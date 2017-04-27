Видеоускоритель Asus Strix GeForce GTX 1050 OC (2 ГБ)
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Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ 128-битной GDDR5
Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.
Устройство(а)
|Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ 128-битной GDDR5 (STRIX-GTX1050-O2G-GAMING, P/N 90YV0AD0-M0NM00)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|GeForce GTX 1050 (GP107)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|1455—1797 (OC Mode)/
1442—1782 (Gaming Mode)/
1429—1759 (Silent Mode)
|1354—1704
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|1750 (7000)
|1750 (7000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|128
|Число вычислительных блоков в GPU
|5
|Число операций (ALU) в блоке
|128
|Суммарное количество блоков ALU
|640
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|40
|Число блоков растеризации (ROP)
|32
|Размеры, мм
|240×120×38
|220×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|2
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|70
|71
|В режиме 2D, Вт
|18
|21
|В режиме «сна», Вт
|5
|5
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|18,0
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|18,0
|В режиме максимального 3D, дБА
|19,0
|22,0
|Выходные гнезда
|2×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|1×DVI (Dual-Link/HDMI), 2×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|Нет
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|4
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|Нет
|Нет
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|1
|Нет
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 2 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 4 микросхемах по 4 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти SK Hynix (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ 128-битной GDDR5
|Reference Nvidia GeForce GTX 950
|Вид сзади
|Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ 128-битной GDDR5
|Reference Nvidia GeForce GTX 950
Как я уже говорил ранее, нам не были предоставлены референс-карты GTX 1050/1050 Ti, поэтому мы сравниваем с аналогом предыдущего поколения с аналогичной шиной обмена с памятью и того же ценового диапазона на момент старта продаж. Да, сравнение условное, ибо GPU GTX 950 выпускается по техпроцессу 28 нм, где совсем другие требования в плане питания и пр.
Схема питания имеет 5 фаз (4+1) и управляется цифровым контроллером uP9511P производства uPI Semiconductor. Следует также заметить, что традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, с использованием современных твердотельных конденсаторов. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express). Возникает вопрос: зачем для такой простой карты печатная плата столь больших размеров? Вероятно, исключительно ради надежного крепления кулера (нет смысла разрабатывать ради одной карты особую компактную СО). Хотя могут быть и иные причины.
У ускорителя Asus на 5,5% повышены частоты работы относительно стандартных параметров референс-карты (OC Mode), что может дать прирост производительности примерно от 4,5% до 5,2% в зависимости от разрешения и режима работы.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 37 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура медленно поднималась до 39 °C, вентиляторы так и не включались. Уровень шума не изменялся (18,0 дБА).
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 57 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 919 оборотов в минуту, шум вырастал лишь до 19,0 дБА, так что данную СО можно считать практически бесшумной.
Термоснимок
Максимальный нагрев 66 °С — на толстой пластине радиатора левее тепловых трубок. На фотографии меньше, так как снято с большего расстояния.
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс бонус в виде ваучера на игру World of Warships и фирменных стяжек и наклеек.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011):
- процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц);
- СО Intel Thermal Solution RTS2011LC;
- системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц;
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK;
- блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт);
- корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson Edition 17.3.1;
- драйверы Nvidia версии 378.92;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Grand Theft Auto V (Rockstar Games/Rockstar Games, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Grand Theft Auto V
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1050 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|конец апреля 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|18
|Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ, 1455—1797/7000
|1280
|1662
|7700
|19
|GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000
|1220
|1627
|7500
|20
|RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000
|1200
|1622
|7400
|21
|R7 370 2 ГБ, 1050/1050/5700
|1130
|1527
|7400
|22
|GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600
|1010
|1122
|9000
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
Повышение частот работы ускорителя Asus в режиме OC Mode дало в реальности около 5% прибавки в производительности. И ускоритель Asus, и референсный GTX 1050 немного выигрывают у своего основного конкурента в лице Radeon RX 460.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|конец апреля 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|04
|Asus Strix GeForce GTX 1050 OC, 1455—1797/7000
|1662
|1280
|7700
|05
|GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000
|1627
|1220
|7500
|06
|RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000
|1622
|1200
|7400
|08
|R7 370 2 ГБ, 1050/1050/5700
|1527
|1130
|7400
|20
|GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600
|1122
|1010
|9000
Комментарий к Рейтингам полезности
Исходя из цен, которые были зафиксированы на момент написания материала, карты GTX 1050 лидируют в своей группе, немного обгоняя Radeon RX 460 с 4 ГБ памяти (правда, мы не знаем какое место может занять более дешевая версия Radeon RX 460 с 2 ГБ). Еще раз стоит отметить, что результаты продемонстрировали неактуальность на сегодня GTX 950 и R7 370, эти ускорители уже устарели не только морально. Рассматриваемый ускоритель Asus по цене оказался чуть выше, чем среднестатистический GTX 1050, однако повышенная производительность пересилила, и карта Asus заняла первое место в группе.
Asus Strix GeForce GTX 1050 OC (2 ГБ) —
отличный вариант среднебюджетного (даже, скорее, низкобюджетного) 3D-ускорителя с ценой в районе 8000 . Эта карта демонстрирует производительность в
среднем немного выше, чем основной соперник RX 460, и работает быстрее аналогичных решений предыдущего поколения при меньшей цене. Ускоритель имеет практически бесшумную
систему охлаждения, нагрев его даже под сильной нагрузкой невелик. Имеется возможность гибкого регулирования частот. У карты 4 видеовыхода всех современных форматов, что позволит
легко использовать ее для мультимониторных конфигураций (разумеется, в 2D-режиме — производительности GeForce GTX 1050 недостаточно для игры в высоких разрешениях).
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).
награду получила карта:
- Asus Strix GeForce GTX 1050 OC 2 ГБ 128-битной GDDR5
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|GTX 1050 2 ГБ — 7500 руб. (на 10.05.17)
|GTX 950 2 ГБ — 9200 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1050 2 ГБ — 7500 руб. (на 10.05.17)
|R7 370 2 ГБ — 8500 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1050 2 ГБ — 7500 руб. (на 10.05.17)
|RX 460 4 ГБ — 7800 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1050 2 ГБ — 7500 руб. (на 10.05.17)
|RX 460 2 ГБ — 6500 руб. (на 10.05.17)
|Asus Strix GeForce GTX 1050 OC (2 ГБ) — T-1715363174
|GTX 1050 2 ГБ — 7500 руб. (на 10.05.17)
и лично Евгения Бычкова
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Thermaltake DPS G 1050W для
тестового стенда предоставлены
компанией Thermaltake
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Модули памяти G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK для
тестового стенда предоставлены
компанией G.Skill
|
Corsair Hydro SeriesT H100i CPU Cooler для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer для
тестового стенда предоставлена
компанией ASRock
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|
2 накопителя SSD Corsair Neutron SeriesT 120 ГБ для
тестового стенда предоставлены
компанией Corsair
|Дополнительно
|