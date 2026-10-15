Рынок аккумуляторов стремительно растёт: продажи батарей выросли более чем вдвое за год в Китае

В сентябре 2026 года установленная мощность тяговых аккумуляторов в электромобилях Китая достигла 87,2 ГВт·ч, увеличившись на 14,7% в годовом выражении. По данным Китайского альянса по инновациям в автомобильной аккумуляторной промышленности, общий объём производства аккумуляторов для транспорта и систем хранения энергии за месяц составил 237,8 ГВт·ч — на 57,3% больше, чем годом ранее. За январь–сентябрь показатель достиг 1833,1 ГВт·ч, прибавив 63,4%.

В сентябре совокупные продажи аккумуляторов и систем хранения энергии составили 222,7 ГВт·ч. На тяговые батареи пришлось 149,2 ГВт·ч, или 67% объёма, а на аккумуляторы для хранения энергии — 73,5 ГВт·ч, или 33%. В годовом выражении продажи этих категорий выросли на 35% и 104,4% соответственно. За девять месяцев совокупные продажи достигли 1681,7 ГВт·ч, увеличившись на 57,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт аккумуляторов и систем хранения энергии в сентябре составил 44 ГВт·ч, что на 64,5% больше, чем годом ранее. Из этого объёма 28,4 ГВт·ч пришлось на тяговые батареи, а 15,6 ГВт·ч — на системы хранения энергии. За первые девять месяцев Китай экспортировал 302,9 ГВт·ч аккумуляторной продукции, нарастив поставки на 51,6%. При этом экспорт тяговых батарей вырос на 54,7%, а аккумуляторов для хранения энергии — на 45,9%.