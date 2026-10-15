Плацкарт станет просторнее: РЖД запустят вагоны нового поколения в 2027 году

В крупных городах внедряются билеты с единым тарифом для всех видов транспорта

«Российские железные дороги» планируют в 2027 году закончить испытания плацкартных вагонов увеличенного габарита Т. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников на форуме «Общественный транспорт 2026» в Москве.

Первые вагоны новой модели — купейные и штабные — начали курсировать в декабре 2025 года в составе поезда «Красная стрела», следующего по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Увеличенные ширина и длина позволили разместить в купейном вагоне 10 купе вместо девяти.

В оснащение вошли индивидуальная система климат-контроля, беспроводные зарядки и удлиненные спальные места. Для пассажиров верхних полок предусмотрены отдельные столики. Также в вагонах появились душевая кабина и багажное помещение, которое можно переоборудовать для перевозки спортивного инвентаря.

Колесников также рассказал о развитии пригородного сообщения и мультимодальных перевозок. В крупных городах внедряют билеты с единым тарифом для разных видов транспорта. Кроме того, приложения «ПроТранспорт» и платформа «Инновационная мобильность» позволяют оформлять в одном месте билеты на самолёт, поезд и автобус. По словам представителя РЖД, такие решения упрощают планирование поездок с использованием нескольких видов транспорта.