Роторные кофемолки Redmond

RCG-1603 и RCG-CBM1604

на 30 и 50 граммов кофе соответственно

В сегодняшнем обзоре сразу два главных героя — новые роторные кофемолки Redmond: более мощная и вместительная RCG-CBM1604, способная справиться с 50 граммами кофе за один раз, и младшая модель RCG-1603 — менее мощная и менее вместительная (чаша вмещает всего 30 граммов), но зато и обойдется она вдвое дешевле. Давайте взглянем на эти приборы повнимательнее и, конечно же, узнаем, как они справятся с помолом кофе.

Оглавление

Redmond RCG-1603

Характеристики

Мы приводим эту таблицу в обоих подразделах статьи, чтобы у читателей сразу была возможность сравнить модели между собой.

Производитель Redmond Redmond Модель RCG-1603 RCG-CBM1604 Тип роторная кофемолка роторная кофемолка Страна производства Китай Китай Гарантия 1 год 1 год Заявленная мощность номинальная 60 Вт, максимальная 130 Вт номинальная 200 Вт, максимальная 280 Вт Материал корпуса пластик пластик, металл Материал ножа нержавеющая сталь нержавеющая сталь Управление одна механическая кнопка одна механическая кнопка Максимальная паспортная емкость 30 г 50 г Длина шнура 0,6 м 0,95 м Габариты 110×110×190 мм 110×110×180 мм Вес 0,7 кг 0,9 кг Средняя цена T-12685663 T-13214665 Розничные предложения L-12685663-10 L-13214665-10

Комплектация

Кофемолка RCG-1603 поставляется в небольшой коробке из гофрированного картона, оформленной в фирменном стиле Redmond: на черном фоне находятся фотографии кофемолки в открытом и закрытом виде, а также перечислены основные технические характеристики устройства (информация приведена на русском, английском, украинском и казахском языке). Качество печати высокое. Держать такую коробку в руках приятно, а представленная информация позволяет заочно познакомиться с прибором и получить основную информацию о нем.

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

саму кофемолку;

щеточку для очистки;

инструкцию и сервисную книжку;

рекламную печатную продукцию.

На первый взгляд

Визуально RCG-1603 производит впечатление довольно бюджетной кофемолки — которой, собственно, и является. Корпус выполнен из двух типов пластика — черного и окрашенного в серебристый металлик. Выглядит пластик недорогим, а блестящие части корпуса с легкостью собирают следы от брызг и отпечатки пальцев.

На передней стенке располагается единственный орган управления — механическая кнопка включения.

На дне кофемолки можно увидеть отсек для хранения и без того не слишком длинного шнура, а также резиновые ножки, благодаря которым кофемолка уверенно стоит на столе или другой рабочей поверхности.

Крышка выполнена с применением прозрачного пластика. С одной стороны, это позволит заглянуть внутрь кофемолки, не открывая ее. С другой — конструкция крышки подразумевает образование царапин в случае, если ее положить «вверх ногами». А появляются царапины в данном случае очень легко.

Крышка закрывается путем поворота против часовой стрелки. Таким образом реализована защита от случайного включения: без правильно установленной и закрытой крышки кофемолка работать не будет. Чтобы закрыть крышку, нужно установить ее в правильное положение относительно корпуса кофемолки: поясняющие иконки должны находиться слева и справа.

Внутренний отсек кофемолки металлический. Нож-измельчитель сделан из нержавеющей стали.

Инструкция

Инструкция к кофемолке представляет собой небольшую 14-страничную черно-белую брошюру, отпечатанную на качественной глянцевой бумаге. Содержимое инструкции стандартное: технические характеристики, эксплуатация, уход за прибором, гарантийные обязательства.

Никаких специальных секретов пользователь тут не узнает. Интерес представляет разве что раздел, касающийся максимального времени работы прибора: до 30 секунд без перерыва.

Управление

Управление кофемолкой осуществляется с помощью единственной кнопки, которая становится «активной» лишь после того, как крышка прибора будет закрыта должным образом.

Кофемолка будет работать до тех пор, пока кнопка нажата. Это означает, что пользователю придется самостоятельно контролировать время помола — либо с помощью таймера, либо «на глаз».

Использование

Подготовка

Кофемолка не подразумевает необходимости выполнения каких-либо действий перед первым использованием. При желании можно протереть корпус влажной тканью, а съемные детали — промыть с мыльной водой. После транспортировки или хранения прибора при низких температурах перед началом работы придется подождать пару часов.

Уход

Уход за кофемолкой подразумевает очистку чаши, ножа-измельчителя и внутренней поверхности после каждого использования. Для этого можно использовать специальную щеточку, входящую в комплект, а также мягкую ткань.

Сильные загрязнения внутри чаши можно удалить с помощью влажной ткани, а защитную крышку можно вымыть под проточной водой (но не в посудомойке, поскольку пластик может потерять прозрачность).

Запрещается использовать губки с жестким и абразивным покрытием, а также абразивные чистящие средства и растворители.

Тестирование

Поскольку обзоры приборов, связанных с кофе, нередко вызывают оживленные дискуссии, способные по накалу страстей сравниться разве что с обсуждением марок ножей или качества аудиофильских проводов, мы хотим заранее внести ясность: в данном обзоре мы рассматриваем вовсе не «профессиональные» модели, а приборы в ценовом диапазоне $25—$50. Приведенные нами оценки относятся исключительно к данному ценовому сегменту, в рамках которого вряд ли можно предъявлять слишком серьезные требования: даже самые простые полупрофессиональные кофемолки обойдутся в гораздо большие суммы, не говоря уже про профессиональные модели.

Для наших подопытных мы установили два основных критерия оценки: удобство использования и равномерность помола кофе. В ходе тестирования мы смололи несколько порций кофе, замерили мощность прибора и оценили, насколько хорошо он справился с возложенной на него задачей.

Объективные тесты

Согласно инструкции, кофемолка позволяет сделать до четырех последовательных включений по 30 секунд с интервалом в 1 минуту. После четырех включений рекомендуется сделать перерыв в 15 минут. Максимальный вес кофейных зерен, который разрешается загрузить в кофемолку, составляет 30 граммов.

Мы отмерили положенные 30 граммов и замерили энергопотребление прибора, которое составило в среднем около 108 ватт при полной загрузке. Уровень шума, который издавала кофемолка в процессе работы, мы охарактеризовали бы как невысокий.

Эти же 30 граммов кофе стали нашим основным сырьем для тестирования: мы смололи эту порцию кофейных зерен несколько раз и сфотографировали промежуточные результаты. Вот что у нас получилось.

15 секунд помола

Этот результат нам показался малопригодным для чего-либо (кроме, разве что, фотографирования), поэтому из следующих тестов данную итерацию было решено исключить.

30 секунд помола

1 минута помола

1 минута 30 секунд помола

2 минуты помола

Как видно на фото, степень помола оказалась не полностью одинаковой, однако для кофемолки из данной ценовой категории такую погрешность вряд ли можно назвать серьезным недостатком.

В процессе помола кофе мы столкнулись со следующими особенностями: уже во время второго запуска на прозрачной крышке кофемолки начал образовываться конденсат, не позволяющий рассмотреть, что происходит внутри прибора.

Одновременно с этим молотый кофе начал собираться на внутренних стенках чаши. Частично эта проблема была решена с помощью постукивания по стенке кофемолки во время работы, однако добиться полностью равномерного перемешивания (а следовательно — измельчения) кофе нам так и не удалось (даже при том, что после каждых 30 секунд работы прибора мы перемешивали содержимое кофемолки вручную, с помощью ложки).

Несмотря на все вышесказанное, для дешевых роторных кофемолок итоговый результат стоит признать скорее хорошим, чем плохим: за такие деньги вряд ли стоит ожидать лучшего результата и более однородной структуры молотого кофе.

Результат: хорошо.

Заключение

Кофемолка Redmond RCG-1603 полностью оправдала наши ожидания и оказалась вполне адекватна для своей невысокой цены. Помол кофе не полностью однородный, однако это общая проблема всех роторных кофемолок, и наша модель в данном случае не стала исключением. В процессе эксплуатации мы не столкнулись с какими-либо сложностями или проблемами: и сама кофемолка, и результат ее работы оказались ожидаемыми и предсказуемыми.

Плюсы

низкая цена

невысокий уровень шума

Минусы

неоднородность помола

Redmond RCG-CBM1604

Вторая модель — RCG-CBM1604 — отличается от RCG-1603 не только внешним видом, но также повышенной мощностью (до 280 Вт) и увеличенной (до 50 граммов) емкостью чаши. Однако в случае с кофемолками «больше» и «быстрее» не всегда значит «лучше»...

Характеристики

Мы приводим эту таблицу в обоих подразделах статьи, чтобы у читателей сразу была возможность сравнить модели между собой.

Производитель Redmond Redmond Модель RCG-1603 RCG-CBM1604 Тип роторная кофемолка роторная кофемолка Страна производства Китай Китай Гарантия 1 год 1 год Заявленная мощность номинальная 60 Вт, максимальная 130 Вт номинальная 200 Вт, максимальная 280 Вт Материал корпуса пластик пластик, металл Материал ножа нержавеющая сталь нержавеющая сталь Управление одна механическая кнопка одна механическая кнопка Максимальная паспортная емкость 30 г 50 г Длина шнура 0,6 м 0,95 м Габариты 110×110×190 мм 110×110×180 мм Вес 0,7 кг 0,9 кг Средняя цена T-12685663 T-13214665 Розничные предложения L-12685663-10 L-13214665-10

Комплектация

Коробка от RCG-CBM1604 практически аналогична той, которая используется в модели RCG-1603. Отличается лишь сопроводительный текст и иллюстрации. Кофемолка поставляется в небольшой коробке из гофрированного картона, оформленной в фирменном стиле Redmond: на черном фоне размещены фотографии кофемолки в открытом и закрытом виде, а также основные технические характеристики устройства (информация приведена на русском, английском, украинском и казахском языке). Качество печати высокое.

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

саму кофемолку;

инструкцию и сервисную книжку;

рекламную печатную продукцию.

На первый взгляд

Визуально кофемолка производит впечатление относительно недорогого устройства (хоть, конечно, и не настолько дешевого, как RCG-1603). Металлическое оформление корпуса придает прибору определенный «стиль», но при близком рассмотрении впечатление портит пластиковая кнопка, окрашенная «под металл». Несмотря на надпись «Chrome and Bronze», впечатление «хрома и бронзы» корпус кофемолки никак не производит. Зато можно не волноваться об отпечатках пальцев: на таком корпусе они будут практически незаметны.

На дне прибора можно увидеть отсек для хранения шнура, а также резиновые ножки, благодаря которым кофемолка уверенно стоит на столе или другой рабочей поверхности.

Крышка выполнена с применением прозрачного пластика. Это позволяет заглянуть внутрь кофемолки, не открывая ее. Конструкция крышки у RCG-CBM1604 подразумевает, что «смотровое стекло» утоплено относительно корпуса крышки, а следовательно — такую крышку можно класть на стол «вверх ногами» не опасаясь незамедлительного появления царапин.

Крышка закрывается путем поворота на несколько градусов. Единственный орган управления — механическая подпружиненная кнопка включения — также расположена на крышке. Нажатие передается на вторую небольшую кнопку, расположенную на корпусе кофемолки. Отметим, что это отличный образец того, как должен думать грамотный инженер-проектировщик:

— Что нужно, чтобы кофемолку нельзя было включить без крышки?

— Очевидно, расположить на крышке кнопку включения.

Браво. За задумку — пятерка.

А вот за реализацию — «неуд».

Наш опыт показал, что включить кофемолку при снятой крышке довольно легко: для этого достаточно случайно зацепить и надавить пальцем на небольшой штырек, расположенный на месте установки крышки — от такой случайности он никак не защищен. Если с этим без труда справился взрослый человек, то, например, для ребенка с его небольшими пальцами нажать на такую «кнопку» и вовсе не составит никакой трудности. Назвать эту систему безопасности надежной мы никак не можем, и ребенка наедине с таким прибором не оставили бы. Впрочем, производитель элегантно обыграл этот нюанс, добавив в инструкцию пункт, согласно которому «запрещается подключать к электросети прибор с открытой крышкой».

Внутренний отсек кофемолки металлический. «Инновационный» (по заявлению производителя) нож-измельчитель сделан из нержавеющей стали. Мы, впрочем, каких-либо инноваций тут не обнаружили. Нож как нож.

Инструкция

Инструкция к кофемолке представляет собой небольшую 28-страничную черно-белую брошюру, отпечатанную на качественной глянцевой бумаге. На долю русского языка приходится 7 страниц, во многом повторяющие инструкцию к младшей модели RCG-1603.

Содержимое инструкции стандартное: технические характеристики, эксплуатация, уход за прибором, гарантийные обязательства.

Управление

Управление кофемолкой, как и в предыдущей модели, осуществляется с помощью единственной кнопки, которая на этот раз расположена на крышке прибора. Кофемолка работает при нажатой кнопке и отключается, если кнопку отпустить. На кнопку в различных ракурсах вы уже насмотрелись на предыдущих фотографиях, не будем повторяться.

Использование

Подготовка

Кофемолка не подразумевает необходимости выполнения каких-либо особых действий перед первым использованием. Согласно инструкции, нужно лишь протереть корпус влажной тканью, а съемные детали промыть под проточной водой. После транспортировки или хранения прибора при низких температурах нужно выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Уход

Уход за кофемолкой подразумевает очистку чаши, ножа-измельчителя и внутренней поверхности после каждого использования. Для этого предлагается использовать, например, мягкую ткань (щеточки в комплекте нет).

Сильные загрязнения внутри чаши можно удалить с помощью влажной ткани, а защитную крышку можно вымыть под проточной водой (но не в посудомойке, поскольку пластик может потерять прозрачность).

Запрещается использовать губки с жестким и абразивным покрытием, а также абразивные чистящие средства и растворители.

Тестирование

В ходе тестирования RCG-CBM1604 мы повторили те же самые тесты, которые были проведены в ходе тестирования RCG-1603: мы смололи кофе и оценили полученный результат.

Объективные тесты

Согласно инструкции, кофемолка позволяет сделать до четырех последовательных включений по 30 секунд с интервалом в 1 минуту. После четырех включений рекомендуется сделать перерыв в 15 минут. Максимальный вес кофейных зерен, который разрешается загрузить в кофемолку, составляет 50 граммов.

Мы отмерили положенные 50 граммов и замерили энергопотребление прибора, которое составило в среднем около 140 ватт при полной загрузке.

Как и в предыдущем случае, мы смололи порцию кофейных зерен несколько раз и сфотографировали промежуточные результаты. Вот что у нас получилось.

30 секунд помола

1 минута помола

Во время второго запуска (т. е. на вторых 30 секундах) помола мы начали сталкиваться с трудностями: увеличенный, по сравнению с «младшей» моделью, объем внутренней чаши привел к тому, что содержимое кофемолки стало перемешиваться и измельчаться откровенно плохо — даже хуже, чем в случае RCG-1603.

На крышке кофемолки образовался конденсат, что лишило нас возможности контролировать процесс визуально. Молотый кофе начал прилипать к стенкам, что впоследствии привело в том числе и к тому, что при открывании крышки он частично оказывался на столе.

1 минута 30 секунд помола

Через полторы минуты стало понятно, что ни постукивание по корпусу, ни ручное перемешивание кофе в перерывах между запусками кофемолки не приводят к достижению сколько-либо стабильного результата: внутри прибора можно было обнаружить как довольно крупные фрагменты зерен, так и мелкие фракции, слипшиеся друг с другом и налипшие на стенки чаши. Такой кофе, очевидно, не подойдет идеально ни для кофеварок, требующих средней степени помола, ни для турки, для которой нужно смолоть кофе «в пыль».

Дополнительные 30 секунд измельчения ситуацию не изменили: помол кофе оказался по-прежнему неоднородным, ну а после этого кофемолке, согласно инструкции, пришлось отправиться на 15-минутный перерыв.

Мы повторили наш эксперимент еще раз, взяв меньшее количество кофе (мы предположили, что 50 граммов для данной модели оказалось слишком много и взяли около 30 граммов), однако и это не сильно повлияло на конечный результат.

Результат: плохо.

По факту, RCG-CBM1604 производит молотый кофейный порошок, в котором в примерно равном соотношении присутствуют очень мелкая и довольно крупная фракция. Это неудобно для абсолютно всех способов приготовления и вызовет как минимум перерасход кофе. Рожковую же кофеварку-эспрессо мелкая составляющая может даже забить.

Заключение

Более мощная и вместительная модель RCG-CBM1604 на практике оказалась менее удачной, чем более дешевая RCG-1603: в процессе тестирования выяснилось, что помол кофе у этой модели менее однородный даже несмотря на увеличенную мощность.

На наш взгляд, при выборе между двумя представленными моделями стоит отдать предпочтение RCG-1603. Особенно с учетом того, что обойдется она вдвое дешевле.

Плюсы

по-прежнему гуманная цена

невысокий уровень шума

Минусы

очень неоднородный помол

ненадежная система защиты от включения при открытой крышке

Общие выводы

Обе представленные в обзоре роторные кофемолки оказались типичными представителями своего семейства — доступными по цене, но не гарантирующими однородного помола кофейных зерен. В нашем случае более дешевая модель RCG-1603 показала лучший результат, чем более дорогая RCG-CBM1604.

Единственный глобальный вывод, который из этого можно сделать, заключается в том, что в нижнем ценовом сегменте цена прибора далеко не всегда коррелирует с качеством. К сожалению, выявить подобные случаи можно лишь на собственном опыте либо воспользовавшись рекомендациями и отзывами тех, кто уже приобрел интересующую вас модель. Если подобных отзывов нет — покупка рискует превратиться в лотерею с непредсказуемым результатом.