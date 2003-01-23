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    23 января 2003

    Yamaha EZ-EG Guitar: гитара, которая учит:

    18:02

    Новые ноутбуки Toshiba DynaBook серий C7 и Е7:

    17:05

    Новые ЖК-мониторы IIYAMA под новым названием: E-Yama:

    16:37

    Биометрический PDA компании CDL:

    15:56

    Cassiopeia E-3000: достойная замена E-2000:

    13:45

    Будущие процессоры VIA будут socket-free:

    13:30

    О сроках выпуска и ценах процессоров AMD Athlon с ядром Barton:

    13:19

    Aeolus FX: графическая карта от AOpen на чипе NVIDIA GeForce FX:

    13:07

    Системные платы серии P4DR от IWILL на чипсете SiS655:

    12:59

    CardRec: новый миниатюрный MP3 плеер от Seagrand:

    12:44

    AMD и Metrowerks представили Linux-платформу OpenPDA для чипов Alchemy Au1100:

    12:27

    V9900: графическая карта от ASUS на NVIDIA GeForce FX:

    11:48

    Системная плата SI7 от ABIT на чипсете SiSR658, с поддержкой PC1200 RDRAM:

    10:28

    AS4612UT: новый 18,1-дюймовый ЖК монитор от IIYAMA:

    10:07

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