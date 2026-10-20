Климатологи в США получили десятки запросов на переписку об исследованиях изменения климата

Климатологи в США столкнулись с потоком запросов на раскрытие служебной переписки, связанной с исследованиями последствий изменения климата. По данным расследования журнала Nature, с 2024 года учёные сообщили как минимум о 30 таких запросах, направленных в 13 государственных университетов. Они затронули переписку десятков климатологов, специалистов по праву и юристов. В одном из случаев исследовательница из системы Калифорнийского университета получила уже пятый подобный запрос за год: от неё потребовали предоставить письма, связанные с публикацией о вреде выбросов ископаемого топлива.

Запросы касаются климатической атрибуции — научного направления, которое оценивает вклад изменения климата в экстремальные погодные явления, а также позволяет рассчитывать, какой ущерб связан с выбросами конкретных компаний. Такие оценки приобретают значение в судебных исках против крупных промышленных загрязнителей: стороны спорят о том, можно ли научно обосновать связь между выбросами и конкретными последствиями, включая смерти во время волн жары. По данным Politico, с 2021 года исследователям направили более 100 запросов о документах, связанных с судебными делами о климатическом ущербе. Эти данные охватывают более широкий круг тем и могут частично пересекаться со статистикой Nature.

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Среди организаций, направляющих запросы, — Patriots Foundation из Айовы и Government Accountability and Oversight из Вайоминга. Последняя утверждает, что специалисты по климатической атрибуции выступают против индустрии ископаемого топлива, и настаивает на доступе к документам в рамках законов о прозрачности. Ни она, ни Patriots Foundation и представляющая её юридическая фирма не ответили на вопросы Nature о причинах запросов. Учёные предполагают, что авторы обращений ищут возможные конфликты интересов, например оплату исследований юристами, а также пытаются получить сведения о профессиональных контактах с сотрудниками частных организаций, на которых законы об открытых документах не распространяются.

Сами запросы законны, а опрошенные Nature исследователи заявляют, что не скрывают сотрудничества с юристами и не считают его доказательством предвзятости. Однако обработка большого количества обращений отнимает время и бюджетные средства государственных университетов. Учёные также опасаются, что угроза публикации переписки и её возможного использования вне контекста будет сдерживать открытое обсуждение научных результатов. По словам специалистки Фонда правовой защиты климатической науки (Climate Science Legal Defense Fund) Лорен Курц, в этом году число таких запросов заметно выросло.

Научные оценки вклада изменения климата в отдельные погодные явления публикуются с 2004 года, но методы определения вклада конкретных компаний в конкретный ущерб развиваются сравнительно недавно. Их правовая значимость оказалась в центре внимания на фоне десятков исков, рассматриваемых судами США. Один из них — дело энергетической компании Suncor против представителей округа Боулдер в Колорадо — в октябре рассматривал Верховный суд США: его решение может повлиять на возможность рассмотрения аналогичных исков в судах штатов.

Климатологи также указывают на политическое давление: комитет Конгресса под руководством республиканцев изучал главу справочного руководства для федеральных судей о климатической атрибуции, а Дональд Трамп назвал её «мошеннической, предвзятой и вводящей в заблуждение».