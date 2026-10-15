«Космическая медуза» над Флоридой: запуск Falcon 9 украсил ночное небо

Видео запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX во время миссии CRS-35 к Международной космической станции появилось в сети вскоре после старта.

На кадрах ракетный «выхлоп» фактически превращается в огромную голубовато-белую «космическую медузу» с длинным светящимся хвостом на фоне тёмного неба. Ролик опубликовал пользователь @DimaZeniuk.

Эффект возникает благодаря сочетанию высоты, разреженной атмосферы и солнечного освещения. Когда ракета поднимается достаточно высоко, её выхлопные газы расширяются, образуя широкое облако. При этом Солнце уже освещает его над горизонтом, хотя для наблюдателей на земле ещё сохраняется темнота. В результате шлейф приобретает необычное свечение и напоминает гигантскую медузу, парящую в ночном небе.

Подобные «космические медузы» — известное атмосферно-оптическое явление, которое периодически сопровождает ракетные запуски на рассвете или в сумерках.