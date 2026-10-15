Представлен Grok Voice 3.0. Система уже обрабатывает 20 тысяч звонков в Starlink ежедневно, 70% обходятся без операторов

Компания SpaceX представила Grok Voice 3.0 и сообщила, что кол-центры Starlink уже используют Grok Voice 3.0 для обработки около 20 000 звонков клиентов в день.

По данным компании, примерно 70% обращений удаётся решить без участия человека. Кроме того, каждый четвёртый звонок, связанный с продажами, заканчивается покупкой ещё до того, как клиент завершает разговор. SpaceX позиционирует новую модель как одну из самых интеллектуальных систем в своем классе.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

По заявлению разработчиков, Grok Voice 3.0 устанавливает рекорды в решении задач клиентской поддержки, обеспечивает задержку менее секунды и обходится дешевле ряда конкурирующих моделей. В качестве подтверждения экономичности компания ссылается на тесты Artificial Analysis, в которых сравниваются расходы на выполнение аудиозадач. Согласно опубликованным результатам, Grok Voice 3.0 дешевле GPT-Live-1 (Astra, Medium) и GPT-Realtime-2.1.

Модель также обрабатывает миллионы разговоров ежедневно в автомобилях Tesla и используется в голосовом режиме Grok Bot. Водители могут обращаться к системе без помощи рук: через Connectors — для проверки календаря и работы с электронной почтой, а через Grok Bot — для выполнения более сложных поручений, например заказа кофе или бронирования столика в ресторане.