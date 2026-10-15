27-дюймовый монитор 2К 240 Гц — всего $110. Xiaomi представила Redmi Monitor G27Q 240Hz 2026 Standard Edition

Xiaomi представила игровой монитор Redmi Monitor G27Q 240Hz 2026 Standard Edition с 27-дюймовой матрицей Fast IPS c разрешением 2K и частотой обновления 240 Гц. Продажи в Китае стартуют 21 октября на площадке JD.com, цена — 800 юаней (110 долларов).

Заявленное время отклика — 1 мс (GtG), углы обзора — 178°, яркость — до 500 нит по всей площади экрана. Заявлена поддержка HDR, охват 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB. Глубина цвета составляет 10 бит с использованием схемы 8 бит + FRC, а заявленная точность цветопередачи DeltaE — менее 2. Каждый экземпляр проходит заводскую калибровку.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium. Функция Dynamic OD автоматически регулирует время отклика пикселей в зависимости от частоты кадров в игре. Кроме того, монитор позволяет имитировать экран диагональю 24,5 дюйма, чтобы игроки могли выбирать привычный для киберспортивных дисциплин формат изображения. В этом режиме FreeSync Premium не поддерживается.

Монитор получил многофункциональную подставку с регулировкой высоты, наклона и возможность работы в портретном режиме. Набор интерфейсов включает два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и аудиоразъём 3,5 мм для подключения наушников или акустики.