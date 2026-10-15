Ракета для полёта к Луне: SLS готовится к испытаниям перед миссией Artemis III

NASA готовит ракету SLS для миссии Artemis III к испытанию на стартовом комплексе 39B Космического центра Кеннеди.

Оба твердотопливных ускорителя уже полностью собраны, а на центральную ступень установлены четыре двигателя RS-25. Теперь инженерам предстоит смонтировать вдоль ступени системный туннель с кабелями пиротехнических систем, после чего центральную ступень соединят с ускорителями и сформируют укороченную конфигурацию ракеты. В ней не будет адаптеров верхней ступени, проставки и корабля Orion.

В ближайшие месяцы NASA планирует доставить эту сборку на стартовую площадку для испытания заправки. Специалисты отработают последовательность операций и процедуры загрузки ракетного топлива.

Источник изображения: nasaspaceflight // Max Evans

Одновременно экипаж Artemis III проведёт генеральную репетицию стартового дня: наденет скафандры, проследует к площадке, поднимется на мобильную пусковую установку и проверит маршрут аварийной эвакуации. В состав экипажа входят астронавты NASA Рэнди Бресник, Фрэнк Рубио и Андре Дуглас, а также астронавт ЕКА Лука Пармитано.

Запуск Artemis III намечен не ранее июня 2027 года. В отличие от будущей лунной экспедиции, миссия останется на низкой околоземной орбите: экипаж Orion должен отработать стыковку и другие операции с коммерческими лунными посадочными модулями SpaceX и Blue Origin.

Тем временем на стартовом комплексе 39B продолжают восстанавливать газоотражатель после запуска Artemis II: повреждения оказались небольшими, а кирпичная кладка газоотводного канала уцелела.