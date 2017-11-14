Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus ROG Strix RX Vega 64 OC 8 ГБ 2048-битной HBM2

Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.

Устройство(а)

Asus ROG Strix RX Vega 64 OC 8 ГБ 2048-битной HBM2 (ROG STRIX-RXVEGA64-O8G-GAMING) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU Radeon RX Vega 64 (Vega10) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц OC Mode: 1270—1650

Gaming Mode: 1250—1630 1250—1630 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 945 (1890) 945 (1890) Ширина шины обмена с памятью, бит 2048 Число вычислительных блоков в GPU 64 Число операций (ALU) в блоке 64 Суммарное количество блоков ALU 4096 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 256 Число блоков растеризации (ROP) 64 Размеры, мм 300×120×53 270×100×36 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 3 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 301 297 В режиме 2D, Вт 40 40 В режиме «сна», Вт 3 3 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 22,3 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 22,3 В режиме максимального 3D, дБА 34,4 45,6 Выходные гнезда 1×DVI-D (Dual-Link), 2×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.3/1.4 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы CrossFire Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов 2 2 Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов Нет Нет Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 8192 МБ памяти HBM2, размещенной в 2 блоках (стеках) по 32 Гбит вместе с GPU в одной упаковке.Микросхемы памяти Samsung (HBM2) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1000 (2000) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Asus ROG Strix RX Vega 64 OC 8 ГБ 2048-битной HBM2 AMD Radeon RX Vega 64 Вид сзади Asus ROG Strix RX Vega 64 OC 8 ГБ 2048-битной HBM2 AMD Radeon RX Vega 64

Печатная плата полностью спроектирована инженерами Asus. Несмотря на то, что память интегрирована в одну упаковку с ядром, что позволяет (по идее) уменьшить размеры PCB, серия карт Asus Strix выделяется гигантскими размерами печатной платы. При этом значительная часть платы пустая, а сделано это, чтобы надежно закрепить весьма массивную систему охлаждения.

На торце в хвостовой части карты имеются два 4-контактных разъема питания для корпусных вентиляторов. Переключив их с материнской платы либо установив дополнительно, можно заставить их работать, увеличивая или уменьшая обороты в соответствии с нагревом GPU.

Схема питания имеет 13 фаз (11+2) и управляется цифровым контроллером IOR 3567B компании Infineon. Следует также заметить, что традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, с использованием современных твердотельных конденсаторов. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express).

В режиме разгона (OC Mode, по умолчанию) частоты у данного ускорителя повышены на 1,2% относительно стандартных параметров референс-карты, что вряд ли можно не только заметить, но и измерить (погрешность измерений окажется выше). Суффикс ОС присвоен ускорителю, по сути, чисто формально.















Регулирование частот и напряжений можно выполнять с помощью фирменной утилиты Asus GPU Tweak II, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя. Последняя версия утилиты позволяет автоматически настроить работу ускорителя на максимально возможные частоты (если владелец, например, не желает самостоятельно искать достижимый максимум). Однако компания AMD запрещает более-менее существенный разгон RX Vega, и серьезный прирост таким образом получить не удастся (по крайней мере, такова ситуация на момент публикации данного материала).

Карта обладает измененным по сравнению с референс-образцом набором видеовыходов: не 3 DP + 1 HDMI, а 2 DP + 2 HDMI + 1 DVI, где верхний разъем HDMI может быть использован для подключения устройств VR (виртуальной реальности), так что данный ускоритель готов для работы с VR-очками/шлемом.

Система охлаждения Перед нами кулер DirectCu III. Главной его частью является двойной массивный пластинчатый никелированный радиатор. Тепловые трубки, впрессованные в медное основание, обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам обеих частей радиатора. С помощью дополнительной подошвы радиатора охлаждаются силовые транзисторы.



Поверх радиатора установлен кожух с тремя вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. Asus декларирует особый материал лопастей вентиляторов, который обеспечивает долговременную работу крыльчаток при неизменной силе прогона воздуха (а также защиту от пыли). Напомню, что изюминкой системы охлаждения карт серии Strix является остановка вентиляторов в случае простоя при малом нагреве GPU. Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются.



Сзади установлена пластина, которая соединяется с торцевой частью PCB и обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы).



СО оснащена подсветкой Aura, цветом которой можно управлять с помощью вышеуказанной утилиты GPU Tweak II (на оборотной пластине имеется подсветка логотипа ROG, меняющая свой цвет в зависимости от нагрузки GPU.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 77 градусов, что является отличным результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь. 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 41 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 45 °C, вентиляторы не включались. Соответственно, шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 77 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 2189 оборотов в минуту, шум вырастал до 34,4 дБА. Таким образом, под нагрузкой данная СО отчетливо шумит, но уровень шума невысокий).

Термоснимок





Наибольший нагрев — на краю печатной платы (это видно из-под пластины с обратной стороны). Наибольший нагрев — на краю печатной платы (это видно из-под пластины с обратной стороны).

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс разветвитель питания и бонус в виде фирменных стяжек.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4): процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц); СО Antec Kuhler H2O 920; системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370; оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.10.3;

драйверы Nvidia версии 388.00;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)

Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 740 (то есть сочетание скорости и функций GT 740 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят RX Vega 64 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. начало ноября 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 03 Asus ROG Strix RX Vega 64 OC (8 ГБ), 1270—1650/1890 1980 466 42 500 04 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1970 547 36 000 06 RX Vega 56 8 ГБ, 1156—1590/1600 1660 455 36 500

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

Как мы уже отмечали ранее, в целом Radeon RX Vega 64 оказался успешным конкурентом GTX 1080, несколько опережая последний. Правда, есть ощущение, что все же производство GTX 1080 компании Nvidia дается проще и обходится дешевле, нежели Vega 64 c его очень сложным ядром. Но это лишь ощущение. Все будут решать розничные цены.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей начало ноября 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 17 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 547 1970 36 000 24 Asus ROG Strix RX Vega 64 OC (8 ГБ), 1270—1650/1890 466 1980 42 500 27 RX Vega 56 8 ГБ, 1156—1590/1600 455 1660 36 500

Комментарий к Рейтингам полезности

А цены на момент написания материала таковы, что Vega оказывается значительно дороже, так что ее небольшое превосходство в скорости над GTX 1080 нивелируется. Существенную роль в этом играет как еще наблюдающийся сильный дефицит карт семейства Vega в целом, так и пока еще немного сохраняющийся спрос на карты семейства Radeon у майнеров.

Asus ROG Strix RX Vega 64 OC (8 ГБ) — достаточно мощный конкурент для Nvidia GTX 1080, который при снижении цен до адекватного уровня сможет удачно противостоять тому и заполучить свою долю рынка топовых видеокарт. К тому же, в отличие от очень шумного референс-кулера, карта Asus оснащена достаточно тихой фирменной СО серии DirectCu (Strix). Что касается частот работы, то значок «OC» на коробке и карте — чистой воды условность, ибо поднятие частоты ядра на 20 МГц (около 1%) в реальности не может обеспечить измеряемого преимущества.

Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на актуальные цены ниже!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за ноябрь 2017 года)



награду получила карта: Asus ROG Strix RX Vega 64 OC 8 ГБ 2048-битной HBM2

Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты RX Vega 64 8 ГБ — 39 500 (на 01.11.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 52 000 (на 01.11.17) RX Vega 64 8 ГБ — 39 500 (на 01.11.17) GTX 1080 8 ГБ — 36 000 (на 01.11.17) RX Vega 64 8 ГБ — 39 500 (на 01.11.17) GTX 1070 8 ГБ — 28 500 (на 01.11.17) RX Vega 64 8 ГБ — 39 500 (на 01.11.17) R9 Fury X 4 ГБ — 28 700 (на 03.08.17)

Asus Russia

и лично Евгения Бычкова

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту