Sony Walkman — жив. Sony готовит новый аудиоплеер с корпусом из позолоченной меди, экраном 5,5 дюйма, автономностью 35 часов и ценой $4120

В сети появились изображения и характеристики новых флагманских аудиоплееров Sony Walkman NW-WM1ZM3 и NW-WM1AM3. По данным The Walkman Blog, устройства практически идентичны по конструкции и электронике, а различаются они главным образом материалами корпуса и ценой.

Более доступная модель NW-WM1AM3 получит алюминиевый корпус массой 425 г. Старшая NW-WM1ZM3 будет заметно тяжелее — 670 г. Её корпус изготовят из бескислородной меди с золотым покрытием. По замыслу Sony, такой материал должен положительно влиять на качество звучания, но существенно увеличивает стоимость устройства.

По предварительным данным, NW-WM1AM3 будет стоить около 345 000 иен (примерно $1290), а NW-WM1ZM3 — около 650 000 иен (примерно $4120). Оба плеера, как ожидается, получат улучшенную электронику, усовершенствованную систему пассивного охлаждения и обновлённый цифровой усилитель S-Master HX. Подробные характеристики усилителя пока не раскрываются.

Наушники можно будет подключать к разъемам 3,5 и 4,4 мм. Беспроводное соединение обеспечит Bluetooth-модуль с поддержкой Qualcomm aptX Adaptive и LC3. Автономность при воспроизведении локально сохранённой музыки составит до 35 часов вместо 40 у предшественников, а при потоковом воспроизведении — до 31 часа.

Диагональ дисплея составит 5,5 дюйма, разрешение — 1080p. Ожидаются версии со 128 и 256 ГБ флеш-памяти. Как и в предыдущих моделях, объём памяти, вероятно, можно будет расширить с помощью карты microSD.