1213 км на одном зарядке. BMW наладила выпуск аккумуляторов нового поколения

Они уже используются в новом BMW i3

BMW объявила о начале производства аккумуляторов шестого поколения на предприятии в Шэньяне.

В проект вложили 10 млрд юаней, а площадь комплекса составила 240 000 м² — в пять раз больше прежних производственных площадей компании для выпуска батарей. Новая площадка станет важной частью архитектуры электромобилей следующего поколения и обеспечит массовое производство крупных цилиндрических аккумуляторных ячеек. С запуском линии все три ключевых компонента системы электрического привода шестого поколения BMW теперь производятся локально в Китае.

Одновременно компания сообщила о результате испытаний нового поколения BMW i3, оснащённого такой батареей технологией. Электромобиль преодолел 1213 км в реальных дорожных условиях без подзарядки. После завершения поездки у машины оставался 1% заряда батареи ёмкостью 113,4 кВт·ч.

Батареи шестого поколения рассчитаны на работу с высоковольтной архитектурой 800 В. BMW также делает ставку на более тесную интеграцию элементов и компонентов силовой установки.