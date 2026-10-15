Представлен Grok Voice 3.0. Система уже обрабатывает 20 тысяч звонков в Starlink ежедневно, 70% обходятся без операторов

SpaceX позиционирует новую модель как одну из самых интеллектуальных систем в своем классе

Компания SpaceX представила Grok Voice 3.0 и сообщила, что кол-центры Starlink уже используют Grok Voice 3.0 для обработки около 20 000 звонков клиентов в день.

По данным компании, примерно 70% обращений удаётся решить без участия человека. Кроме того, каждый четвёртый звонок, связанный с продажами, заканчивается покупкой ещё до того, как клиент завершает разговор. SpaceX позиционирует новую модель как одну из самых интеллектуальных систем в своем классе.

Представлен Grok Voice 3.0. Система уже обрабатывает 20 тысяч звонков в Starlink ежедневно, 70% обходятся без операторов
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

По заявлению разработчиков, Grok Voice 3.0 устанавливает рекорды в решении задач клиентской поддержки, обеспечивает задержку менее секунды и обходится дешевле ряда конкурирующих моделей. В качестве подтверждения экономичности компания ссылается на тесты Artificial Analysis, в которых сравниваются расходы на выполнение аудиозадач. Согласно опубликованным результатам, Grok Voice 3.0 дешевле GPT-Live-1 (Astra, Medium) и GPT-Realtime-2.1.

Модель также обрабатывает миллионы разговоров ежедневно в автомобилях Tesla и используется в голосовом режиме Grok Bot. Водители могут обращаться к системе без помощи рук: через Connectors — для проверки календаря и работы с электронной почтой, а через Grok Bot — для выполнения более сложных поручений, например заказа кофе или бронирования столика в ресторане. 

Предыдущая публикация: Geely привезет в Россию «наиболее доступный электромобиль бренда в стране». Это будет Geely EX2, который уже стал хитом в БелоруссииСледующая публикация: Большое обновление для пользователей Max: от архива историй до рекомендаций каналов
Главное
Все новости
10 минут назадСразу четыре космодрома расширяются. Япония собирается увеличить число космических запусков
12 минут назадМощность Bocanova выросла до 300 МВт. Комплекс на базе Tesla Megapack расширяется
30 минут назад2Большое обновление для пользователей Max: от архива историй до рекомендаций каналов
36 минут назад1Geely привезет в Россию «наиболее доступный электромобиль бренда в стране». Это будет Geely EX2, который уже стал хитом в Белоруссии
48 минут назад1Плацкарт станет просторнее: РЖД запустят вагоны нового поколения в 2027 году
«Если не начнётся мировая война». Маск замахнулся на $100 трлн капитализации SpaceX менее чем за 10 лет53 минуты назад5«Если не начнётся мировая война». Маск замахнулся на $100 трлн капитализации SpaceX менее чем за 10 лет Основатель компании считает прогнозы инвесторов слишком скромными
В России началось производство нового внедорожника Lada Niva Bronto11:4810В России началось производство нового внедорожника Lada Niva Bronto АвтоВАЗ обновил внедорожную версию классической Lada
За 9 месяцев 2026 года Geely продала 3 миллиона машин — больше, чем Audi и BMW вместе взятые11:473За 9 месяцев 2026 года Geely продала 3 миллиона машин — больше, чем Audi и BMW вместе взятые Для сравнения, весь Volkswagen за тот же период продал 6 млн авто
11:341Ракета для полёта к Луне: SLS готовится к испытаниям перед миссией Artemis III
«Кузнечик» в каждом российском смартфоне с 5G: Минцифры хочет внедрить российский шифр в 5G-смартфоны11:3410«Кузнечик» в каждом российском смартфоне с 5G: Минцифры хочет внедрить российский шифр в 5G-смартфоны Для внедрения «Кузнечика» в смартфоны потребуются новые модемы
11:27«Космическая медуза» над Флоридой: запуск Falcon 9 украсил ночное небо
11:23Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм. Red Magic 12 Pro+ набрал 5,67 млн баллов в AnTuTu и установил рекорд
11:2228 моделей смартфонов Samsung Galaxy получили финальную One UI 9 на Android 17: список устройств
11:183000 Вт с четырьмя разъёмами 12V-2×6 и гарантия 12 лет. Представлен блок питания Odin Apex APEX WS3000
Единственный флагман на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с чистым экраном без вырезов. Представлен Red Magic 12 Pro+: 8400 мАч, 120 Вт, IPX8 и жидкостное охлаждение11:18Единственный флагман на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с чистым экраном без вырезов. Представлен Red Magic 12 Pro+: 8400 мАч, 120 Вт, IPX8 и жидкостное охлаждение Кадровая частота — 185 Гц
11:073«Лучший игровой смартфон 2026 года», с аккумулятором 10 100 мА·ч и экраном 185 Гц. Объявлена цена Honor Win 2
10:50Samsung выпустила финальную One UI 9 на базе Android 17 для Galaxy A36 и Galaxy A56
10:464DeepSeek рухнул: в работе популярной нейросети произошёл масштабный сбой
10:371Рынок аккумуляторов стремительно растёт: продажи батарей выросли более чем вдвое за год в Китае
10:27121213 км на одном зарядке. BMW наладила выпуск аккумуляторов нового поколения
10:173Камера на 200 Мп и внешний объектив. Oppo Reno 17 показали на живом фото до анонса
10:012OnePlus сделает невозможное возможным: новый смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 будет таким же мощным, как модели на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
Так это баг или «фича»? Красный iPhone 18 Pro становится градиентным — проблема затронула и другие версии09:5910Так это баг или «фича»? Красный iPhone 18 Pro становится градиентным — проблема затронула и другие версии Пользователи жалуются на дефекты обработки алюминиевого корпуса
09:5220Умные часы задержались на запястьях: россияне реже обновляют гаджеты
09:52iPhone Duo протестировали до выхода
09:4612K-дисплей нового поколения на 185 Гц, АКБ более 9000 мА•ч и поддержка 100-ваттной зарядки. iQOO Neo12 выйдет в конце октября
09:4220 000 мАч и 100 Вт в двух направлениях. Вышел новый мобильный аккумулятор Huawei
09:371Свидетельство о рождении в Max разрешили предъявлять в транспорте, поликлиниках и музеях
Маск заявил, что SpaceX покроет все убытки пользователей при использовании Grok Bot для онлайн-покупок09:304Маск заявил, что SpaceX покроет все убытки пользователей при использовании Grok Bot для онлайн-покупок В свежей истории ИИ-бот самостоятельно купил билеты на самолет
09:236В России стартовали продажи семиместного кроссовера Tenet T9
09:212Спутниковый интернет Starlink запустили на Кюрасао
09:087Величайшая презентация в истории? Новый автомобиль Tesla с ракетными технологиями покажут уже сегодня, 15 октября