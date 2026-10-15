«Если не начнётся мировая война». Маск замахнулся на $100 трлн капитализации SpaceX менее чем за 10 лет ⁠ 5

Илон Маск заявил, что капитализация SpaceX способна превысить 100 трлн долларов менее чем за десять лет, если миру удастся избежать крупной мировой войны.

Таким образом предприниматель отреагировал на прогноз инвестора Рона Барона, который ранее оценил потенциальную стоимость компании через десятилетие в 20–50 трлн долларов. По мнению Маска, даже такая оценка может оказаться слишком консервативной.

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Барон также предположил, что на Starlink — подразделение спутникового интернета SpaceX — может приходиться 14–15 трлн долларов стоимости. Маск рассчитывает на куда более масштабный рост бизнеса, связанного со спутниковой связью, космическими операциями и перспективными орбитальными центрами обработки данных.

После IPO в июне 2026 года рыночная оценка SpaceX составляет около 2 трлн долларов. Для достижения отметки в 100 трлн компании пришлось бы увеличить её примерно в 50 раз за менее чем десятилетие.