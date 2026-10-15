Похоже, таких дорогих роутеров у Asus еще не было. Asus ROG Octopus 8 с Wi-Fi 8 оценили в 1050 долларов

Компания Asus представила беспроводной маршрутизатор ROG Octopus 8 с поддержкой Wi-Fi 8 (802.11bn). Устройство поступило в продажу в Китае на площадке JD.com по цене 6999 юаней ($1050).

Маршрутизатор оснащён четырёхъядерным процессором Broadcom с частотой 2,6 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти DDR4. Устройство оснащено восемью антеннами, расположенными по периметру корпуса.

ROG Octopus 8 работает в трёх диапазонах: 2,4 ГГц со скоростью до 1376 Мбит/с, а также в двух диапазонах 5 ГГц — до 5764 Мбит/с в каждом. Суммарная заявленная скорость достигает 12 904 Мбит/с.

Набор разъёмов включает два порта Ethernet 10 Гбит/с, четыре порта 2,5 Гбит/с, один порт 1 Гбит/с и два USB. Поддержка технологий стандарта 802.11bn должна снизить уровень помех, расширить зону покрытия и повысить стабильность соединения. Также заявлено увеличение пропускной способности на средних и дальних дистанциях и улучшение покрытия для умных устройств.