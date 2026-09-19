Представлена камера CAIM 1 с вентилятором Noctua внутри, которая создаёт криптографическую подпись для каждого фото и видео

Компания Noctua обычно ассоциируется с компьютерным охлаждением, но вчера была представлена цифровая камера, созданная совместно с Noctua. Более того, у неё внутри есть вентилятор от Noctua.

Модель называется CAIM 1 (Counter Artificial Intelligence Machine 1), и авторы говорят, что это портативная камера, разрабатываемая для генерации криптографических доказательств в момент записи фотографии или видео. Проще говоря, каждое фото или каждое видео, снятое камерой, будет иметь криптографическую подпись, которая позволить определить подлинность.

Создатели камеры говорят, что сейчас, когда ИИ создаёт фото и даже видео, которые сложно, а иногда и просто невозможно, отличить от реальных, их камера позволит решить эту проблему.

Помимо сменных объективов и захвата видео в высоком разрешении 4K, CAIM1 сочетает в себе встроенную аппаратную аттестацию с генерацией криптографических доказательств на периферии сети. Полученные данные доказательства передаются в неизменяемое децентрализованное хранилище, что позволяет независимо проверять происхождение медиафайлов.

Внутри камеры есть специальный процессор, ответственный как раз за криптографию, но именно из-за него внутри разместился ещё и вентилятор, так как этот самый чип генерирует слишком много тепла. Авторы отмечают, что пробовали создавать прототипы с пассивной СО, но их оказывалось недостаточно.

При этом, когда стало понятно, что без вентилятора не обойтись, авторы заморочились вопросом алгоритмов его работы, так что активируется он только тогда, когда это действительно нужно, чтобы не создавать лишний шум и не потреблять батарею.

Вентилятор тут используется серийный от Noctua под названием NF-A4x10 5V PWM. Его можно купить отдельно примерно за 15 долларов.

Это 40-миллиметровый вентилятор толщиной 10 мм, ориентированный на тихую работу. Он вращается со скоростью до 5000 об/мин, регулируется PWM и создаёт шум не выше 19,6 дБА. Плюс он работает при напряжении 5 В, что было важно для создателей камеры.

Сейчас устройство ещё находится на стадии прототипа, но первую партию уже на рынке обещают в первом квартале 2027 года.