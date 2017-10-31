Обзор системной беззеркальной камеры Sony α6500 премиального класса с сенсором APS-C и внутрикамерной стабилизацией

Наименование Sony ILCE-6500 Дата анонса 6 октября 2016 г. Тип Системная (беззеркальная) камера премиального класса с сенсором APS-C Производитель Sony Информация о камере Sony α6500 на сайте производителя Цена (только корпус) Виджет Яндекс.Маркет

Sony ILCE-6500 так быстро пришла на смену своей успешной предшественнице, что многие пользователи даже не успели оценить достоинства предыдущей модели и стали негодовать: производитель не подумал о них, купивших Sony ILCE-6300! Недовольных можно понять: новинка (годовалой давности на момент публикации этого материала) была всего на 8 месяцев моложе своей старшей (только по возрасту) сестры. Но с другой стороны, эти отрицательные эмоции были вызваны обыкновенной завистью: ведь Sony ILCE-6500 получила самое желанное, чего так не хватало «старшей сестре» — внутрикамерную стабилизацию изображения.

Введение

Производитель объединяет все беззеркальные модели камер со сменной оптикой в линейку ILCE (Interchangeable Lens Camera with E mount, то есть «камера со сменной оптикой байонета Е»). Прилагательное «беззеркальная», по мнению маркетологов, намекает на недостаток, ущербность, поскольку приставка «без» сама по себе декларирует отсутствие чего-либо. На наш взгляд, эта надуманность просто перенесена безо всякой национальной адаптации из англоговорящего мира, в котором, вероятно, mirrorless и «не звучит гордо».

В нашем же отечестве, похоже, это не вызывает никаких нежелательных ассоциаций. Никто не именует эти камеры «системными», продолжается использование термина «беззеркальные» — очевидно, потому, что первый термин звучит амбициозно, как лозунг, и не отражает сути главного классификационного признака — действительного отсутствия зеркала.

Здесь и далее мы будем использовать адаптированное народное наименование — Sony α6500.

Технические характеристики

По данным производителя:

Модель Sony α6500 (ILCE-6500) Байонет Sony E Корпус магниевый сплав Герметизация защита от влаги и пыли (кнопки, селекторы, колеса, компоненты корпуса) Сенсор Exmor APS-C CMOS 23,5×15,6 мм Разрешение сенсора 24,2 Мп (6000×4000) Процессор Bionz X Формат записи фотоснимков JPEG (Exif Ver.2.3), RAW (14 бит ARW 2.3 со сжатием и без сжатия);

3:2: 6000×4000 (24 Мп), 4240×2832 (12 Мп), 3008×2000 (6 Мп);

16:9: 6000×3376 (20 Мп), 4240×2400 (10 Мп), 3008×1688 (5,1 Мп);

горизонтальные панорамы: 12416×1856 (23 Мп), 8192×1856 (15 Мп);

вертикальные панорамы: 5536×2160 (12 Мп), 3872×2160 (8,4 Мп) Эффекты изображения 13 режимов: постеризация (цвет, ч/б), «взрывной» цвет, «ретро», частичный цвет (R, G, B, Y), высококонтрастный монохромный, «игрушечная камера», мягкий яркий тон, мягкий фокус, рисование HDR, насыщенный монохромный, «миниатюра», «акварель», «иллюстрация» Художественные режимы стандартный, яркий, нейтральный, чистый, глубокий, портрет, пейзаж, закат, ночная съемка, осенняя листва, черно-белый, сепия, контраст (от −3 до +3), насыщенность (от −3 до +3), резкость (от −3 до +3) Расширение динамического диапазона выключено, оптимизатор динамического диапазона (авто/уровни 1—5), автоматический расширенный динамический диапазон (автоматический экспобрекетинг, регулируемый экспобрекетинг 1—6 EV с шагом 1,0 EV) Цветовые пространства sRGB (sYCC), Adobe RGB (совместимо с Triluminos Color) Форматы записи видео XAVC S/AVCHD 2.0/MP4, во всех случаях видео MPEG-4 AVC/H.264 Форматы записи аудио AVCHD: двухканальный Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Stereo Creator;

MP4: двухканальный AAC-LC Видео в NTSC XAVC S 4K: 3840×2160 (30p/100 Мбит/с, 30p/60 Мбит/с, 24p/100 Мбит/с, 24p/60 Мбит/с);

XAVC S HD: 1920×1080 (60p/50 Мбит/с, 30p/50 Мбит/с, 24p/50 Мбит/с), 1280×720 (120p/50 Мбит/с);

AVCHD: 1920×1080 (60p/28 Мбит/с/PS, 60i/24 Мбит/с/FX, 60i/17 Мбит/с/FH, 24p/24 Мбит/с/FX, 24p/17 Мбит/с/FH);

MP4: 1920×1080 (60p/28 Мбит/с, 30p/16 Мбит/с), 1280×720 (30p/6 Мбит/с) Видео в PAL XAVC S 4K: 3840×2160 (25p/100 Мбит/с, 25p/60 Мбит/с);

XAVC S HD: 1920×1080 (50p/50 Мбит/с, 25p/50 Мбит/с), 1280×720 (100p/50 Мбит/с);

AVCHD: 1920×1080 (50p/28 Мбит/с/PS, 50i/24 Мбит/с/FX, 50i/17 Мбит/с/FH, 25p/24 Мбит/с/FX, 25p/17 Мбит/с/FH);

MP4: 1920×1080 (50p/28 Мбит/с, 25p/16 Мбит/с), 1280×720 (25p/6 Мбит/с) Запись «логов» видео уровень черного, гамма (видео, фото, кино 1—4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log 3), гамма черного, кривая гаммы, режим цвета, насыщенность, фаза цвета, глубина цвета Баланс белого авто, дневной свет, тень, облачно, лампы накаливания, люминесцентное освещение (теплый/холодный/дневной белый, дневной свет), вспышка, под водой, цветовая температура 2500—9900 К и цветовой фильтр G7—M7 (57 ступеней), A7—B7 (29 ступеней), пользовательский режим; микрорегулировка G7—M7 (57 ступеней), A7—B7 (29 ступеней) Автоматическая фокусировка гибридная (комбинированная) фазовая (425 зон) и контрастная (169 зон);

диапазон чувствительности от —1 до +20 EV (при ISO 100 и F2) Режимы фокусировки AF-A (автоматическая), AF-S (покадровая), AF-C (непрерывная следящая), DMF (прямая ручная), ручная Области фокусировки широкая (задействованы все фазовые и контрастные детекторы), зональная, центральная, универсальная точечная, расширенная точечная, фиксирующая (широкая, зональная, центральная, универсальная точечная), расширенная точечная Автоэкспонометрия датчик Exmor R CMOS; 1200 зон; светочувствительность от —2 до +20 EV (при ISO 100 и F2);

усредненная по кадру, центровзвешенная, точечная, по наиболее яркой зоне в кадре Экспокоррекция ±5 EV с шагом ⅓ EV или ½ EV Экспобрекетинг непрерывный и покадровый по 3, 5, 9 кадров;

при 3 и 5 кадрах — с шагом ⅓, ½, ⅔, 1, 2, 3 EV, при 9 кадрах — ⅓, ½, ⅔, 1 EV Эквивалентная светочувствительность фото: ISO 100—25600 (с расширением до ISO 51200), авто (ISO 100—6400 с выбором максимального и минимального значений);

видео: ISO 100—25600, авто (ISO 100—6400 с выбором максимального и минимального значений) Затвор шторно-щелевой вертикального хода с электронным управлением Режимы работы затвора покадровый, непрерывный, автоспуск, автоспуск при непрерывной съемке, брекетинг (непрерывная съемка, покадровый, баланс белого, оптимизатор динамического диапазона) Автоспуск задержка 10, 5, 2 с; режимы: однокадровый, непрерывная съемка по 3 и 5 кадров; экспобрекетинг Скорость съемки серией Hi+ — 11 кадров/с, Hi — 8 кадров/с, Mid — 6 кадров/с, Lo — 3 кадра/с Емкость съемочного буфера JPEG: 233 кадра в сверхвысоком качестве, 269 кадров в высоком качестве, 301 кадр в стандартном качестве; RAW: 107 кадров; RAW+JPEG: 100 кадров Диапазон выдержек от 30 с до 1/4000 с Стабилизация изображения за счет сдвига матрицы с компенсацией по 5 осям; эффективность до 5 ступеней по угловым перемещениям (с объективом Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA, по методике CIPA) Видоискатель электронный цветной XGA OLED 1 см (0,39″); 2 359 296 пикселей; охват 100%; увеличение 1,07× (0,7× в эквиваленте полного кадра) Дисплей откидной LCD TFT 2,95″, 921 600 пикселей Встроенная вспышка TTL-замер по предвспышке;

ведущее число 6 (в метрах при ISO 100);

покрытие 16 мм;

время перезарядки ≈4 с;

выдержка X-синхронизации 1/160 с Управление вспышкой компенсация ±3 EV с шагом ⅓ или ½ EV;

брекетинг по 3, 5, 9 кадров с шагом при 3 и 5 кадрах ⅓, ½, ⅔, 1, 2, 3 EV, при 9 кадрах — ⅓, ½, ⅔, 1 EV Режимы вспышки авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, устранение эффекта «красных глаз», беспроводное управление, скоростная синхронизация Интерфейсы USB 2.0 (Micro-USB), Micro-HDMI (type D), Bravia Sync (меню), вход микрофона Беспроводная связь IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 4.1 Карты памяти SD/SDHC (UHS-I); Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo Батарея литий-ионный аккумулятор P-FW50; фото: 310 кадров при визировании по видоискателю, 350 кадров при визировании по дисплею (стандарт CIPA); видео: 105 минут непрерывно Размеры 120×67×53 мм Вес (с батареей и картой памяти) 453 г

Данные, приведенные в таблице выше, дают возможность заключить, что Sony α6500 обладает современным сенсором, широкими возможностями по управлению фото- и видеосъемкой и незаменимыми качествами: гибридным фазовым и контрастным автофокусом, а также внутрикамерной стабилизацией изображения.

Технологии, дизайн, конструкция, меню

Производитель именует нашу подопечную «премиальной камерой» и, нужно заметить, имеет для этого все основания.

Сенсор

Датчик изображения Exmor располагает 24,2 миллиона эффективных пикселей. Это максимум, который сегодня предлагают «беззеркалки» с матрицами APS-C.

Используется сенсор традиционного типа с расположением слоя проводников поверх фотодетекторов (фронтальная или тыловая «подсветка»). Однако сами проводники расположены в пределах слоя более компактно.

Благодаря такой структуре, проводники в меньшей степени «отсекают» свет на его пути к фотокатодному слою, и в светоприемные ячейки его попадает больше, чем у обычных матриц. Это дает возможность повысить светочувствительность Sony α6500.

Динамический диапазон сенсора, по данным DxOMark, составляет 13,7 ступеней экспозиции — это очень внушительный показатель, особенно для матриц APS-C, — а рабочие значения ISO, по мнению того же источника, достигают 1400.

Пятиосевая стабилизация

Sony α6500 отличается от своей предшественницы и большинства других неполнокадровых «беззеркалок» иных производителей тем, что располагает внутрикамерной пятиосевой системой стабилизации изображения, основанной на перемещении сенсора.

Она служит для компенсации возникающих при дрожании рук вертикальных и горизонтальных сдвигов, а также поворотов и отклонений камеры относительно главной оптической оси. Заявленная производителем эффективность составляет 5 ступеней экспозиции, что несколько опережает обещания оптической стабилизации в лучших современных объективах и дает возможность Sony α6500 компенсировать дрожание при работе с нестабилизированной оптикой, причем созданной не только для этой камеры, но и для любой другой беззеркальной, зеркальной, дальномерной и среднеформатной системы, в том числе совместимой с байонетом Sony E только при помощи адаптеров.

Гибридная автофокусировка

Ранее в беззеркальных системах использовали контрастный автофокус, которому пока не видно альтернативы в мире смартфонов. Контрастная детекция — это единственное, что можно реализовать без необходимости помещать специальные датчики другого рода на самом сенсоре или вообще устанавливать отдельную матрицу автофокусировки. В нашей подопечной реализована намного более эффективная комбинированная система.

Гибридный автофокус должен быть быстрым и точным, хорошо работать в условиях нехватки освещения и при съемке высококонтрастных сцен.

Устройство и управление

Вид спереди. Наиболее заметная деталь — отшлифованный фланец байонета Sony E. На 4,5 часах слева от него из корпуса выступает кнопка освобождения объектива. Ручка для удержания камеры крупная, с удачным профилированием под пальцы. Кнопка спуска затвора, рычажок включения питания и переднее колесо управления находятся на привычных местах, пальцы сразу попадают куда нужно. Вид сзади. Наиболее заметные детали — естественно, дисплей и видоискатель. Над экраном справа помещаются кнопки выброса встроенной вспышки, вызова меню и комбинированная кнопка экспопамяти и переключения режима фокусировки из автоматического в ручной. Сверху видны торцы главного селектора режимов съемки и колеса управления. Остальные органы управления окружают четырехпозиционный джойстик, совмещенный с диском селектора и центральной кнопкой выбора. Вид сверху. Ближе к центру расположены «горячий башмак», обладающий полной функциональностью, и встроенная вспышка. Справа от них видны главный селектор режимов съемки и колесо управления, программируемые кнопки C1, C2 и C3, а также самое главное — кнопка спуска затвора и обнимающий ее ободок рычажка выключения камеры. Вид снизу. Здесь, как и положено при классической компоновке, минимум необходимого: стандартное крепление для штатива с резьбой ¾ и крышка отсека для батареи и карты памяти. Съемная контактная площадка штатива не перекрывает собой доступ к этому отсеку и позволяет заменять источник питания и карту памяти, не снимая камеру со штатива. Вид слева (по отношению к дисплею). Здесь находится люк для доступа к проводным разъемам, прикрытый заглушкой. Если открыть крышку отсека слева, то под ней обнаруживаются разъемы Micro-USB 2.0, Micro-HDMI (Type D) и гнездо для подключения внешнего микрофона.

Шторно-щелевой затвор вертикального хода позволяет отрабатывать автоматические выдержки от 30 до 1/4000 с. Прямыми указаниями на гарантированное число его срабатываний мы не располагаем.

Однако эксперты, например >Брайан Смит, указывают на 200 000 срабатываний — это вдвое больше, чем у предшествующих моделей Sony α6000 и Sony α6300.

Sony α6500 заключена в корпус из магниевого сплава, который надежно защищает внутренние органы от механических воздействий.

Корпус герметизирован и не допускает проникновения внутрь пыли и влаги. Специальными уплотнениями снабжены не только детали металлической оболочки камеры, но и все органы управления.

Стыковочный узел металлического байонета отличается высокой прочностью, что позволяет устанавливать на камеру массивные и тяжелые объективы.

Десять органов управления Sony α6500 можно переназначить для выполнения тех или иных операций по своему усмотрению (у Sony α6300 таких девять). На схеме ниже они помечены красным.

Таким образом можно переопределить 68 функций (у Sony α6300 — 64). Однако некоторые из них все же зарезервированы за соответствующими кнопками.

Относительными недостатками в конструкции камеры можно считать ограниченную подвижность дисплея и отсутствие аудиовыхода на наушники для мониторинга звукового сопровождения при записи видео.

Меню

Даже краткое описание позиций в меню нашей подопечной превратило бы этот материал в подобие руководства пользователя, что ни в коей мере не отвечает нашим задачам. Поэтому мы ограничимся скриншотами, которые помогут читателю составить собственное представление о содержимом меню.

Конкуренты

Продуманная конструкция, реализация внутрикамерной оптической стабилизации, эффективная система гибридной фокусировки, пыле- и влагозащищенность, а также изобилие настраиваемых параметров выводят Sony α6500 в несомненные лидеры в своем классе. Выбирая конкурентов, достойных сравнения с нашей героиней, мы руководствовались практическими соображениями:

«Родство по системе»: все рассматриваемые камеры — беззеркальные. «Родство по кроп-фактору»: сенсор APS-C с коэффициентом масштабирования 1,5—1,6 «Родство по разрешению»: сенсоры с 24 Мп (6000×4000) пикселей.

Наименование Canon EOS M6 Fujifilm X-Pro2 Leica TL2 Sony α6300 Sony α6500 Дата анонса 15 февраля 2017 г. 15 января 2016 г. 10 июля 2017 г. 3 февраля 2016 г. 6 октября 2016 г. Тип системная (беззеркальная) системная (беззеркальная) системная (беззеркальная) системная (беззеркальная) системная (беззеркальная) Корпус металл магниевый сплав алюминий магниевый сплав магниевый сплав Герметизация нет есть нет есть есть Разрешение 24 Мп 24 Мп 24 Мп 24 Мп 24 Мп Размер кадра 22,3×14,9 мм;

6000×4000 23,6×15,6 мм;

6000×4000 23,6×15,7 мм;

6016×4014 23,5×15,6 мм;

6000×4000 23,5×15,6 мм;

6000×4000 Тип сенсора CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS Процессор Digic 7 X Processor Pro Maestro II Bionz X Bionz X Диапазон ISO (расширение) 100—25600 200—12800

(100—51200) 100—50000 100—25600

(51200) 100—25600

(51200) Внутрикамерная стабилизация изображения только для видео нет нет нет есть Формат записи фото JPEG (Exif 2.3)

RAW (CR2 14 бит) JPEG (Exif 2.3)

RAW (RAF 14 бит) JPEG (Exif 2.3)

DNG JPEG (Exif 2.3)

RAW (ARW 2.3) JPEG (Exif 2.3)

RAW (ARW 2.3) Автофокус фазовый и контрастный фазовый и контрастный только контрастный фазовый и контрастный фазовый и контрастный Число точек автофокуса 49 273 49 425 425 Байонет Canon EF-M Fujifilm X Leica L Sony E Sony E Дисплей откидной, сенсорный фиксированный фиксированный, сенсорный откидной откидной, сенсорный Размер экрана 3,2″ 3″ 3,2″ 3″ 3″ Число экранных пикселей 1 040 000 1 620 000 1 230 000 921 600 921 600 Диапазон выдержек 30 — 1/4000 с 30 — 1/8000 с

(до 1/32000 с электронным затвором) 30 — 1/4000 с (до 1/40000 с электронным затвором) 30 — 1/4000 с 30 — 1/4000 с Видоискатель встроенный встроенный приобретается отдельно встроенный встроенный Встроенная вспышка есть,

до 5 м (ISO 100) нет нет есть,

до 6 м (ISO 100) есть,

до 6 м (ISO 100) Выдержка X-синхронизации 1/200 с 1/250 с 1/180 с 1/160 с 1/160 с Максимальная скорость съемки 9 кадров/с 8 кадров/с 7 кадров/с 11 кадров/с 11 кадров/с Режим полностью бесшумной съемки нет есть нет есть есть Форматы записи видео 1920×1080 60/30/24p;

1280×720 60p 1920×1080 60/50/30/25/24p;

1280×720 60p/50/30/25/24p 3840×2160 30p;

1920×1080 60p;

1280×720 120/60p 3840×2160 30/24p;

1920×1080 120/60p/60i/30/24p;

1280×720 24p 3840×2160 30/24p;

1920×1080 120/60p/60i/30/24p;

1280×720 24p Карты памяти один слот SD/SDXC первый слот SD/SDXC UHS-II;

второй слот SD/SDXC UHS-I внутренняя память + один слот SD/SDXC один слот SD/SDXC один слот SD/SDXC Интерфейс связи с компьютером USB 2.0 USB 2.0 USB 3.0 USB 2.0 USB 2.0 Емкость батареи (по методике CIPA) 295 кадров 350 кадров 250 кадров 400 кадров 350 кадров Размеры 151×116×7 мм 147×104×39 мм 146×124×79 мм 127×96×63 мм 143×104×76 мм Вес (с батареей) 390 г 495 г 399 г 404 г 453 г Цена в России (только корпус) Виджет Яндекс.Маркет Виджет Яндекс.Маркет Виджет Яндекс.Маркет Виджет Яндекс.Маркет Виджет Яндекс.Маркет

Наиболее близка к Sony α6500 по техническим характеристикам предшествующая модель Sony α6300, но у нее нет стабилизации и экран не чувствителен к прикосновениям. Обе «сестры» являются чемпионами по скорострельности (11 кадров/с), но проигрывают остальным участникам состязаний по минимальной длительности выдержки X-синхронизации и разрешению дисплея.

Конкурент из стана Fujifilm обладает рядом признаков, свойственных профессиональным камерам и выделяющих X-Pro2 на фоне конкурентов: герметизация корпуса, наличие двух слотов для карт памяти, минимальная длительность выдержки с механическим затвором (1/8000 с), самая короткая выдержка X-синхронизации (1/250 с). Но при этом камера Fujifilm самая тяжелая, не оснащается встроенной вспышкой, ее дисплей лишен подвижности и чувствительности к прикосновениям, эта камера работает в наименьшем диапазоне ISO и не снимает видео в 4K.

На первый взгляд, явным аутсайдером выглядит Leica TL2: у нее нет видоискателя (правда, его можно приобрести отдельно), фазового автофокуса, режима бесшумной съемки и записи снимков в несжатом формате RAW, дисплей фиксированный (хотя и сенсорный), а ресурс батареи (250 кадров) — самый низкий в группе. Вместе с тем, это единственная камера в таблице конкурентов, оснащенная высокоскоростным интерфейсом USB 3.0, и у нее самый широкий диапазон рабочих значений ISO (до 50000) и самая короткая минимальная выдержка при работе электронного затвора (1/40000 с).

Canon EOS M6 выглядит солидным «середнячком», однако приоритеты в развитии беззеркальной системы производителя, кажется, сильно изменились, поэтому рассчитывать на долгую жизнь и преемственность этой линейки мы бы не стали.

При сравнении с соперниками сразу выявляется главное: наша подопечная — единственная из беззеркальных камер, представленных в таблице, которая оснащена внутрикамерной стабилизацией. Похоже, что эта деталь конструкции сразу ставит Sony α6500 особняком, поскольку уже одного этого достаточно для того, чтобы предпочесть ее любой из остальных.

Лабораторные испытания

Качество изображения

Камера обладает хорошим сенсором, что подтверждает кривая разрешающей способности. Несмотря на то, что с увеличением светочувствительности разрешение падает (а у какой модели оно не падает?), на ISO 6400 сенсор все еще работает на 70%, а это очень неплохой результат. Значение ISO 6400 при этом можно считать вполне рабочим: несмотря на шумы, изображение имеет хорошую детализацию и сохраняет цвета. Далее, на ISO 12800, начинается их деградация, а на ISO 25600 уже пропадают детали. Впрочем, ISO 6400 — очень хороший максимум. В диапазоне ISO 100—400 качество RAW держится на уровне 83%, JPEG ему заметно уступает (73%). С увеличением светочувствительности этот разрыв почти не сокращается, что говорит о не очень эффективном камерном «шумодаве». Кстати, это также заметно и по характеру шумов в JPEG. Выходит, что Sony α6500 следует заставлять снимать именно в RAW — это не просто желательно, а почти необходимо.

ISO RAW, light JPEG, light 100 800 1600 3200 6400 12800 25600 51200

Автофокус

Точность автофокуса у Sony α6500, безусловно, лучше, чем у «цифрокомпактов», но зеркальным камерам она проигрывает. Компенсируя точность скоростью, по суммарному рейтингу Sony α6500 их обгоняет, а вот топовым беззеркалкам Fujifilm все равно уступает.

Sony α6500 Fujifilm X-T20 Fujifilm X-T2 Sony RX-100 IV Nikon D5500 Canon 7D Mark II Точность 8,6 9,7 9,3 7,4 8,9 9,2 Скорость 2,8 2,5 2,8 3,4 0,9 1,6

Серийная съемка

В таблице приведены значения средней скорости съемки для разных режимов. Первой скоростью назовем ту, с которой серийная съемка стартует. Ее предел — время, после которого съемка замедляется и продолжается со второй скоростью. Единицы измерения — кадры в секунду и секунды соответственно. Символ бесконечности означает, что при съемке ста кадров скорость не изменилась. Вторая скорость, как правило, беспредельна.

Режим Первая скорость Предел первой скорости Вторая скорость График съемки JPEG Low 2,1 к/с ∞ — JPEG High 11,1 к/с ∞ — RAW+JPEG Low 2,1 к/с ∞ — RAW+JPEG High 11,1 к/с 9,2 с 1,0 к/с

Производитель обещает 11 к/с в случае высокой скорости съемки и 3 к/с в случае низкой. В целом, с небольшой натяжкой можно сказать, что полученные данные соответствуют заявленным характеристикам.

Стабилизатор

Производитель обещает эффективность внутрикамерного стабилизатора около 5 ступеней — по стандарту CIPA, но только при угловых перемещениях. Однако наша методика тестирования несколько суровее, чем у CIPA, поскольку рассчитана прежде всего на реальные условия съемки. Именно поэтому в нашем тесте эффективность компенсации дрожания получается чуть менее 3,5 ступеней. Если бы фотограф держал камеру аккуратнее, стараясь не дергать вверх-вниз, оценка несомненно была бы выше, но ценность теста в таком случае неизбежно бы упала. Тем не менее, полученный результат для внутрикамерной системы очень хорош. Такой стабилизатор очень полезен при видеосъемке для выравнивания картинки и смягчения внеплановых проводок, хотя будет безусловно полезен и при фотографировании.

Практическая фотосъемка

Нам довелось испытать работу камеры с несколькими «родными» объективами:

Sony E 10-18mm F4 OSS

Автофокусный сверхширокоугольный зум для камер Sony с матрицами APS-C, единственный в своем роде. В эквиваленте полного кадра (35 мм) он соответствует диапазону фокусных расстояний 15—27 мм. Оснащен оптической стабилизацией (OSS — Optical SteadyShot). Мы интенсивно использовали его несколько лет назад. Претензии к нему есть (а как же!), а вот альтернативы — нет и пока не предвидится.

Автофокусный сверхширокоугольный зум для камер Sony с матрицами APS-C, единственный в своем роде. В эквиваленте полного кадра (35 мм) он соответствует диапазону фокусных расстояний 15—27 мм. Оснащен оптической стабилизацией (OSS — Optical SteadyShot). Мы интенсивно использовали его несколько лет назад. Претензии к нему есть (а как же!), а вот альтернативы — нет и пока не предвидится. Sony E 35mm F1.8 OSS

Легкий, компактный, исключительно удачный «стандартный» фикс для аппаратов с матрицами APS-C (фокусное расстояние 52 мм в эквиваленте полного кадра). Оснащен оптической стабилизацией. Позволяет получить хорошую резкость даже на открытой диафрагме и вдобавок рисует великолепное размытие (бокэ).

Легкий, компактный, исключительно удачный «стандартный» фикс для аппаратов с матрицами APS-C (фокусное расстояние 52 мм в эквиваленте полного кадра). Оснащен оптической стабилизацией. Позволяет получить хорошую резкость даже на открытой диафрагме и вдобавок рисует великолепное размытие (бокэ). Sony FE Zeiss Sonnar T* 55mm F1.8 ZA

Беззеркальная легенда всемирно известной Zeiss. Один из лучших «стандартных» фиксов для полнокадровых камер с высокой резкостью на открытой и приятным бокэ. Из-за полуторакратного масштабирования на нашей подопечной он превращается в умеренный телевик, «портретник» излюбленного диапазона Leica-M (75 мм в эквиваленте). Авторский альбом одного из авторов материала, посвященный этому объективу, можно посмотреть здесь: Sony FE Zeiss Sonnar T* 55mm F1.8 ZA

Беззеркальная легенда всемирно известной Zeiss. Один из лучших «стандартных» фиксов для полнокадровых камер с высокой резкостью на открытой и приятным бокэ. Из-за полуторакратного масштабирования на нашей подопечной он превращается в умеренный телевик, «портретник» излюбленного диапазона Leica-M (75 мм в эквиваленте). Авторский альбом одного из авторов материала, посвященный этому объективу, можно посмотреть здесь: Sony FE Zeiss Sonnar T* 55mm F1.8 ZA Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS

Приятно рисующий телезум для полнокадровых камер с традиционным 4,15-кратным диапазоном трансфокации. Оснащен оптической стабилизацией. Чуть не дотягивает по резкости и контрастности изображения до топовых аналогов, зато дотягивается до кошелька фотографа, так как цена у него вполне приемлемая.

Для практической фотосъемки мы выбрали следующие параметры:

приоритет диафрагмы,

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

автоматический баланс белого (АББ).

Впоследствии время от времени у нас появлялась необходимость изменить характер экспозамера и режим автофокусировки, о чем мы отдельно проинформируем в соответствующих сюжетах.

Для сохранения фото и видео мы использовали карту Sony SDXC емкостью 64 ГБ (скорость записи 220 МБ/с). Фотоснимки записывались в несжатом формате RAW (14-битный Sony ARW версии 2.3), видео снимали в разрешении 4K. Фото подвергались «проявке» и сохранению в Adobe Camera RAW (Photoshop CC ver. 2017.1.1) в виде 8-битных JPEG с минимальной компрессией. Иногда в ходе постобработки дополнительно корректировали яркость светов и теней, подправляли баланс белого и в интересах композиции обрезали кадр по короткой или длинной стороне.

Общие впечатления

Несмотря на миниатюрность, работать с Sony α6500 несложно и достаточно удобно. Довольно много полезного к привычной функциональности добавляет сенсорный дисплей, позволяющий сдвигать точку фокусировки и активировать автофокус прикосновением пальца к экрану. Правда, этим выгоды от его «очувствленности» и ограничиваются: листать меню и выбирать значения параметров таким образом не удастся.

Откидной дисплей позволяет кадрировать и фокусироваться, не поднося видоискатель к глазу, и это очень выручает при съемке с необычной точки.

Следящий автофокус (особенно в широкой зоне) работает весьма уверенно и позволяет получать хорошие результаты. Впрочем, об этом ниже.

Цвета и автоматический баланс белого

Новый сенсор изображения отличается хорошо сбалансированной цветопередачей, которая лишь изредка может попросить ручной корректировки.

С тонами кожи человека наша подопечная работает смело, но иногда добавляет излишней насыщенности. Впрочем, это недолго поправить в ходе постобработки. Три следующих снимка сделаны при помощи объектива Sony E 35mm F1.8 OSS.

F1,8; 1/125 c; ISO 320 F2; 1/30 c; ISO 200 F1,8; 1/160 c; ISO 100

В то же время «нечеловеческие» цвета отображаются сенсором вполне естественными, не приукрашенными, но достаточно живыми и насыщенными. Четыре снимка ниже сделаны последовательно с интервалом в 1,5 секунды объективом Sony E 10-18mm F4 OSS при 11 мм; F4; 1/60 c; ISO 1600.

Баланс белого здесь правильный, несмотря на постоянно меняющийся «основной» цвет в каждом из кадров, и не требует дополнительной коррекции.

А традиционные естественные цвета в несложных житейских сюжетах выглядят яркими, сочными и весьма привлекательными.

Sony E 35mm F1.8 OSS

при F1,8; 1/60 c; ISO 100 Sony E 35mm F1.8 OSS

при F2; 1/20 c; ISO 100 Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS

при 130 мм; F5; 1/250 c; ISO 400

Живость цветов выражена настолько отчетливо, что иногда даже возникает мысль: а не понизить ли ее (а заодно и насыщенность)? Впрочем, убавить что-то можно всегда, а вот взять ниоткуда — это действительно проблема.

Высокие ISO и качество картинки

Выше мы уже разъясняли, что сенсор, которым оснащается Sony α6500, — нового типа, позволяющий светоприемным ячейкам получать больше света и, следовательно, долженствующий обладать более высокой переносимостью высоких значений эквивалентной светочувствительности и более широким динамическим диапазоном. Посмотрим, как с этим обстоит дело на практике.

Пара снимков ниже сделаны в одной сцене с неизменным освещением и колористикой, но с некоторым смещением предметов за счет перемещения фотографа и поворота кольца зуммирования. Оба фото сделаны с помощью объектива Sony E 10-18mm F4 OSS при максимальном раскрытии диафрагмы, но разных фокусных расстояниях и ISO.

10 мм; 1/60 с; ISO 1250 13 мм; 1/3200 c; ISO 51200

Начнем с правого фото, для съемки которого мы специально подняли эквивалентную светочувствительность до максимально возможного значения. Здесь все ясно: ISO 51200 не позволяет получить снимок, сколько-нибудь удовлетворяющий по качеству.

На левом снимке ISO выставлено в соответствии с нашим предварительным прогнозом его «терпимости». Да, пожалуй, этот сюжет позволяет переносить подъем ISO до 1250, и мы рады, что почти попали в рабочий диапазон.

Но посмотрим, что происходит при промежуточных значениях, которые можно доверить наиболее продвинутым современным полнокадровым камерам.

Четыре кадра, приведенные ниже, сняты при помощи объектива Sony E 10-18mm F4 OSS на максимальном раскрытии, при фокусном расстоянии 11 мм, выдержке 1/40 с и ISO 6400. Для адекватной проработки деталей в тенях (и, кстати, подъема эквивалентной светочувствительности) была введена коррекция экспозиции +2 EV. В сцене меняется колористика подсветки косых колонн, что позволяет увидеть влияние высокого ISO и на цветовоспроизведение.

Несмотря на высокий контраст сюжета, шум, конечно же, виден. Он максимально выражен в теневых областях с вялым изображением, по характеру монохромный (не содержит цветных артефактов), но создает псевдотекстуру со слишком подчеркнутой гранулярностью и весьма четкими границами яркостей на краях отдельных «зерен». Из-за этого шум предстает как достаточно назойливый. Можно заметить наиболее сильную выраженность шума при красной подсветке и наименьшую — при синей. И все же, как нам кажется, ISO 6400 можно использовать при съемке, хотя и с оговорками: все решает сцена, освещение, требования к детализации.

Спустимся до ISO 2000 — при таком значении снята тройка фотографий, приведенных ниже. Объектив Sony E 10-18mm F4 OSS при F4; 1/60 c.

Это еще одна иллюстрация постоянно продвигаемой нами идеи того, что предложить рецепт по использованию ISO в общем случае невозможно. Как приемлемые мы выделили бы левую и правую фотографии. Сцена в центре выглядит не слишком привлекательно из-за того, что шумы «затирают» детали в сюжетно важных областях (лица девушек).

И последняя серия с ISO 500, 800 и 1000. Все снимки сделаны тем же объективом, что и раньше.

18 мм; F4; 1/60 c; ISO 500 14 мм; F4; 1/60 c; ISO 800 18 мм; F4; 1/60 c; ISO 1000

Разница между левым и правым снимками видна невооруженным глазом; впрочем, даже такая выраженность шумов, как на снимке слева, не должна останавливать фотографа. Просто сюжет не должен быть столь зависимым от «шумовых эффектов». Что же касается более низких значений светочувствительности, то с ними камера справляется отлично, за результат можно не беспокоиться.

В целом, по мотивам исследования «терпимости» высоких ISO можно заключить, что данные DxOMark справедливы и практический предел лежит где-то около ISO 1400, хотя в ряде случаев, если это позволяет сюжет, можно рассчитывать на успех и при ISO 2000—6400. А вот забираться выше мы не советуем.

Съемка серией

Поскольку в этом разделе мы оцениваем возможности работы Sony α6500 не в теории, а на практике, то руководствовались, прежде всего, соображениями здравого смысла. Это означает, что мы использовали непрерывную (следящую) фокусировку и выбирали, естественно, режим непрерывной съемки, кадрировали, пользуясь не видоискателем, а дисплеем, и перемещали зону фокусировки прикосновениями пальца к экрану.

Средний план. Первый сюжет, девять кадров. Объектив Sony E 35mm F1.8 OSS при F2; 1/200 c; ISO 100. Непрерывный автофокус по узкой зоне. Центрально-взвешенный замер экспозиции.

Приведены снимки из непрерывной серии, которая выполнялась в «медленном» (Lo) режиме, максимальная скорость составила 1,9 кадров/с.

Автоматика не ошиблась ни разу ни с фокусировкой, ни с экспозамером. Отличный результат! Правда, это, так сказать, slow motion, то есть сцена с медленным перемещением главного объекта.

Вот еще один вариант. Средний план. Та же оптика. F2; 1/30 c; ISO от 250 до 800. 24 кадра. Фокусировка по средне-широкой зоне.

Скорость составила 2 кадра/с. В 3 случаях из 24 автомат «выпустил» рыбьи глаза из зоны резкости. Но нужно заметить, что виной тому была выбранная широкая зона АФ. Поэтому будем все же считать, что результат хорош.

Экспонометрия показала себя отлично, вовремя подстроившись под изменение распределения форм и светотени в процессе движения рыбы.

Теперь оценим автоматику в условиях работы с мелким планом на значительной дистанции (от камеры до птиц около 10 м). Объектив Sony FE Zeiss Sonnar T* 55mm F1.8 ZA при F2; 1/125 c; ISO 100. Фокусировка по фигуре фламинго в центре кадра. 21 снимок, 2 кадра/с.

К относительному браку можно отнести лишь три кадра, да и то в них выпадение из зоны резкости вызвано либо резким движением птицы (и «смазом» изображения), либо смещением зоны фокусировки из-за того, что фламинго свернул себе шею и сунул голову под крыло.

Крупный план. Тот же объектив при F1,8; 1/200 с (с вариациями до ±½ EV). ISO 100. Точечная зона автофокусировки по глазам птицы.

На четырех снимках из 12 глаза птицы выпали из зоны резкости, но это произошло потому, что она быстро и весьма неожиданно изменила наклон и поворот головы. Результат удовлетворительный.

И последняя серия. В ней мы использовали фокусировку по глазам обезьяны, рассчитывая на то, что автомат сможет работать с ними так же, как с человеческими. Объектив Sony FE Zeiss Sonnar T* 55mm F1.8 ZA при F1,8; 1/250 c; ISO 100.

Здесь результат просто отличный — 24 очка из 24, ни одного мимопопадания! И по-прежнему на высоте остается автоматическая экспонометрия.

По разделу серийной съемки заключим, что работает она хорошо, правильно отслеживая и корректируя экспозицию и достаточно цепко удерживая в зоне фокусировки нужные объекты.

Съемка видео

В задачи нашего тестирования не входит подробный анализ возможностей Sony α6500 при съемке движущихся изображений, но мы всё же не могли не привести здесь результаты ее использования для видеографических нужд. Просто покажем то, что у нас получилось.

Погружение в метро

Прибытие поезда. Памяти братьев Люмьер

Пингвиненок

Рыбий хоровод

Итог

Sony α6500 вполне достойна титула «премиальная», который был дарован ей производителем. Она оснащена всем необходимым для съемки фото и видео, причем не только в стандартных условиях, но и тогда, когда освещения не хватает. Высокая «скорострельность», наличие встроенного стабилизатора изображения, быстрый и цепкий гибридный автофокус, использующий как контрастную, так и фазовую детекцию, а также откидной тачскрин создают множество удобств для фото- и видеографа.

Камера позволяет получать изображения отличного качества с богатой колористикой, широкими и плавными светотональными переходами и высокой детализацией. Переносимость высоких ISO демонстрирует лучшие показатели в классе и соответствует 1500 единицам в типичном случае,. Однако в ситуациях, когда специфика сцены, освещения и взаиморасположения объектов позволяют это, можно с успехом использовать ISO 2000 и даже ISO 6400.

Съемка серией с непрерывной фокусировкой и экспозамером производятся уверенно и спокойно; Sony α6500 сама подстраивается под съемочную ситуацию и достаточно цепко удерживает объекты в зоне резкости. Это позволяет в подавляющем большинстве случаев рассчитывать на получение технически совершенного снимка.

Мы рекомендуем Sony α6500 тем, кто чувствует себя в фотоделе уже достаточно уверенно и стремится получить в свое распоряжение камеру, которая может стать по-настоящему верным и надежным другом.

Авторский альбом фотографий Михаила Рыбакова, снятых с помощью нашей подопечной, можно посмотреть тут: Sony α6500 (ILCE-6500)

Благодарим компанию Sony за предоставленные для тестирования камеру и объективы