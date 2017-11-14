Видеоускоритель Asus ROG Strix RX Vega 64 OC 8 ГБ
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Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus ROG Strix RX Vega 64 OC 8 ГБ 2048-битной HBM2
Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.
Устройство(а)
|Asus ROG Strix RX Vega 64 OC 8 ГБ 2048-битной HBM2 (ROG STRIX-RXVEGA64-O8G-GAMING)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|Radeon RX Vega 64 (Vega10)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|OC Mode: 1270—1650
Gaming Mode: 1250—1630
|1250—1630
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|945 (1890)
|945 (1890)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|2048
|Число вычислительных блоков в GPU
|64
|Число операций (ALU) в блоке
|64
|Суммарное количество блоков ALU
|4096
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|256
|Число блоков растеризации (ROP)
|64
|Размеры, мм
|300×120×53
|270×100×36
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|3
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|301
|297
|В режиме 2D, Вт
|40
|40
|В режиме «сна», Вт
|3
|3
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|22,3
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|22,3
|В режиме максимального 3D, дБА
|34,4
|45,6
|Выходные гнезда
|1×DVI-D (Dual-Link), 2×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.3/1.4
|1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|CrossFire
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|4
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|2
|2
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|Нет
|Нет
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 8192 МБ памяти HBM2, размещенной в 2 блоках (стеках) по 32 Гбит вместе с GPU в одной упаковке.
Микросхемы памяти Samsung (HBM2) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1000 (2000) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Asus ROG Strix RX Vega 64 OC 8 ГБ 2048-битной HBM2
|AMD Radeon RX Vega 64
|Вид сзади
|Asus ROG Strix RX Vega 64 OC 8 ГБ 2048-битной HBM2
|AMD Radeon RX Vega 64
Печатная плата полностью спроектирована инженерами Asus. Несмотря на то, что память интегрирована в одну упаковку с ядром, что позволяет (по идее) уменьшить размеры PCB, серия карт Asus Strix выделяется гигантскими размерами печатной платы. При этом значительная часть платы пустая, а сделано это, чтобы надежно закрепить весьма массивную систему охлаждения.
На торце в хвостовой части карты имеются два 4-контактных разъема питания для корпусных вентиляторов. Переключив их с материнской платы либо установив дополнительно, можно заставить их работать, увеличивая или уменьшая обороты в соответствии с нагревом GPU.
Схема питания имеет 13 фаз (11+2) и управляется цифровым контроллером IOR 3567B компании Infineon. Следует также заметить, что традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, с использованием современных твердотельных конденсаторов. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express).
В режиме разгона (OC Mode, по умолчанию) частоты у данного ускорителя повышены на 1,2% относительно стандартных параметров референс-карты, что вряд ли можно не только заметить, но и измерить (погрешность измерений окажется выше). Суффикс ОС присвоен ускорителю, по сути, чисто формально.
Карта обладает измененным по сравнению с референс-образцом набором видеовыходов: не 3 DP + 1 HDMI, а 2 DP + 2 HDMI + 1 DVI, где верхний разъем HDMI может быть использован для подключения устройств VR (виртуальной реальности), так что данный ускоритель готов для работы с VR-очками/шлемом.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 41 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 45 °C, вентиляторы не включались. Соответственно, шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 77 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 2189 оборотов в минуту, шум вырастал до 34,4 дБА. Таким образом, под нагрузкой данная СО отчетливо шумит, но уровень шума невысокий).
Термоснимок
Наибольший нагрев — на краю печатной платы (это видно из-под пластины с обратной стороны).
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс разветвитель питания и бонус в виде фирменных стяжек.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):
- процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);
- СО Antec Kuhler H2O 920;
- системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370;
- оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39);
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.10.3;
- драйверы Nvidia версии 388.00;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
Из-за мизерной разницы частот работы референс-карты и продукта Asus (1%) не было смысла делать для последнего особую строку в диаграммах, поэтому нужно смотреть результаты AMD Radeon RX Vega 64 (turbo/balanced — зависит от настроек в драйверах, по умолчанию balanced).
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 740 (то есть сочетание скорости и функций GT 740 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят RX Vega 64 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|начало ноября 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|03
|Asus ROG Strix RX Vega 64 OC (8 ГБ), 1270—1650/1890
|1980
|466
|42 500
|04
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|1970
|547
|36 000
|06
|RX Vega 56 8 ГБ, 1156—1590/1600
|1660
|455
|36 500
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
Как мы уже отмечали ранее, в целом Radeon RX Vega 64 оказался успешным конкурентом GTX 1080, несколько опережая последний. Правда, есть ощущение, что все же производство GTX 1080 компании Nvidia дается проще и обходится дешевле, нежели Vega 64 c его очень сложным ядром. Но это лишь ощущение. Все будут решать розничные цены.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|начало ноября 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|17
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|547
|1970
|36 000
|24
|Asus ROG Strix RX Vega 64 OC (8 ГБ), 1270—1650/1890
|466
|1980
|42 500
|27
|RX Vega 56 8 ГБ, 1156—1590/1600
|455
|1660
|36 500
Комментарий к Рейтингам полезности
А цены на момент написания материала таковы, что Vega оказывается значительно дороже, так что ее небольшое превосходство в скорости над GTX 1080 нивелируется. Существенную роль в этом играет как еще наблюдающийся сильный дефицит карт семейства Vega в целом, так и пока еще немного сохраняющийся спрос на карты семейства Radeon у майнеров.
Asus ROG Strix RX Vega 64 OC (8 ГБ) — достаточно мощный конкурент для Nvidia GTX 1080, который при снижении цен до адекватного уровня сможет удачно противостоять тому и заполучить свою долю рынка топовых видеокарт. К тому же, в отличие от очень шумного референс-кулера, карта Asus оснащена достаточно тихой фирменной СО серии DirectCu (Strix). Что касается частот работы, то значок «OC» на коробке и карте — чистой воды условность, ибо поднятие частоты ядра на 20 МГц (около 1%) в реальности не может обеспечить измеряемого преимущества.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на актуальные цены ниже!).
награду получила карта:
- Asus ROG Strix RX Vega 64 OC 8 ГБ 2048-битной HBM2
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|RX Vega 64 8 ГБ — 39 500 (на 01.11.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52 000 (на 01.11.17)
|RX Vega 64 8 ГБ — 39 500 (на 01.11.17)
|GTX 1080 8 ГБ — 36 000 (на 01.11.17)
|RX Vega 64 8 ГБ — 39 500 (на 01.11.17)
|GTX 1070 8 ГБ — 28 500 (на 01.11.17)
|RX Vega 64 8 ГБ — 39 500 (на 01.11.17)
|R9 Fury X 4 ГБ — 28 700 (на 03.08.17)
и лично Евгения Бычкова
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium для
тестового стенда предоставлен
компанией Seasonic
|
Модули памяти AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц для
тестового стенда предоставлены
компанией AMD
|
Системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero для
тестового стенда предоставлена
компанией AMD
|
CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920 для
тестового стенда предоставлен
компанией AMD
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|
|Дополнительно
|