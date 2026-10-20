Китайская ракета оставила 3,35-метровый обломок на кукурузном поле в США

Фрагмент обнаружили при уборке урожая в Миннесоте спустя месяц после запуска ракеты Zhuque-2E, которая сошла с орбиты над американским Средним Западом

Фермер в американском штате Миннесота обнаружил на кукурузном поле металлический объект диаметром около 3,35 м, предположительно оставшийся от китайской ракеты Zhuque-2E. Фрагмент нашли во время уборки урожая в округе Стивенс, спустя месяц после запуска ракеты 15 сентября. По совокупности обстоятельств специалисты связывают находку с её верхней ступенью — частью ракеты, которая после выведения спутников продолжает полёт и обычно должна быть безопасно сведена с орбиты.

По данным шерифа округа Стивенс, прибывшие на место сотрудники подтвердили наличие крупного металлического объекта в поле. Ведомство сообщило, что взаимодействует с властями штата и федеральными агентствами, чтобы установить владельца обломка и организовать его вывоз.

Правоохранители заявили, что находка не представляет опасности для населения. Диаметр объекта совпадает с диаметром верхней ступени Zhuque-2E.

Китайская ракета оставила 3,35-метровый обломок на кукурузном поле в США
Источник изображения: Stevens County Sheriff's Office

Ракета стартовала с коммерческой стартовой площадки Дунфэн в составе космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Через 30 минут после старта она вывела на круговую полярную орбиту высотой около 900 км 10 спутников китайской коммуникационной группировки Qianfan («Тысяча парусов»), создаваемой как аналог Starlink. Затем верхняя ступень включила двигатель, чтобы снизить скорость и сойти с орбиты. Весь полёт продлился около 75–80 минут и завершился без полного оборота вокруг Земли. В тот же день очевидцы в США публиковали видео сгорающих в атмосфере фрагментов, двигавшихся с юга на север над Канзасом в сторону Миннесоты.

Сведение отработавшей ступени с орбиты — обычная мера по сокращению количества космического мусора. Однако такие объекты обычно направляют на вход в атмосферу над океаном, чтобы снизить риск падения обломков на населённые территории. Вероятно, в случае Zhuque-2E манёвр схода с орбиты прошёл не по плану, хотя компания LandSpace, производитель ракеты, публично не прокомментировала обнаружение фрагмента в Миннесоте. В июне верхняя ступень Zhuque-2E после завершения предыдущего запуска разрушилась на орбите, оставив десятки фрагментов в районе, где находятся спутники Starlink и МКС. При этом относительно низкая орбита позволяла ожидать, что большая часть обломков войдёт в атмосферу в течение нескольких месяцев.

Случай в Миннесоте выделяется размером сохранившегося объекта и тем, что, предположительно, он достиг поверхности в день запуска ракеты. Космические аппараты и ступени ракет регулярно входят в атмосферу, но большинство фрагментов сгорает или разрушается при прохождении плотных слоёв атмосферы. По международному космическому праву государство, запустившее космический объект, несёт ответственность за ущерб, который он причинит на поверхности Земли. Пока сведений о повреждениях в результате падения обломка в Миннесоте нет.

Наука и космоскосмосКосмические запускиКосмический мусорLandSpaceQianfanРакета Zhuque-2EИсточники:arstechnica

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