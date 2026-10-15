Для сравнения, весь Volkswagen за тот же период продал 6 млн авто

За 9 месяцев 2026 года Geely продала 3 миллиона машин — больше, чем Audi и BMW вместе взятые

Geely Holding Group продала 3,002 млн автомобилей за первые три квартала 2026 года, установив новый рекорд. Из них 1,793 млн пришлось на автомобили на новых источниках энергии (электромобили и гибриды) — на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля таких машин в общих продажах группы достигла 59,7%.

На Geely Automobile Holdings Limited пришлось 2,235 млн автомобилей, включая 1,326 млн электрифицированных моделей. Их продажи выросли на 14% в годовом выражении. Особенно заметно увеличился экспорт: за рубеж поставили 797 670 автомобилей, что на 169% больше, чем годом ранее. Из них 484 086 машин относились к категории новых энергетических автомобилей.

Среди отдельных брендов Geely China Star реализовала 873 776 автомобилей, а Geely Galaxy — 877 184. Последняя в сентябре также установила новый месячный рекорд продаж в 2026 году. Lynk & Co продала 196 117 машин, причём на гибриды и чистые электромобили пришлось 71,5% объёма.

Бренд Zeekr передал покупателям 288 404 автомобиля — на 101% больше, чем за первые три квартала прошлого года. Volvo за тот же период продала 466 000 машин, доля электрифицированных моделей достигла 50,7%.

Другие бренды группы также показали заметные результаты. Малайзийская Proton продала около 161 000 автомобилей (больше, чем было продано за весь год в 2025 году). Polestar реализовала примерно 45 000 машин, причём результат третьего квартала превысил 14 000 автомобилей и стал рекордным для бренда. Подразделение коммерческих автомобилей на новых источниках энергии Farizon реализовало около 149 000 машин — на 38,8% больше год к году. И эта статистика не учитывает результаты деятельности совместного белорусско-китайского предприятия Belgee.

Для сравнения, Audi в текущем году продала около 1,042 млн (снижение в годовом выражении на 11,4%), а продажи BMW Group за три квартала 2026 года составили 1 707 799 автомобилей по всему миру — на 4,9% меньше, чем за январь–сентябрь 2025 года. Продажи Volkswagen Group за три первых квартала 2026 года составили 6,011 млн автомобилей — на 9% меньше, чем за январь-сентябрь 2025 года.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Россию перестали поставлять Geely Monjaro, Geely Atlas и Geely Preface. По оценкам дилеров, запасы хитового кроссовера Monjaro закончатся в ноябре.