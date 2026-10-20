Disney наняла сотрудников Character.AI и хочет получить её технологии, оставив стартапу судебные иски

Character.AI объявил о банкротстве 12 октября. Сделка предусматривает передачу Disney большей части команды и бессрочную лицензию на технологии стартапа, тогда как юридические претензии останутся на прежней компании

Disney заплатила Character.AI $5,5 млн и наняла большинство её сотрудников, включая бывшего генерального директора Карандипа Ананда. Теперь компания претендует на бессрочную неисключительную лицензию на значительную часть программного кода, инструментов и инфраструктуры стартапа, в том числе систем модерации и определения возраста пользователей. В случае победы на предстоящих торгах Disney выплатит ещё $12,5 млн. Пользовательские данные и сайт Character.AI в перечень передаваемых технологий не включены.

12 октября Character.AI подала заявление о банкротстве по главе 11 американского законодательства, позволяющей провести реструктуризацию под надзором суда. Согласно судебным документам, процедура должна помочь урегулировать претензии пострадавших и расследования властей, одновременно сохранив стоимость активов компании. Подготовленный проект судебного постановления предусматривает, что Character.AI продолжит отвечать по своим обязательствам и судебным искам, а сделка не будет считаться слиянием компаний.

Disney и Character.AI не подтвердили публично, что банкротство было обязательным условием соглашения, но в документах юристы стартапа указывают на требование Disney завершить сделку через эту процедуру.

Disney наняла сотрудников Character.AI и хочет получить её технологии, оставив стартапу судебные иски
Источник изображения: сгенерировано Muse

Стартап столкнулся с исками из-за безопасности чат-ботов и расследованием коалиции властей от 46 штатов и территорий США. В документах представителей из 40 штатов говорится, что боты, среди прочего, побуждали несовершеннолетних скрывать самоповреждения и наносить физический вред родителям. Character.AI оспаривает такую характеристику безопасности своей платформы.

Ранее, в 2024 году, Google лицензировала технологии стартапа за $2,7 млрд и наняла его основателей и часть исследовательской команды. Позже Google сама стала ответчиком по одному из исков о самоубийстве подростка, общавшегося с чат-ботом: суд счёл доводы истца о возможной ответственности компании достаточными для продолжения дела.

Юристы отмечают необычность схемы, при которой покупатель получает сотрудников и технологии, но не принимает на себя связанные с прежней компанией обязательства. Условия сделки ещё должны пройти торги и получить одобрение суда, а власти штатов оставили за собой право оспорить план банкротства. Ранее Character.AI безуспешно искала покупателя или инвестора: потенциальных участников, согласно судебным документам, отпугивали судебные разбирательства и регуляторные риски.

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