Работа при температуре от -25°C до 85°C и запись видео в 5K и 4K. Представлена карта памяти SanDisk Extreme Pro TF

Новинка подходит для дронов и экшн-камер и стоит 349 юаней

Компания SanDisk выпустила новую карту памяти SANDISK Extreme Pro TF в фирменном красно-черном оформлении. Пока покупателям доступна версия объемом 128 ГБ, ее цена на китайском рынке составляет 349 юаней.

Заявленная скорость последовательного чтения достигает 250 МБ/с, записи — 120 МБ/с. Карта соответствует классам U3 и V30 и рассчитана на стабильную запись видео в разрешении 5K и 4K UHD. Также поддерживаются серийная фотосъемка и замедленная запись Full HD, благодаря чему накопитель подходит для использования в дронах и экшн-камерах.

SanDisk Extreme PRO TF рассчитана на работу при температуре от -25 до +85 °C. При хранении допустим диапазон от -40 до +85 °C. Производитель заявляет прямую совместимость с различными дронами и экшн-камерами, а также предоставляет ограниченную пожизненную гарантию.