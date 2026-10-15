Мощность Bocanova выросла до 300 МВт. Комплекс на базе Tesla Megapack расширяется

Новый объект удвоил мощность комплекса Bocanova до 300 МВт

Компания Nightpeak Energy объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию аккумуляторного комплекса Bocanova 2 в округе Бразория на юго-востоке Техаса.

Объект мощностью 150 МВт с запасом энергии на два часа стал второй очередью проекта Bocanova и увеличил суммарную мощность площадки до 300 МВт, помогая энергосистеме ERCOT справляться с растущим спросом со стороны дата-центров и других крупных потребителей.

Мощность Bocanova выросла до 300 МВт. Комплекс на базе Tesla Megapack расширяется
Источник изображения: SawyerMerritt // Nightpeak Energy

Bocanova 2 оснащён системами накопления энергии Tesla Megapack 2 XL. Первая очередь комплекса, Bocanova 1 мощностью 150 МВт, работает с августа 2025 года. Аккумуляторные установки позволяют накапливать электроэнергию и отдавать её в сеть по мере необходимости, повышая гибкость энергоснабжения в условиях быстрого роста нагрузки.

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