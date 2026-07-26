Canon готовит сразу 3 новые камеры, включая цифровую версию легендарной AE-1

По данным инсайдеров, во второй половине 2026 года компания представит EOS R8 II в ретро-дизайне, а также EOS R7 II с первым в своей истории многослойным APS-C-сенсором

Canon зарегистрировала сразу 3 новые камеры в органах сертификации беспроводных устройств — такой шаг обычно предшествует официальному анонсу. По данным отраслевых источников, речь идёт о моделях EOS R8 II, EOS R7 II и EOS R10 II, выход которых ожидается во второй половине 2026 года.

Наибольший интерес вызывает EOS R8 II. По слухам, её представят в середине сентября в ретро-дизайне, вдохновлённом плёночной зеркальной камерой Canon AE-1, которая отмечает 50-летие.

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Сообщается, что новинка получит полнокадровый сенсор на 32,5 Мп, серийную съёмку со скоростью до 40 кадров/с с электронным затвором, встроенную стабилизацию изображения, 4K-видео с передискретизацией и 2 слота для карт памяти SD вместо одного у нынешней EOS R8.

EOS R7 II, по предварительной информации, станет первой камерой Canon с многослойным APS-C-сенсором (сенсором, в котором электронные схемы вынесены на отдельный слой для более быстрого считывания данных). Такая конструкция позволяет увеличить скорость серийной съёмки и практически убрать затемнение видоискателя между кадрами. Также ожидается увеличение разрешения с 32,5 до 39 Мп.

Для EOS R10 II существенных изменений пока не ожидается. Источники сообщают лишь об улучшенной системе автофокусировки и более ёмком буфере для непрерывной съёмки.

Canon пока что официально не подтверждала характеристики новых камер. Единственным подтверждённым фактом остаётся регистрация трёх устройств. По мнению профильных изданий, одновременная регистрация может указывать на подготовку общего анонса сразу нескольких моделей, а не их поэтапного выпуска.