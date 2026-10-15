Будет и беспроводная зарядка, а кадровая частота составит 185 Гц

10 100 мАч, 200 Мп, немерцающий экран 2К с рамкой менее 1 мм, IP69K. Раскрыты все характеристики Honor Win 2

Сразу два источника сегодня раскрыли характеристики будущего смартфона Honor Win 2, причем один источник официальный — глобальный директор по маркетингу Honor Гуань Хайтао. Но гораздо больше данных раскрыл инсайдер Digital Chat Station.

В основу Honor Win 2 ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, причем охлаждаться она будет системой с двумя активными вентиляторами. Аппарат получит дисплей с разрешением 2К и кадровой частотой 185 Гц, сверхтонкой рамкой толщиной всего 0,93 мм. Частота регулировки ШИМ составит внушительные 5920 Гц, поэтому в большинстве ситуаций дисплей мерцать не будет.

Honor Win 2 получит аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной (ее мощность пока не сообщается). В основной камере будет два сенсора, разрешение основного — 200 Мп.

Смартфон получит два динамика, мощный вибромотор, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP69K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и порт USB 3.2 Gen 1.

Honor Win 2 уже доступен для предзаказа в трёх цветовых вариантах, покупателям предложат пять конфигураций памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Цена базовой версии уже раскрыта директором по маркетингу Honor: цена версии 12/512 ГБ составит 5500 юаней — 820 долларов (но это с учетом госсубсидии).