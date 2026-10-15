На заводе Intel Fab 38 в Израиле произошёл взрыв

На строящейся в Израиле фабрике Intel Fab 38 произошёл взрыв, за которым последовал пожар. Это произошло в среду 14 октября. Полиция предполагает в первую очередь взрыв газового баллона.

Взрыв на заводе в Кирьят-Гате произошёл в 14:12 по местному времени. Для тушения пожара, а также поиска пострадавших было направлено восемь пожарно-спасательных групп, включая специализированные подразделения по работе с опасными материалами. Сообщается о трёх пострадавших. К счастью, погибших не было.

О подозрении на теракт не сообщается, а полиция в первую очередь рассматривает в качестве причины взрыв баллона с трифторидом азота, который активно используется при производстве полупроводников.

Fab 38 является важным объектом для компании. На её территории, кроме прочего, находится чистая комната, которая почти готова к подключению коммуникаций и установке оборудования.