В России началось производство нового внедорожника Lada Niva Bronto

АвтоВАЗ начал выпуск модернизированной Lada Niva Bronto — внедорожной версии классической «Нивы».

Как и обновлённая Niva Legend, представленная летом, модель получила новый двигатель объёмом 1,8 л мощностью 90 л. с. вместо прежнего 1,7-литрового агрегата. Также доработаны трансмиссия и тормоза, кузовные панели оцинкованы, а в оснащении появилась подушка безопасности водителя.

Внешне обновлённую Niva Bronto отличает оригинальная решётка радиатора. При этом автомобиль сохранил специальное внедорожное оснащение: шины размерностью 235/75 R15, усиленные переднюю подвеску и задний мост, изменённое передаточное число главной пары и самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы на обеих осях.

Продажи модернизированной Lada Niva Bronto должны начаться в ближайшее время. Стоимость автомобиля пока не объявлена.