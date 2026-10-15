«Кузнечик» в каждом российском смартфоне с 5G: Минцифры хочет внедрить российский шифр в 5G-смартфоны

Минцифры подготовило проект приказа, который предусматривает поддержку российского алгоритма шифрования «Кузнечик» в смартфонах, работающих в сетях 5G в России. Об этом сообщает РБК. Требование планируют ввести с 1 марта 2032 года, чтобы производители успели подготовить совместимые устройства.

«Кузнечик» — российский алгоритм шифрования, закреплённый в ГОСТе и используемый в защищённых каналах связи, электронной подписи и государственных информационных системах. В стандартах 5G он обозначается как NEA7 и применяется для шифрования данных, а NIA7 отвечает за проверку их целостности.

Сам приказ должен вступить в силу 1 марта 2027 года, но требование о поддержке «Кузнечика» начнёт действовать только через пять лет. Параллельно готовятся требования к базовым станциям: они будут применять российские алгоритмы, только если их поддерживает подключённый смартфон. В Минцифры подчеркнули, что зарубежные телефоны без «Кузнечика» смогут работать в сетях 5G как обычно. Как правила будут применяться к уже купленным устройствам после 2032 года, пока не уточняется.

Коммерческие сети 5G МТС, «МегаФона», «Билайна» и T2 заработали 11 сентября в 16 российских городах, преимущественно на частотах LTE. С 2027 года операторы должны начать переход на отечественные базовые станции и завершить его к концу 2031 года. По словам гендиректора производителя оборудования «Сигналтек» Алексея Алясева, российские станции уже поддерживают отечественные алгоритмы программно, но для шифрования радиоканала потребуется доработка аппаратной части. Она может занять один-два года и обойтись в сотни миллионов рублей.

Со смартфонами ситуация сложнее: шифрованием радиоканала занимается модем, а в чипах Qualcomm и Unisoc российских алгоритмов нет. Алясев считает, что поддержка может появиться в телефонах не раньше 2030 года. До этого связь сможет использовать международный стандарт AES. Заместитель руководителя лаборатории криптографии «Криптонита» Владимир Бельский также отметил, что реализовать «Кузнечик» через SIM-карту нельзя: для массовых смартфонов нужны модемы с аппаратной поддержкой российского шифра, которых пока нет.

«Кузнечик» отсутствует в стандартах 3GPP, определяющих развитие мобильной связи. По словам Бельского, необходимые изменения подготовлены, но из-за санкций внести их сейчас невозможно. Источник РБК на телекоммуникационном рынке считает, что без участия производителей чипов, включая Qualcomm и MediaTek, внедрить алгоритм будет сложно. Попытки обязать сети 5G использовать российскую криптографию предпринимались ещё с 2019 года, однако прежние проекты не утвердили. Среди противников инициативы были Минэкономразвития, оценившее расходы операторов в 14 млрд рублей каждые три года, а также Qualcomm, Nokia, Ericsson и «ВымпелКом».