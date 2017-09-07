i3D-Speed 08’17: август 2017 года

Ежемесячный отчет о драйверах и сравнение производительности

популярных 3D-акселераторов

Регулярные (ежемесячные) выпуски i3D-Speed — это проект iXBT.com, целью которого является предоставление отчетов об относительной производительности целого набора видеокарт на драйверах под Windows 10: мы стараемся обеспечить читателю понимание того, как соотносятся друг с другом видеоускорители всех уровней (от бюджетных до топовых). В материале присутствуют сводные диаграммы производительности популярных современных видеокарт, а также определение соотношений цены и производительности. С целью получения прозрачности результатов по всему списку ускорителей тестирование проводится в одинаковых условиях настроек максимально возможного качества 3D-графики в играх.

Выпуск 109 (198) / Август 2017 года

Содержание

Новости

Добавлены результаты тестов Nvidia GeForce GT 1030, AMD Radeon RX Vega 64 (2 режима), Radeon RX 580 4 ГБ. Результаты тестирования карт Nvidia GeForce GT 730, AMD Radeon R9 Fury X, R9 390, R9 390X отправлены в архив.

1. Конфигурация тестового стенда

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4): процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц); СО Antec Kuhler H2O 920; системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370; оперативная память 16 ГБ DDR4 (2 × AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц, 16-18-18-39); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.8.2;

драйверы Nvidia версии 385.28;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games, Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)

2. Список видеокарт

(в скобках перечислены частоты работы — ядро: блок ROP/TMU, ядро: блок шейдерных вычислений, эффективная частота работы памяти; карты, работающие на повышенных частотах, помечены «o/c»):

Архив (видеокарты, по которым больше не обновляется информация)

3. Сводные диаграммы производительности видеокарт на последних версиях драйверов за август 2017 года

Желающие скачать все результаты в формате Excel (Office 2003) — могут взять архив RAR 3.0 или ZIP.

3.1. Диаграммы

4. Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца

Расчет проводился на основе полученных данных по игровым тестам.

Желающие провести свой расчет и определить рейтинг, исходя из своих оценок, могут скачать таблицу в формате Excel (Office 2003) — архив RAR 3.0 или ZIP.

Методика расчета рейтингов описана здесь.

Расчет выполнен при следующих допущениях:

процент соотношения потребности в производительности и качестве распределяется так: приоритет по производительности — 70%

приоритет по качеству — 30% Рейтинг полезности характеризует производительность и функциональность карты (это числитель) в соотношении к ее стоимости (знаменатель). Для расчета рейтинга iXBT.com используется числитель предыдущего рейтинга (не учитывается цена).

4.1. Рейтинг 3D-ускорителей iXBT.com Дает понимание, как выглядят все ускорители относительно младшего GeForce GT 740, который мы взяли за единицу (за 100%). Мы приводим в рейтинге возможностей не абсолютные значения, а показатели карт относительно GT 740.

№ Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 2340 442 53 000 02 RX Vega 64 (Turbo) 8ГБ, 1250—1630/1890 1950 394 49 500 03 RX Vega 64 (Balanced) 8ГБ, 1250—1630/1890 1900 384 49 500 04 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1900 531 35 800 05 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 1580 518 30 500 06 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 1380 511 27 000 07 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 1240 459 27 000 08 RX 580 4 ГБ, 1257—1340/8000 1180 513 23 000 09 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 1180 492 24 000 10 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 1180 599 19 700 11 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 1130 435 26 000 12 RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000 1080 540 20 000 13 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 1010 673 15 000 14 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 1010 505 20 000 15 RX 470 4 ГБ, 926—1100/6600 970 539 18 000 16 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 820 432 19 000 17 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 720 436 16 500 18 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 690 657 10 500 19 RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000 630 741 8500 20 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 550 474 11 600 21 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 530 663 8000 22 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 520 634 8200 23 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 430 478 9000 24 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 370 552 6700 25 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 320 427 7500 26 GT 1030 2 ГБ, 1227—1430/6000 260 531 4900 27 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 250 481 5200 28 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 200 294 6800 29 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 100 286 3500 30 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 100 208 4800

Выше читатели смогут выбрать по своему вкусу тот ускоритель, который, на их взгляд, продемонстрировал приемлемую скорость (возможно, даже максимальную — это зависит от индивидуальных запросов), а также современную функциональность в 3D-графике.

4.2. Рейтинг полезности (соотношение возможностей и цены) Отвечает на вопрос: соответствует ли цена скоростным характеристикам?

№ Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 01 RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000 741 630 8500 02 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 673 1010 15 000 03 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 663 530 8000 04 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 657 690 10 500 05 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 634 520 8200 06 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 599 1180 19 700 07 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 552 370 6700 08 RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000 540 1080 20 000 09 RX 470 4 ГБ, 926—1100/6600 539 970 18 000 10 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 531 1900 35 800 11 GT 1030 2 ГБ, 1227—1430/6000 531 260 4900 12 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 518 1580 30 500 13 RX 580 4 ГБ, 1257—1340/8000 513 1180 23 000 14 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 511 1380 27 000 15 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 505 1010 20 000 16 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 492 1180 24 000 17 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 481 250 5200 18 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 478 430 9000 19 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 474 550 11 600 20 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 459 1240 27 000 21 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 442 2340 53 000 22 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 436 720 16 500 23 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 435 1130 26 000 24 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 432 820 19 000 25 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 427 320 7500 26 RX Vega 64 (Turbo) 8ГБ, 1250—1630/1890 394 1950 49 500 27 RX Vega 64 (Balanced) 8ГБ, 1250—1630/1890 384 1900 49 500 28 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 294 200 6800 29 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 286 100 3500 30 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 208 100 4800

Комментарий к рейтингам: Продукты топового класса, вроде Radeon RX Vega 64, R9 Fury, GeForce GTX 1080, GTX 1080 Ti, GTX 980 Ti, GTX 1070, Titan X следует рассматривать исключительно с точки зрения Рейтинга iXBT.com, потому что они предназначены для энтузиастов, выпускаются относительно малыми партиями и имеют завышенные цены, так что в общем рейтинге полезности обычно занимают последние позиции. Рыночная судьба таких ускорителей будет определяться желанием геймера получить самое мощное решение. Тем не менее, мы проведем анализ рейтинга полезности по всем основным ценовым группам, включая и самые мощные ускорители. Как известно, из-за дефицита видеокарт топового и даже среднего уровня (на которые возник огромный спрос ради майнинга) цены на них резко выросли, а их рейтинг полезности в предыдущие месяцы, соответственно, резко упал. В настоящее время цены постепенно стабилизируются и возвращаются к номинальному уровню, хотя подчас еще далеки от него. Группа ускорителей премиального класса (ценовой уровень от 65 000 ), места по Рейтингу полезности: Нет

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей топового класса (ценовой уровень 39 000 — 64 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1080 Ti, 21 Radeon RX Vega 64 (Turbo), 26 Radeon RX Vega 64 (Balanced), 27

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей высокого класса (ценовой уровень 20 000 — 38 999 ), места по Рейтингу полезности: Radeon RX 570, 8 GeForce GTX 1080, 10 GeForce GTX 1070, 12 Radeon RX 580 4 ГБ, 13 Radeon R9 Fury, 14

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей выше среднего уровня (ценовой уровень 13 000 — 19 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1060 3 ГБ, 2 GeForce GTX 1060 6 ГБ, 6 Radeon RX 470, 9 Radeon R9 380, 22 Radeon R9 380X, 24

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей среднего уровня (ценовой уровень 7000 — 12 999 ), места по Рейтингу полезности: Radeon RX 560, 1 Radeon RX 460, 3 GeForce GTX 1050 Ti, 4 GeForce GTX 1050, 5 GeForce GTX 950, 18

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей бюджетного уровня (цена ниже 7000 ), места по Рейтингу полезности: Radeon RX 550, 7 GeForce GT 1030, 11 Radeon R7 250X, 17 GeForce GTX 750, 28 Radeon R7 240, 29

), места по Рейтингу полезности: Вышеуказанные видеокарты и стали самыми полезными на сегодня ускорителями (при покупке которых пользователь получает максимальную отдачу на каждый потраченный рубль).