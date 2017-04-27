Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ 128-битной GDDR5

Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.

Устройство(а)

Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ 128-битной GDDR5 (STRIX-GTX1050-O2G-GAMING, P/N 90YV0AD0-M0NM00) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU GeForce GTX 1050 (GP107) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц 1455—1797 (OC Mode)/

1442—1782 (Gaming Mode)/

1429—1759 (Silent Mode) 1354—1704 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 1750 (7000) 1750 (7000) Ширина шины обмена с памятью, бит 128 Число вычислительных блоков в GPU 5 Число операций (ALU) в блоке 128 Суммарное количество блоков ALU 640 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 40 Число блоков растеризации (ROP) 32 Размеры, мм 240×120×38 220×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 2 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 70 71 В режиме 2D, Вт 18 21 В режиме «сна», Вт 5 5 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 18,0 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 18,0 В режиме максимального 3D, дБА 19,0 22,0 Выходные гнезда 2×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 2×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы Нет Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов Нет Нет Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов 1 Нет Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 2 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 4 микросхемах по 4 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти SK Hynix (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ 128-битной GDDR5 Reference Nvidia GeForce GTX 950 Вид сзади Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ 128-битной GDDR5 Reference Nvidia GeForce GTX 950

Как я уже говорил ранее, нам не были предоставлены референс-карты GTX 1050/1050 Ti, поэтому мы сравниваем с аналогом предыдущего поколения с аналогичной шиной обмена с памятью и того же ценового диапазона на момент старта продаж. Да, сравнение условное, ибо GPU GTX 950 выпускается по техпроцессу 28 нм, где совсем другие требования в плане питания и пр.

Схема питания имеет 5 фаз (4+1) и управляется цифровым контроллером uP9511P производства uPI Semiconductor. Следует также заметить, что традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, с использованием современных твердотельных конденсаторов. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express). Возникает вопрос: зачем для такой простой карты печатная плата столь больших размеров? Вероятно, исключительно ради надежного крепления кулера (нет смысла разрабатывать ради одной карты особую компактную СО). Хотя могут быть и иные причины.









Регулирование частот и напряжений можно выполнять с помощью фирменной утилиты Asus GPU Tweak II, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя. Последняя версия утилиты позволяет автоматически настроить работу ускорителя на максимально возможные частоты (если владелец, например, не желает самостоятельно искать достижимый максимум).

У ускорителя Asus на 5,5% повышены частоты работы относительно стандартных параметров референс-карты (OC Mode), что может дать прирост производительности примерно от 4,5% до 5,2% в зависимости от разрешения и режима работы.

Система охлаждения Перед нами кулер DirectCu III. Главной его частью является массивный пластинчатый никелированный радиатор. Тепловые трубки, впрессованные в медное основание, обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам радиатора.



Поверх радиатора установлен кожух с двумя вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. Asus декларирует особый материал лопастей вентиляторов, который обеспечивает долговременную работу крыльчаток при неизменной силе прогона воздуха. Напомню, что особенностью системы охлаждения карт серии Strix является остановка вентиляторов в случае простоя при малом нагреве GPU. Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются.



Микросхемы памяти и силовые транзисторы не охлаждаются. Сзади установлена пластина, которая соединяется с торцевой частью PCB и обеспечивает жесткость видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы), плюс играет некоторую роль в охлаждении, прижимаясь к PCB с обратной стороны.



СО оснащена подсветкой Aura, цветом которой можно управлять с помощью вышеуказанной утилиты GPU Tweak II.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 57 градусов, что является отличным результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь. 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 37 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура медленно поднималась до 39 °C, вентиляторы так и не включались. Уровень шума не изменялся (18,0 дБА).

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 57 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 919 оборотов в минуту, шум вырастал лишь до 19,0 дБА, так что данную СО можно считать практически бесшумной.

Термоснимок



Максимальный нагрев 66 °С — на толстой пластине радиатора левее тепловых трубок. На фотографии меньше, так как снято с большего расстояния. Максимальный нагрев 66 °С — на толстой пластине радиатора левее тепловых трубок. На фотографии меньше, так как снято с большего расстояния.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс бонус в виде ваучера на игру World of Warships и фирменных стяжек и наклеек.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011): процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц); СО Intel Thermal Solution RTS2011LC; системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99; оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK; блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт); корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson Edition 17.3.1;

драйверы Nvidia версии 378.92;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Grand Theft Auto V (Rockstar Games/Rockstar Games, DirectX 11)





(Rockstar Games/Rockstar Games, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1050 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. конец апреля 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 18 Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ, 1455—1797/7000 1280 1662 7700 19 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1220 1627 7500 20 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1200 1622 7400 21 R7 370 2 ГБ, 1050/1050/5700 1130 1527 7400 22 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1010 1122 9000

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

Повышение частот работы ускорителя Asus в режиме OC Mode дало в реальности около 5% прибавки в производительности. И ускоритель Asus, и референсный GTX 1050 немного выигрывают у своего основного конкурента в лице Radeon RX 460.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей конец апреля 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 04 Asus Strix GeForce GTX 1050 OC, 1455—1797/7000 1662 1280 7700 05 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1627 1220 7500 06 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1622 1200 7400 08 R7 370 2 ГБ, 1050/1050/5700 1527 1130 7400 20 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1122 1010 9000

Комментарий к Рейтингам полезности

Исходя из цен, которые были зафиксированы на момент написания материала, карты GTX 1050 лидируют в своей группе, немного обгоняя Radeon RX 460 с 4 ГБ памяти (правда, мы не знаем какое место может занять более дешевая версия Radeon RX 460 с 2 ГБ). Еще раз стоит отметить, что результаты продемонстрировали неактуальность на сегодня GTX 950 и R7 370, эти ускорители уже устарели не только морально. Рассматриваемый ускоритель Asus по цене оказался чуть выше, чем среднестатистический GTX 1050, однако повышенная производительность пересилила, и карта Asus заняла первое место в группе.

Asus Strix GeForce GTX 1050 OC (2 ГБ) — отличный вариант среднебюджетного (даже, скорее, низкобюджетного) 3D-ускорителя с ценой в районе 8000 . Эта карта демонстрирует производительность в среднем немного выше, чем основной соперник RX 460, и работает быстрее аналогичных решений предыдущего поколения при меньшей цене. Ускоритель имеет практически бесшумную систему охлаждения, нагрев его даже под сильной нагрузкой невелик. Имеется возможность гибкого регулирования частот. У карты 4 видеовыхода всех современных форматов, что позволит легко использовать ее для мультимониторных конфигураций (разумеется, в 2D-режиме — производительности GeForce GTX 1050 недостаточно для игры в высоких разрешениях).





Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за апрель 2017 года)



награду получила карта: Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ 128-битной GDDR5





Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты GTX 1050 2 ГБ — 7500 руб. (на 10.05.17) GTX 950 2 ГБ — 9200 руб. (на 10.05.17) GTX 1050 2 ГБ — 7500 руб. (на 10.05.17) R7 370 2 ГБ — 8500 руб. (на 10.05.17) GTX 1050 2 ГБ — 7500 руб. (на 10.05.17) RX 460 4 ГБ — 7800 руб. (на 10.05.17) GTX 1050 2 ГБ — 7500 руб. (на 10.05.17) RX 460 2 ГБ — 6500 руб. (на 10.05.17) Asus Strix GeForce GTX 1050 OC (2 ГБ) — T-1715363174 GTX 1050 2 ГБ — 7500 руб. (на 10.05.17)

Asus Russia

и лично Евгения Бычкова

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту