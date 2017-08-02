Электрическая мельница и зернодавилка Komo FidiFloc 21

Два в одном для любителей полезной пищи

Данной статьей мы продолжаем цикл статей, посвященных необычным кухонным приборам. Сегодня впервые в тестовой лаборатории iXBT.com оказался прибор, предназначенный для изготовления муки. Komo FidiFloc 21 — это устройство «два в одном»: домашняя электрическая жерновая мини-мельница для муки и ручная зернодробилка для изготовления хлопьев. Читатель сможет ознакомиться с описанием внешнего вида, нашими впечатлениями от эксплуатации и, разумеется, узнать результаты тестов довольно экзотического в наших широтах устройства.

Мельницы компании Komo различается по мощности и видам обрабатываемого сырья. После изучения таблицы базовых продуктов, с которыми работают мельницы Komo, мы узнали, что с помощью FidiFloc 21 можно получать муку из мягких зерновых (пшеницы, овса, ржи, ячменя) и молоть специи (перец, кориандр, зиру и т. п.). Все мельницы Komo не подходят для помола свежих трав и семян масличных культур (лен, кунжут), соевых бобов, кукурузы, лесных орехов, арахиса, сахара, грубых волокнистых и маслянистых веществ.

Оглавление

Характеристики

Производитель Komo Модель FidiFloc 21 Тип электрическая домашняя мельница и ручное устройство для изготовления хлопьев — зернодавилка Страна производства Австрия Гарантия 12 лет Мощность 250 Вт Материал корпуса бук Материал жерновов камень (корундово-керамический сплав) / нержавеющая сталь Диаметр жерновов 75 мм Вместимость загрузочной емкости 850 г / 100 г Скорость помола 100-250 г/мин. Длина шнура электропитания 1,2 м Габариты прибора в собранном виде(Ш×В×Г) (без ручки ручного привода) 28×35×16 см Габариты упаковки (Ш×В×Г) 36,5×37×27,5 см Вес прибора 8,9 кг Вес с коробкой 10,9 кг Цена 32 000 на момент публикации статьи

Комплектация

Устройство попало в лабораторию iXBT.com в коробке-параллелепипеде относительно небольшого размера и типично картонного светло-коричневого цвета. Зато коробка оказалась довольно увесистой. На ней нет никаких изображений, кроме пиктограмм, предназначенных для работников склада. На боковой стороне замечена наклейка с изображением прибора, его наименованием и краткими техническими характеристиками. Информация приведена на русском языке.

Пространство внутри коробки организовано с помощью картонных вставок и уплотнителей, удерживающих прибор и его детали в неподвижном виде. Вскрыв упаковку, внутри мы обнаружили:

корпус мельнички;

ручку ручного привода;

стеклянный стакан;

крышку загрузочного отсека;

инструкцию по эксплуатации на русском языке и еще три документа на немецком.

На первый взгляд

Корпус прибора прямоугольной формы изготовлен из бука. Все углы и стыки скруглены, дерево прекрасно обработано, гладкое на ощупь, без трещин и заноз. Устройство состоит из двух частей: электрической мельницы, расположенной слева, и зернодавилки, встроенной в правую половину аппарата. С правой стороны крепится ручка ручного привода для зернодавилки.

Сверху на мельницу накручивается загрузочная емкость. Сразу под ней размещена шкала помола: от самого мелкого слева до самого крупного справа. Сверху на загрузочную емкость надевается крышка, проклеенная в месте соприкосновения поверхностей чаши и крышки уплотнителем.

Спереди на корпусе выведено цилиндрическое отверстие выхода муки. В нижней части левой грани расположена кнопка включения.

По заявлению производителя, вместимость чаши — около 850 г. Открутив загрузочную емкость против часовой стрелки, можно увидеть камеру для помола с горизонтально установленными там двумя корундово-керамическими жерновами. Диаметр жерновов составляет 75 мм, толщина жерновов — 14 мм. Посредством пружин устанавливается высота зазора между жерновами, а следовательно, величина помола.

FidiFloc — устройство для изготовления хлопьев, представляет собой пирамидообразную воронку, размещенную вершиной вниз.

Сверху она также закрывается треугольной крышечкой. В срезанной вершине воронки расположены два вращающихся стальных ролика конической формы и неподвижная грань. Емкость воронки — около 100 г зерна.

Конструктивно выделенная выемка под зернодавилкой предназначена для установки стакана, входящего в комплект к прибору. На вид это обычный стеклянный стакан.

На дне корпуса имеются четыре прорезиненные ножки высотой около 1 см и вентиляционные отверстия, расположенные под мотором электромельнички.

В целом устройство выглядит крайне аккуратно сделанным. Все стороны корпуса изготовлены из одного куска дерева, так что рисунок древесины плавно перетекает с грани на грань. Выглядит действительно впечатляюще. Стоит отметить, что FidiFloc 21 занимает достаточно много места. Впрочем, этот прибор, скорее всего, нужен людям, которые будут пользоваться им регулярно, а значит, выделят на кухне место для его постоянной дислокации. Не стоит забывать, что этот аппарат выполняет сразу две функции, реализуемые в двух разных приборах, так что по факту занимает места меньше, чем отдельно стоящие мельница и сплющиватель зерна.

Инструкция

В коробку с устройством было вложено целых четыре документа. К сожалению, три из них — на немецком языке, в том числе красочный буклет, в котором описываются все мельницы, выпускаемые компанией Komo.

Инструкция на русском языке представляет собой 30-страничную брошюру формата А5. Руководство является единым для всех электрических мельниц и сплющивателей зерна, производимых Komo. Первые страницы инструкции традиционно посвящены мерам безопасности при использовании приборов такого типа. Далее приведены сведения о конструкции, управлении, сборке и разборке как мельниц, так и устройств для изготовления хлопьев. Единственная претензия к авторам брошюры — сложно найти информацию по конкретной модели, поэтому пользователь вынужден читать весь документ. Конструкция всех приборов примерно одинакова, но некоторым пользователям будет трудно сопоставить приведенные данные и изображения с имеющейся моделью мельницы, чей внешний вид может отличаться от изображенных в инструкции. Впрочем, это замечание касается только тех, кто впервые имеет дело с такой техникой. По большому счету, покрутив то одно, то другое, с устройством можно разобраться и без инструкции.

Любопытен раздел со сравнительной таблицей характеристик всех мельниц и зернодавилок Komo. Особенно полезной данная информация будет при выборе аппарата. Почти треть объема документа посвящена описанию пользы разных зерновых культур, способам подготовки зерна и прочим советам, почему стоит иметь в доме мельницу. Также имеется два рецепта блюд — цельнозернового хлеба и каши на завтрак.

Последние страницы руководства по эксплуатации посвящены описанию продукции компании, аксессуаров и дополнительного оборудования, которое может понадобиться людям, всерьез увлекающимся помолом муки.

Управление

Управление мельницей более чем элементарно. Для начала следует задать желаемую степень помола, покрутив загрузочную чашу по или против часовой стрелки. Прибор включается при помощи переключателя питания. Чтобы запустить процесс перемалывания, в чашу следует засыпать зерно. Настройки величины помола можно регулировать по мере необходимости, чтобы получить муку желаемой текстуры.

С управлением зернодавилкой справится даже ребенок: необходимо засыпать подготовленное зерно в воронку и начать крутить рычаг в направлении от себя.

Использование

Подготовка

Во время работы мельница должна стоять на твердой ровной поверхности. Отверстия на дне прибора должны оставаться открытыми и ничем не загороженными для обеспечения требуемой вентиляции. Никаких рекомендаций по мытью или предварительной очистке прибора перед началом эксплуатации нам обнаружить не удалось.

Эргономика

Как мы уже упоминали выше, прибор изготовлен в эко-стиле: буковая древесина, простые формы. Выглядит довольно симпатично. Управление мельницей не вызывает никаких затруднений. Засыпаешь зерно в емкость, настраиваешь величину помола и включаешь кнопку. Главное — не забыть подставить чашу под отверстие выхода муки.

В комплект прибора входит струбцина для закрепления на поверхности стола. Однако аппарат, благодаря своему весу и отсутствию вибрации во время работы довольно устойчиво стоит на столе. Поэтому в ходе эксплуатации мы не воспользовались возможностью жестко закрепить мельницу на рабочей поверхности.

Непосредственно в процессе работы можно регулировать помол. Так, если пользователь видит, что мельничка выдает муку грубого помола, всегда можно отрегулировать настройки. Данной возможностью мы пользовались довольно часто. Особенно при изготовлении пшеничной муки. Например, при установке слишком мелкого помола жернова начали тереться друг о друга, не пропуская зерно, тогда мы по чуть-чуть поворачивали загрузочную емкость вправо до тех пор, пока мука не начинала свободным потоком выходить из цилиндрического отверстия. Вообще следует внимательно наблюдать за скоростью и равномерностью выхода муки. Если установить слишком мелкий помол, то мука будет сыпаться очень медленно, а в результате можно получить муку, смешанную с материалом жерновов. Именно такая неприятность случилась с нами в одном из тестов.

Особых потребностей собирать и разбирать механизмы для помола и изготовления хлопьев мы не видим. Разве что для очистки, если что-то в процессе работы пошло не так. Как правило, проблемы могут возникнуть из-за сырья или его неправильной подготовки. Чуть подробнее про подготовку сырья для зернодавилки мы расскажем в разделе практических тестов. В любом случае, съем загрузочной чаши и извлечение жерновов осуществляются без труда. То же касается и разборки механизма FidiFloc.

Что касается зернодавилки, можем выразить лишь одно замечание. Длина ручки довольно велика. Цель этого очевидна — рычаг большой длины позволяет прикладывать меньше усилий при обработке зерна. Цель достигнута — делать овсяные хлопья может и ребенок. Однако для осуществления процесса сплющивания зерна прибор должен стоять на краю стола, т. к. ручка не может сделать круг из-за своей величины. Следовательно, пользователь получает ряд ограничений по месту размещения аппарата. В противном случае пользователь будет вынужден постоянно передвигать прибор с места на место.

Стакан, входящий в комплект, вставляется в выемку зернодавилки. Вместо этого стакана можно использовать любую подходящую по диаметру и высоте емкость. При сплющивании отдельные хлопья ссыпаются мимо как комплектного, так и любого другого стакана. Сами процессы что сплющивания, что помола довольно чистые. На поверхность стола попадает совсем небольшое количество готового продукта, особенно если пользователю удастся подобрать идеально подходящую по высоте и объему тару.

Уход

Корпус прибора изготовлен из буковой фанеры и массива бука и обработан растительными маслами. Корпус не требует специального ухода, но инструкция рекомендует по мере необходимости обрабатывать деревянные поверхности льняным маслом.

Жернова мельницы и камера для помола очищаются автоматически каждый раз, когда пользователь перемалывает зерно, используя настройку грубого помола. По крайней мере, так утверждает руководство по эксплуатации. Периодически рекомендуется очищать жернова от остатков муки, особенно в том случае, если прибор долго не использовался. Чистку осуществляют с помощью пылесоса. Для этого процесса нужно засыпать в чашу 2 или 3 ложки ячменя или спельты, настроить мельницу на грубый помол, включить устройство и, пока оно работает, направить насадку пылесоса сначала на загрузочную емкость, затем на отверстие выхода муки. Мы же по завершении тестов очистили мельницу от остатков муки с помощью компрессора: сняли загрузочную чашу, верхний жернов и обработали камеру для помола сжатым воздухом. Верхний жернов очистили с помощью щетки.

Механизм для давления зерен чистится также незамысловато. Необходимо разобрать зернодавилку, сняв верхнюю панель и вытащив воронку. После этого оба вала можно очистить щеткой или сполоснуть под проточной водой.

Тестирование

Объективные тесты

Уровень шума можно оценить как весьма низкий. Мощность электромельницы Komo FidiFloc 21 изменялась в зависимости от обрабатываемого сырья и величины помола, в среднем составляя от 140 до 220 Вт. В ходе тестов был зафиксирован максимальный показатель в 350 Вт. Никаких посторонних запахов или звуков при достижении пиковых мощностей мы не заметили.

Гречневая крупа

Ни в инструкции, ни на сайте продавцов мы ничего не нашли про допустимость обработки в мельнице гречневой крупы. Однако из такой муки получаются прекрасные блины, мука часто продается в магазинах, само зерно не жесткое, поэтому противопоказаний к обработке вроде бы не должно быть. Сначала мы приготовили муку среднего помола. 200 г гречи обрабатывались 1 минуту 13 секунд. Мельница продемонстрировала мощность в диапазоне от 230 до 250 Вт.

Затем мы всыпали получившуюся муку обратно в загрузочную емкость и установили регулятор на мелкий помол. Но процесс не пошел. Жернова стопорились, поэтому мы вращали регулятор вправо до тех пор, пока мука не начала свободно ссыпаться в емкость. Процесс длился 1 минуту 25 секунд. Мощность работы повысилась до 290—350 Вт, что превосходит номинальную мощность, указанную производителем. Но прибор чувствовал себя нормально: ни зубовного скрежета, ни постороннего запаха не издавал. В результате мы получили прекрасную гречневую муку вполне удовлетворительного качества помола.

Результат: отлично.

Первый опыт можно признать удачным. Теперь можно готовить традиционные русские блины, пироги и добавлять гречневую муку в смеси для выпечки безглютенового хлеба.

Пшеница

Пшеницу мы решили сразу обрабатывать на самом мелком помоле. 100 г зерна перерабатывались 1 минуту 40 секунд. Процесс протекал отлично, жернова не заедали, мука медленно, но равномерно поступала из соответствующего отверстия. Но через некоторое время мы заметили, что мука идет темная, явно со следами материала с жерновов. На фотографии это темные вкрапления с правой стороны чашки. Тогда мы чуть-чуть увеличили степень помола, и мука пошла хорошего светлого цвета. Мощность колебалась в пределах 200—220 Вт.

Результат: отлично.

Мы получили прекрасную цельнозерновую муку вполне тонкого помола. Процесс протекал без задержек и застопоривания жерновов. Чтобы мука была чистой и без посторонних веществ, мы бы рекомендовали установить регулятор на не самый мелкий помол.

Овес голозерный

Для обработки овса мы установили величину помола чуть крупнее, чем в предыдущем тесте. За 1 минуту 45 секунд была изготовлена мука из 100 г зерна. Мука отличная, но требующая просеивания из-за наличия в ней неперемолотых оболочек. Мощность в данном тесте колебалась от 160 до 170 Вт.

Результат: отлично.

Не быстро, но без проблем и с отличным результатом. Муку необходимо просеять.

Рис

Судя по предыдущим экспериментам, мельница работает довольно эффективно. Поэтому мы решили пренебречь рекомендацией не молоть жесткое зерно и взяли 200 г обычного шлифованного круглого риса. При грубом помоле процесс занял всего 32 секунды. Мощность также не была чрезмерной: 210—220 Вт.

Затем мы поместили получившуюся крупку в загрузочную чашу мельнички и пропустили через жернова еще раз, установив режим тонкого помола. Мельница работала 1 минуту 46 секунд и выдала нам отличную рисовую муку. Мощность в процессе была выше и составила 320—330 Вт.

Результат: отлично.

Наш опыт с твердым зерном завершился успешно. Поэтому для следующего теста мы решили взять еще одну твердую культуру, чтобы подтвердить возможности мельницы Komo FidiFloc 21 при перемалывании такого типа сырья.

Ладу — индийское сладкое блюдо

Маш — 2 чашки, миндаль — 1 чашка, сахар — 1 чашка, масло гхи — 130 г, кардамон молотый или другие пряности по вкусу.

Маш промыли и поместили в духовку для просушки и поджаривания. Прогревали горох до изменения цвета примерно на 140 °С.

За это время обжарили миндаль, затем измельчили его в кофемолке. Масло гхи подогрели. Когда маш остыл, приступили к приготовлению из него муки. При грубом помоле 200 г маша были переработаны за 45 секунд. Процесс не потребовал особых мощностей — показатели колебались между 140 и 150 Вт. Результат работы можно увидеть на фото:

Затем мука была переработана повторно в режиме тонкого помола. Процесс продолжался 1 минуту 14 секунд. Мощности оставались в пределах допустимого: 190—200 Вт.

После этого смешали все подготовленные сухие ингредиенты и влили в смесь масло. Хорошо вымесили руками. Масса представляла собой влажную крошку, однако если крошащийся комочек хорошо сжимать пальцами, то он неплохо держит форму. Сжимая и надавливая, сформовали шарики размером с грецкий орех. Когда все шарики были готовы, убрали их в холодильник на пару часов. Перед подачей посыпали сахарной пудрой.

Результат: отлично.

С получением муки из маша прибор справился превосходно. А мы побаловали себя любопытным и довольно экзотическим десертом.

Итак, с получением муки как из мягкого, так и из твердого зерна прибор справляется отлично. Поэтому далее мы будем тестировать возможности зернодавилки.

Мюсли из пшеницы

Зерно, предназначенное для сплющивания, необходимо подготовить. Прежде всего, зерно должно быть увлажненным. Это, однако, не значит, что в давилку нужно помещать влажное сырье. Если зерна недостаточно сухи, они не будут давиться, а прилипнут и засорят стальные валы. Поначалу мы столкнулись именно с такой проблемой. По неопытности мы замочили пшеницу на ночь, утром разложили на сухом полотенце и дали ей, как нам показалось, просохнуть. Вечером же попытались воспользоваться зернодавилкой, но валы довольно скоро перестали выдавать нам аккуратно сплющенные хлопья. Ручка и валы стопорились, а пространство между ними было полностью забито налипшим зерном.

Тогда мы перечитали рекомендации инструкции, которая советует высыпать зерно в емкость с ситом и немного подержать под проточной водой. Затем выложить на ткань или полотенце и дать просохнуть в течение 3-4 часов. Поэтому мы дали нашей размоченной в течение ночи пшенице подсохнуть еще 8 часов. А наутро зерна свободно и без усилий превратились в равномерно сплющенные хлопья.

Добавив к пшеничным хлопьям мелко нарезанные сухофрукты и орехи, мы получили вполне традиционные мюсли. Употреблять их можно с молоком, кисломолочными продуктами, соком и т. д. Полезный и сбалансированный завтрак без лишней тепловой обработки зерна и добавления сахара.

Результат: отлично.

В дальнейшем мы приготовили пшеничные хлопья из пророщенной пшеницы. Порядок действий тот же: замочить, дать прорасти, а затем дать хорошенько просохнуть. В этом случае зерна легко разглаживаются в хлопья, которые можно употреблять в чистом виде, с сухофруктами или варить из них каши. Пробовали сплющить семечки подсолнечника. На выходе получались забавные хлопья с рифленым рисунком. Но семечки оказались слишком хрупким продуктом и легко превращались в крошку.

Овсяные хлопья

Голозерный овес мы подержали в воде около получаса, затем разложили на полотенце и дали просохнуть около 6 часов.

Засыпали в воронку сразу все зерно (100 г), придвинули прибор на самый край стола и начали крутить ручку. Овес превратился в плоские и приятно пахнущие хлопья, внешне напоминающие обычный Геркулес. Каша, сваренная из полученных хлопьев, на наш вкус, ничем не отличалась от каши из Геркулеса длительной варки.

Результат: отлично.

К работе прибора нареканий нет, но советуем тщательно подойти к выбору сырья. Наш голозерный овес оказался недостаточно голозерным, поэтому в каше то и дело встречались жесткие и непережевываемые оболочки.

Выводы

Komo FidiFloc 21 — любопытное устройство, решающее две задачи: помол зерна и приготовление хлопьев. Прибор оформлен в традиционном для такого типа устройств экологическом стиле, изготовлен из натуральных материалов (хотя применение дерева сложно объяснить какими-либо соображениями, кроме эстетических). Вряд ли этот аппарат найдет столь же массовое применение, как мультиварка или мясорубка, однако он может заинтересовать людей, поддерживающих ЗОЖ и предпочитающих употреблять натуральные продукты или органическую пищу. Производитель рекомендует эту модель для пользователей, которые предпочитают обрабатывать пшеницу или рожь. Учитывая, что эти культуры наиболее востребованы в хлебопечении, можно предположить, что прибор найдет своего покупателя.

Управление элементарно, уход практически не требуется, работает мельничка тихо. Скорость и производительность невысоки, но вряд ли у людей, предпочитающих самостоятельно печь хлеб или делать хлопья из пророщенной пшеницы, в приоритетах стоит скорость приготовления пищи. Несмотря на рекомендации обрабатывать в данной модели только мягкие зерна, мельница продемонстрировала прекрасные результаты при помоле риса и маша, относящихся к твердым культурам.

Отпугнуть от покупки могут, на наш взгляд, два фактора. Во-первых, прибор занимает довольно много места. Второй момент — стоимость. Упомянем также необходимость устанавливать аппарат на самый край стола для того, чтобы можно было беспрепятственно вращать ручку сплющивателя зерна.

Плюсы

соответствующий предназначению эко-дизайн

функциональность: мельница и зернодавилка в одном устройстве

тихая работа

справляется даже с жестким зерном

отличные результаты всех тестов

Минусы