Похоже, с GeForce RTX 5090 действительно можно попрощаться. Сеть Micro Center теперь указывает карты, как Not Carried

Похоже, утечки о прекращении производства GeForce RTX 5090 действительно были верны. Крупная американская сеть Micro Center на страницах таких карт теперь указывает Not Carried, то есть товар не просто отсутствует на складе, а его больше не продают.

Обычно, когда товар временно недоступен, магазины указывают его статус, как Out of stock. Так было и с GeForce RTX 5090 ранее, но теперь статус изменён.

Пример одного только магазина ещё ничего не доказывает, но вряд ли стоит списывать это на совпадение. К тому же, если попытаться найти такие карты в продаже в США или Европе, почти ни у каких магазинов их попросту нет, а там, где какие-то карты всё же есть, цены буквально за несколько дней подскочили ещё на 10-20%.

Напомним, согласно утечкам, Nvidia больше не хочет выпускать игровой флагман, так как хочет использовать те же GPU GB202 для производства более маржинальной RTX Pro 6000 Blackwell.