Большое обновление для пользователей Max: от архива историй до рекомендаций каналов ⁠ 2

В Max вышло обновление, которое добавило несколько настроек для пользователей и новый инструмент продвижения каналов. Как рассказали в пресс-службе национального мессенджера, теперь можно менять размер текста, сохранять истории в архив и автоматически загружать медиа из чатов в галерею смартфона.

После подписки на новый канал пользователи увидят подборку рекомендованных авторов. Алгоритм учитывает интересы аудитории, тематику публикаций, качество контента и активность взаимодействия с ним. Это позволит находить новые каналы по интересам.

Архив историй доступен в разделе «Чаты»: для перехода к нему нужно удерживать иконку профиля. Также открыть архив можно через настройки приложения в разделе «Мои истории».

Автоматическое сохранение фотографий и других медиафайлов в галерею включается и отключается в разделе «Хранение и загрузка медиа». Размер текста настраивается в меню «Оформление».

В октябре аудитория Max превысила 140 млн пользователей. Платформа поддерживает переписку, аудио- и видеозвонки, денежные переводы и отправку файлов. В ней также доступны мини-приложения и чат-боты, а информационные каналы работают в тестовом режиме.