Минималистичный браузер Opera Air без рекламы преобразился: новый интерфейс, звуковые режимы и упражнения

Обновлённый Opera Air уже доступен для скачивания

Компания Opera представила обновлённую версию браузера Opera Air, запущенного в феврале 2025 года. Разработчики сохранили минималистичный интерфейс, изменив оформление и расширив набор инструментов для работы и отдыха.

Минималистичный браузер Opera Air без рекламы преобразился: новый интерфейс, звуковые режимы и упражнения
Источник изображения: Opera

В браузере появились новые обои с природными текстурами и открытыми пространствами. Их оформление автоматически подстраивается под светлую и тёмную темы. На боковую панель по-прежнему можно добавлять приложения для общения и социальные сети. Также доступен встроенный блокировщик рекламы.

Обновление затронуло раздел Soundscapes с музыкой и фоновыми звуками для концентрации и расслабления. Он включает четыре категории: Focus, Relax, Work и Ambience, в последней собраны, например, шум морских волн и звуки весеннего леса. В библиотеке появились пять новых композиций, созданных специально для браузера. Среди них — энергичный трек Hyperfocus для сосредоточенной работы.

Ещё одна возможность — перерывы Breaks с короткими дыхательными практиками и упражнениями для шеи. Пользователи могут настроить напоминания о перерывах через заданные промежутки времени.

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