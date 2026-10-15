Geely привезет в Россию «наиболее доступный электромобиль бренда в стране». Это будет Geely EX2, который уже стал хитом в Белоруссии ⁠ 1

Представительство Geely в России официально подтвердило скорое появление на российском рынке компактного электрического хетчбэка EX2. Модель планируют представить в ближайшее время, однако цены пока не раскрываются. Как пишут «Китайские автомобили», новинка будет «наиболее доступным электромобилем бренда в стране».

Длина автомобиля составляет 4135 мм, колёсная база — 2650 мм. Электромобиль оснащён мотором мощностью 116 л. с. На задней оси. Емкость тяговой батареи — чуть меньше 40 кВтч, максимальный запас хода— 395 км по циклу NEDC.

Geely EX2 уже стал хитом в соседней Белоруссии, но популярность не в последнюю очередь обусловлена кредитами со ставкой 1-5% в грейс-период до 3 лет.