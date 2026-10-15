Microsoft сделала Windows 11 более отзывчивой и улучшила работу на компьютерах с 8 ГБ ОЗУ

Компания Microsoft заявила об ускорении Windows 11 после нескольких месяцев оптимизации операционной системы. По данным компании, «отзывчивость» системы выросла до 20%. Изменения затронули меню «Пуск», «Проводник», поиск, браузер Edge и другие компоненты.

Одним из основных направлений стала оптимизация управления памятью. Теперь Windows 11 может удерживать в оперативной памяти до 2 ГБ больше активных данных, сокращая обращения к более медленному накопителю. Это особенно важно для компьютеров с 8 ГБ ОЗУ, на которых одновременно открыто несколько приложений и вкладок браузера.

На устройствах с 8 ГБ памяти и менее виджеты загружаются только при открытии пользователем. По оценке Microsoft, это позволяет освободить более 200 МБ оперативной памяти для других задач.

Компания также изменила работу Центра обновления Windows, сократив количество прерываний и перезапусков, упростила раздел виджетов и добавила возможность размещать панель задач сверху или сбоку экрана. Кроме того, ускорилась авторизация через Windows Hello, а подключение Bluetooth-наушников стало стабильнее. В частности, сопряжение с AirPods теперь может занимать на 15 секунд меньше.