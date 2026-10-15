Сразу четыре космодрома расширяются. Япония собирается увеличить число космических запусков

Япония разрабатывает программу увеличения числа космических запусков до 30 в год к 2030 году. Министерство экономики, торговли и промышленности страны планирует построить дополнительные стартовые площадки на четырёх космодромах: Утиноура и Танэгасима, которыми управляет JAXA, а также частных площадках на Хоккайдо и Кии. Их операторы — компании Space Cotan и Space One соответственно.

Сейчас на каждом из этих объектов действует только одна стартовая площадка, поэтому подготовка нескольких миссий одновременно ограничена. Новая инфраструктура должна позволить проводить пуски параллельно и увеличить пропускную способность японской космической отрасли. На реализацию программы министерство запросило в бюджете следующего финансового года 76 млрд иен — около $480 млн.

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Токио считает развитие собственной пусковой инфраструктуры важным условием экономического роста и рассчитывает в перспективе запускать спутники в интересах других стран. В 2015–2024 годах Япония вывела на орбиту 130 спутников, однако лишь 65 из них стартовали с территории страны.

Остальные доставили в космос ракеты партнёров, преимущественно американские. Для сравнения, Россия самостоятельно запускает все свои спутники, а Китай — 99%.