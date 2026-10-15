Единственный флагман на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с чистым экраном без вырезов. Представлен Red Magic 12 Pro+: 8400 мАч, 120 Вт, IPX8 и жидкостное охлаждение

Red Magic представила флагманский смартфон Red Magic 12 Pro+. На данный момент это единственная модель на платформе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с абсолютно чистым экраном без вырезов — фронтальная камера размещена под дисплеем.

Red Magic 12 Pro+ доступен в трёх конфигурациях: 12/256 ГБ — $1045, 16/512 ГБ —$1195 и 16 ГБ/1 ТБ — $1345. Предусмотрены три варианта оформления: Deuterium Transparent Dark Night, Deuterium Transparent Silver Wing и Deuterium Transparent Ice Blue.

Смартфон оснащён 6,85-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Экран производства BOE использует материал X11, подэкранная камера — девятого поколения. Специальный чип G1 отвечает за согласованность яркости, цветопередачи и частоты обновления между областью камеры и остальной частью экрана. По данным производителя, переход с 28-нм на 22-нм техпроцесс позволил повысить эффективность калибровки и качество изображения, а энергопотребление чипа снизить на 30%. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп, основная камера — с двумя 50-мегапиксельными сенсорами.

Аккумулятор ёмкостью 8400 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Для отвода тепла используется система Wind Chaser 5.0 с вентилятором нового поколения и лабиринтной пылезащитной конструкцией. Скорость вращения вентилятора — 25 500 об/мин. Производитель также указывает защиту от воды — IPX8. Ещё одна особенность — система жидкостного охлаждения RGB Pulsed, в которой применяется радиатор, аналогичный используемым в ИИ-серверах, и двухконтурная конструкция каналов циркуляции жидкости.