Смартфон новый, а камеры — старые: Samsung Galaxy A38 получит тот же набор сенсоров, что используются в Galaxy A36 и Galaxy A37

Первые сведения о смартфоне Samsung Galaxy A38 могут разочаровать тех, кто присматривается к этой будущей модели: аппарат выйдет в 2027 году и, согласно данным GalaxyClub, не получит улучшений по части камер. Сообщается, что Samsung сохранит ту же конфигурацию камер, что используется в Galaxy A36 и Galaxy A37.

Galaxy A38 приписывают основной модуль с 50-мегапиксельным сенсором, модуль со сверхширокоугольным объективом и 12-мегапиксельным датчиком и модуль для съемки макро с сенсором разрешением 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 12 Мп. Сведений об аппаратной платформе, аккумуляторе и других характеристиках Galaxy A38 пока нет.

Предполагается, что Samsung представит Galaxy A38 вместе с Galaxy A58 в марте или апреле 2027 года. При этом цена смартфона может приблизиться к отметке 500 евро. Для сравнения: Galaxy A36 в 2025 году вышел с рекомендованной ценой от 380 евро, Galaxy A37 на старте продаж стоил 430 евро, а позднее его цена выросла до 479 евро.

Вчера GalaxyClub раскрыл подробности о камерах Galaxy A58.