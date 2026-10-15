РЖД представили первый российский дизель-поезд с технологией push-pull, он разгоняется до 120 км/ч ⁠ 6

«Российские железные дороги» представили первый в России пригородный дизель-поезд ДП2Д, построенный по технологии push-pull. Как сообщил заместитель главы холдинга Иван Колесников, состав планируют использовать на маршруте из Санкт-Петербурга в направлении Ивангорода. Поезд предназначен для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, где пассажиропоток может заметно меняться.

Источник изображения: ТАСС // Юлия Золотарева

ДП2Д состоит из пассажирского тепловоза и модифицированных вагонов электропоезда. В зависимости от направления движения машинист может управлять составом как из кабины локомотива, так и из головного вагона. Такая схема позволяет не переставлять локомотив на другой конец поезда после прибытия на конечную станцию. Состав можно формировать из двух–шести вагонов, а его конструкционная скорость достигает 120 км/ч.

В шестивагонной конфигурации предусмотрено 636 сидячих мест, в том числе два места для пассажиров в креслах-колясках.

Для работы в составе ДП2Д локомотив доработали: усовершенствовали систему управления, установили оборудование для мониторинга и контроля дверей, а также дисплей с диагностическими данными и изображением с камер видеонаблюдения. Поезд получил систему оповещения и связи с пассажирами и дополнительные межвагонные соединения, обеспечивающие передачу сигналов управления и диагностики.

В салонах установлены эргономичные сиденья, система кондиционирования с функцией обеззараживания воздуха и информационные LCD-табло. Для зарядки устройств предусмотрены USB-разъёмы Type-A и Type-C у каждого пассажирского места. В двух вагонах оборудованы крепления для велосипедов, а головные вагоны приспособлены для перевозки пассажиров с инвалидностью.