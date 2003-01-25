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    25 января 2003

    Утилиты: Soltek Hardware Monitor Utility v.2.02:

    16:03

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle, Soyo и SUMA:

    15:52

    Новые драйверы для встроенного видео материнских плат на базе чипсетов Intel:

    15:36

    Неофициальные драйверы Detonator v.42.70 для Windows 2000/XP:

    15:31

    Новая версия NOMAD Jukebox 3 от Creative:

    15:15

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    14:28

    Обновление драйверов и утилит для встроенного звука SiS:

    14:24

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen и ASUS:

    14:18

    Фото дня: профессиональные видеокарты Wildcat VP970 и Wildcat VP560 от 3Dlabs:

    13:43

    Ulead VideoStudio 7, официально:

    11:53

    ISP2332: 2-канальный Fibre Channel контроллер от QLogic второго поколения:

    11:51

    17-дюймовый ЖК монитор LCD1701 от NEC-Mitsubishi:

    11:50

    Настраиваемая архитектура для беспроводной связи Intel: даешь поддержку всего и вся!:

    11:15

    Новая Java Card OS и 1-Мб смарт-карта Sharp:

    10:44

    Victoria: новое имя в семействе процессоров AMD Athlon 64:

    09:35

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