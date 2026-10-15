А вот блок камеры будет Galaxy S27 Ultra будет больше выступать за плоскость крышки (относительно Galaxy S26 Ultra)

Рамка экрана Samsung Galaxy S27 Ultra станет тоньше, а выступ камеры — больше: новые подробности о будущем флагмане Samsung

Samsung Galaxy S27 Ultra может получить лишь небольшие изменения внешнего вида по сравнению с Galaxy S26 Ultra — если говорить об исполнении фронтальной панели. По данным инсайдера Ice Universe, рамка вокруг дисплея станет немного тоньше.

Ширина рамки экрана Galaxy S27 Ultra по данным инсайдера составит 1,28 мм. Для сравнения, ширина рамки экрана Galaxy S26 Ultra — 1,32 мм: вряд ли пользователь будет в состоянии увидеть разницу в 0,04 мм.

Если рамка станет чуть-чуть уже, то выступ камеры, наоборот, увеличится: с 4,5 мм у Galaxy S26 Ultra до 4,69 мм у Galaxy S27 Ultra.

Это изменение тоже вряд ли существенно повлияет на внешний вид смартфона или ощущения при использовании.

Более заметным новшеством станет блок камеры: место нынешнего вертикального блока в форме вытянутой капсулы займет крупный горизонтальный выступ. Аналогичнм образом будет оформлена камера и Galaxy S27 Pro.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.