beta Build 3800:

    15:49

    Интернет и сети: The Bat! v.1.62i Postfinal:

    15:46

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.44:

    15:40

    Утилиты: Hmonitor v.4.1.2.2:

    15:35

    Утилиты: Rage3D Tweak v.3.7:

    15:29

    Интернет и сети: Serv-U v.4.1.0.4 Beta:

    15:21

    Архиваторы: WinAce v.2.5 Beta 5:

    15:16

    Мультимедиа: DivX v.5.0.3:

    15:13

    Ожидаемые снижения цен на процессоры от Intel:

    14:54

    Утилиты: PowerStrip v.3.31 Build 372 Beta:

    14:45

    Утилиты: CPUCooL v.7.1.8:

    14:41

    RoverBook Voyager CT5: ноутбук экономичного класса от Rover Computers:

    13:33

    Интернет и сети: CuteFTP XP v.5.0.1 Beta:

    13:30

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.3.0.183 Beta:

    13:21

    Micron и VIA демонстрируют систему с 1 Гб модулями DDR SDRAM:

    13:12

    Новые версии BIOS для материнских плат QDI, Soyo и Supermicro:

    13:10

    Обновление официальных драйверов для звука CMI-9738 от C-Media:

    13:01

    Неофициальные WHQL-драйверы Detonator v.42.30:

    12:55

    Новая версия универсальных AC97 драйверов для материнских плат на чипсетах от VIA:

    12:50

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    12:46

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    12:41

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и ASUS:

    12:36

    Неофициальные драйверы для встроенной графики чипсетов nForce 1/2:

    12:26

    Обновление драйверов для LAN от Broadcom:

    12:17

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    12:13

    ECS переходит на Crusoe:

    10:30

    DeskBook – мобильный настольный ПК по версии AOpen:

    09:59

    На российском рынке появились поддельные упаковки CD-R под маркой Verbatim:

    09:59

    Pinnacle выпустила русскую версию пакета Studio 8:

    09:31

    AP1600R: двухпроцессорная Intel Xeon платформа от ASUS:

    09:20

    Новые blade-серверы от Hewlett-Packard:

    09:04

    Новые 2 х 1,42 ГГц модели Power Mac и 20,1-дюймовый ЖК дисплей Cinema от Apple:

    07:14

    Цифровые камеры от Philips:

    06:21

    Тайваньская AU Optronics получила 20% в Fujitsu Display:

    05:45

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