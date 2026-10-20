Япония запустила миссию MMX за образцами спутника Марса — их впервые доставят на Землю

Аппарат MMX должен собрать не менее 10 г грунта Фобоса и вернуться на Землю в 2031 году

Япония запустила межпланетную миссию Martian Moons Exploration (MMX), цель которой — впервые доставить на Землю образцы Фобоса, крупнейшего из 2 спутников Марса. Аппарат должен собрать не менее 10 г грунта и каменных частиц, а затем вернуться на Землю в 2031 году. Проект реализует Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

MMX состоит из 3 модулей: двигательного, обеспечивающего перелёт к Марсу, исследовательского с оборудованием для сбора грунта и возвращаемого, который доставит образцы на Землю. В начале 2029 года небольшой марсоход должен опуститься на Фобос и провести на его поверхности около 100 дней. Полученные данные помогут выбрать место посадки основного аппарата. Сбор материала запланирован на период продолжительностью около 2,5 часа: учёные рассчитывают получить образцы из одной или двух точек.

Япония запустила миссию MMX за образцами спутника Марса — их впервые доставят на Землю
Источник изображения: JAXA

Для сбора грунта предусмотрены 2 системы. Основной C-sampler должен извлекать материал с глубины до 2 см. Резервный P-sampler использует импульс азота, который поднимает пыль и мелкие камни в специальную камеру. Всего на борту установлены 13 научных приборов, включая камеры Tengoo и Orochi для съёмки и картографирования поверхности, лазерный высотомер для построения трёхмерной модели рельефа, спектрометр MIRS для анализа минералов и детектор Megane для изучения химического состава Фобоса. Аппарат также дистанционно изучит Деймос, меньший спутник Марса.

Одна из главных задач миссии — разобраться в происхождении Фобоса. Согласно одной из гипотез, это астероид, захваченный гравитацией Марса, а согласно другой, спутник образовался из обломков после столкновения. Кроме того, учёные рассчитывают найти в грунте частицы марсианской породы: материал, выброшенный с поверхности Марса при ударах астероидов, мог за миллиарды лет попасть на Фобос. Европейское космическое агентство (ESA) предоставило оборудование для дальней космической связи.

После сбора образцов MMX покинет окрестности Марса и отправится обратно к Земле. Возвращаемая капсула должна войти в атмосферу и опуститься на парашюте в Австралии, откуда её доставят в Японию для лабораторного анализа. Изучение образцов на Земле позволит использовать более крупные и чувствительные приборы, чем те, которые можно отправить в космос. Это даст возможность детальнее исследовать состав Фобоса и проверить версии его происхождения, а также уточнить историю эволюции Марса и Солнечной системы.

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