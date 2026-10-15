За 9 месяцев 2026 года Geely продала 3 миллиона машин — больше, чем Audi и BMW вместе взятые

Для сравнения, весь Volkswagen за тот же период продал 6 млн авто

Geely Holding Group продала 3,002 млн автомобилей за первые три квартала 2026 года, установив новый рекорд. Из них 1,793 млн пришлось на автомобили на новых источниках энергии (электромобили и гибриды) — на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля таких машин в общих продажах группы достигла 59,7%.

За 9 месяцев 2026 года Geely продала 3 миллиона машин — больше, чем Audi и BMW вместе взятые
Источник изображения: Geely

На Geely Automobile Holdings Limited пришлось 2,235 млн автомобилей, включая 1,326 млн электрифицированных моделей. Их продажи выросли на 14% в годовом выражении. Особенно заметно увеличился экспорт: за рубеж поставили 797 670 автомобилей, что на 169% больше, чем годом ранее. Из них 484 086 машин относились к категории новых энергетических автомобилей.

Среди отдельных брендов Geely China Star реализовала 873 776 автомобилей, а Geely Galaxy — 877 184. Последняя в сентябре также установила новый месячный рекорд продаж в 2026 году. Lynk & Co продала 196 117 машин, причём на гибриды и чистые электромобили пришлось 71,5% объёма.

Бренд Zeekr передал покупателям 288 404 автомобиля — на 101% больше, чем за первые три квартала прошлого года. Volvo за тот же период продала 466 000 машин, доля электрифицированных моделей достигла 50,7%.

Другие бренды группы также показали заметные результаты. Малайзийская Proton продала около 161 000 автомобилей (больше, чем было продано за весь год в 2025 году). Polestar реализовала примерно 45 000 машин, причём результат третьего квартала превысил 14 000 автомобилей и стал рекордным для бренда. Подразделение коммерческих автомобилей на новых источниках энергии Farizon реализовало около 149 000 машин — на 38,8% больше год к году. И эта статистика не учитывает результаты деятельности совместного белорусско-китайского предприятия Belgee.

Для сравнения, Audi в текущем году продала около 1,042 млн (снижение в годовом выражении на 11,4%), а продажи BMW Group за три квартала 2026 года составили 1 707 799 автомобилей по всему миру — на 4,9% меньше, чем за январь–сентябрь 2025 года. Продажи Volkswagen Group за три первых квартала 2026 года составили 6,011 млн автомобилей — на 9% меньше, чем за январь-сентябрь 2025 года.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Россию перестали поставлять Geely Monjaro, Geely Atlas и Geely Preface. По оценкам дилеров, запасы хитового кроссовера Monjaro закончатся в ноябре.

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