Объективы Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS и Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II

Старший и младший

Телеобъективы с диапазоном трансфокации от 70-80 мм до 200-400 мм — весьма востребованный и широко распространенный вид оптики в арсенале большинства фотосистем. Для камер с байонетом Fujifilm X Mount, оснащаемых сенсорами типоразмера APS-C, их эквивалентом являются герои нашего сегодняшнего обзора: «младший», Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II, увидевший свет в 2015 г., и «старший», Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS, анонсированный в 2013 г. Попробуем разобраться, чем еще они отличаются, помимо фокусных расстояний и светосилы.

Спецификации

Приведем характеристики объективов по данным Fujifilm (Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II и Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS) и по результатам наших измерений.

Объектив (полное наименование) Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS

Дата анонса 15 января 2015 г. 17 сентября 2013 г. Фокусное расстояние 50—230 мм 55—200 мм Эквивалент фокусного расстояния (для матриц APS-C / DX) 76—350 мм 84—305 мм Байонет Fujifilm X Mount Максимальная диафрагма f/4,5 при 50 мм

f/6,7 при 230 мм f/3,5 при 55 мм

f/4,8 при 200 мм Минимальная диафрагма f/22 f/22 Число лепестков диафрагмы 7 (скругленные) 7 (скругленные) Оптическая схема Элементов 13 (включая 1 асферический и 1 из сверхнизкодисперсионного стекла) в 10 группах 14 (включая 1 асферический и 2 из сверхнизкодисперсионного стекла) в 10 группах Просветляющее покрытие HT-EBC* Super EBC* Минимальная дистанция фокусировки 1,1 м 1,1 м Угол обзора 31,7°—7,1° 29°—8,1° Максимальное увеличение 0,2 крат 0,18 крат Стабилизация 3,5 ступени 4,5 ступени Защита от пыли и влаги нет Резьба для светофильтров ∅58 мм ∅62 мм Размеры (диаметр × длина) ∅69,5×111 мм ∅75×118 мм Вес 380 г 580 г Цена T-10444934 T-10401850

* HT-EBC — High Transmittance Electron Beam Coating (электронно-лучевое напыление)

* Super EBC — Super Electron Beam Coating (электронно-лучевое напыление)

По оснащению и параметрам объективы очень похожи. Правда, за вдвое большую цену у Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS нам предлагают больше светосилы и эффективности оптической стабилизации, но при этом мы проигрываем в диапазоне зуммирования (3,6 раза против 4,6 у Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II).

Оптические схемы объективов почти одинаковые, но у Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS на один элемент больше: добавлена вторая (по сравнению с «младшим» аналогом) линза из сверхнизкодисперсионного стекла, введенная в состав фокусировочной группы. Введение таких элементов дает возможность минимизировать латеральные хроматические аберрации, повысить резкость и контраст изображения и обеспечить чистое воспроизведение цветов.

Поверхности линз снабжены «фирменным» многослойным просветлением HT-EBC (Electron Beam Coating) и Super EBC, повышающим светопропускание и препятствующим образованию ореолов и отражений. В отличие от традиционной технологии, принятой у других производителей, Fujifilm использует собственный метод осаждения при помощи пучка электронов (это напоминает о катодной трубке старых телевизоров). Метод Fujifilm позволяет сформировать до двенадцати и более слоев, в то время как традиционный — не более семи.

Диафрагмы обоих объективов состоят из семи лепестков со скругленными краями. При уменьшении относительного отверстия это позволяет сохранить округлую форму пятен от источников света в рисунке размытия (бокэ). Диафрагмирование производится с шагом в 1/3 ступени: у XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II всего 15 шагов, а у XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS — 17.

Управление фокусировкой и в автоматическом, и в ручном режиме реализовано не напрямую, то есть не механически, а при посредстве встроенной электроники. Из-за этой особенности при ручной наводке на резкость перемещение линз в ответ на вращение управляющих колец чуть запаздывает, причем у младшей модели эта «леность» заметнее, чем у старшего и более дорогого объектива.

Привод автофокусировки у Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS работает достаточно быстро, у «младшего брата» — несколько медленнее. При минимальных фокусных расстояниях («на коротком конце») и на ярком свету это почти не заметно, но в максимальном телеположении («на длинном конце») и при нехватке освещения автофокус иногда «тормозит», особенно у Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II.

Сравнение конструкции

Объектив Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS Корпус пластмасса металл Оправа передней линзы пластмасса металл

Фланец байонета пластмасса металл Кольцо установки значения диафрагмы нет есть Выключатель автоматического режима работы диафрагмы нет есть Выключатель стабилизации изображения нет есть

Удлинение в максимальном телеположении на 66 мм (до 177 мм) на 59 мм (до 177 мм) Страна изготовления Китай Япония

Производитель не скрывает, что Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II ориентирован преимущественно на фотолюбителей, а не профессионалов или энтузиастов: об этом свидетельствует его индекс «XC», в котором «С» есть сокращение от англ. consumer (потребитель). Поэтому все в нем подчинено цели не допустить удорожания, начиная от меньшей светосилы и пластмассового корпуса и кончая отсутствием органов управления диафрагмой и стабилизацией.

Стендовые испытания

Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS Fujinon XС 50-230mm F4.5-6.7 OIS II ФР=55 мм, ЭФР=84 мм ФР=50 мм, ЭФР=76 мм Разрешение, радиальные миры центр кадра край кадра Дисторсия, хроматические аберрации центр кадра край кадра Диаграммы разрешения

На самом деле, различия объективов видны невооруженным глазом, но, объективности ради, мы постараемся честно их сравнить.

В качестве «полтинников» оба объектива работают очень неплохо. Правда, у XC 50-230mm уже в центре кадра видна легкая мыльность и небольшие хроматические аберрации. Сам по себе он хорош, но сравнения со старшим братом не выдерживает. На краю кадра хроматика обоих объективов примерно одинакова, но XF 55-200mm выглядит гораздо менее мыльным. Собственно, это подтверждает и тест разрешения: в диапазоне f/4—f/10 старший объектив выдает почти 90%, что сравнимо с хорошими фиксами, при этом край кадра не сильно отстает от центра. В случае с XC 50-230mm значения разрешения на краю и в центре кадра совпадают еще точнее, но общий уровень — чуть ниже 80%. Впрочем, это тоже хороший результат.

Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS Fujinon XС 50-230mm F4.5-6.7 OIS II ФР=135 мм, ЭФР=205 мм ФР=135 мм, ЭФР=205 мм Разрешение, радиальные миры центр кадра край кадра Дисторсия, хроматические аберрации центр кадра край кадра Диаграммы разрешения

А вот на средних значения фокусного расстояния все гораздо интереснее. XF 55-200mm подозрительно сильно сдает на открытых диафрагмах, хотя на f/5,6 — f/8 вновь выдает почти 90%, что выглядит очень достойно. К краю кадра здесь претензий нет. В случае XC 50-230mm все совсем иначе: хотя среднее значение разрешения невысоко, оно довольно стабильно. Впрочем, стабильность не является желанной сама по себе, а разрешение все-таки слишком низкое — некоторые наверняка предпочтут нестабильность XF 55-200mm с его 90% на средних значениях диафрагмы.

Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS Fujinon XС 50-230mm F4.5-6.7 OIS II ФР=200 мм, ЭФР=305 мм ФР=230 мм, ЭФР=350 мм Разрешение, радиальные миры центр кадра край кадра Дисторсия, хроматические аберрации центр кадра край кадра Диаграммы разрешения

Как ни странно, на длинном конце объективы реабилитируются. На самом деле, конечно, ничего странного в этом нет: в крайних положениях телеобъективы нередко выдают свои лучшие показатели. У XF 55-200mm разрешение уверенно держится на уровне 80%, и лишь на открытой диафрагме край кадра немного проваливается. XC 50-230mm тоже заметно исправился и подтянул разрешение в центре кадра почти до 80%. При этом и центр, и край имеют довольно плавную зависимость разрешения от диафрагмы, без сильных перепадов. Хроматика, которая до этого была весьма умеренной, здесь заметно возрастает у обоих объективов. Дисторсии как не было, так и нет — для таких фокусных расстояний это нормально.

В итоге тесты наглядно демонстрируют, почему разница между объективами в цене составляет почти два раза. Таким образом, c позиционированием у производителя все в порядке. Однако если не сравнивать эти объективы лицом к лицу, сама по себе бюджетная версия XC 50-230mm совсем неплоха. А XF 55-200mm — почти вдвое лучше.

Практическая фотосъемка

Фотографирование в реальных условиях обоими объективами мы проводили с помощью камеры Fujifilm X-Pro2 с выбором следующих параметров:

приоритет диафрагмы (выбор выдержек и ISO — в положениях «A»),

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

динамический диапазон 100%,

моделирование пленки — Provia (стандартное),

автоматический баланс белого,

усиление резкости и шумоподавление отключено,

режим работы затвора — электронный и механический, по выбору автоматики.

Крупные планы в условиях рассеянного освещения оба объектива отрабатывают хорошо. Две пары снимков, представленных ниже, выполнены на макродистанции, которая для обоих объективов составляет 1,1—3 м. Баланс белого автоматический, без дополнительной коррекции в ходе постобработки.

Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II; 130 мм; f/7,1; 1/40 c; ISO 200 Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS; 140 мм; f/7,1; 1/45 c; ISO 200

При рассеянном освещении в пасмурную погоду детализация достаточная для выбранной сцены — правда, у Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II она ниже, чем у «старшего брата». Цветопередача достаточно естественная, но Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS склонен к более теплым тонам.

Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II; 50 мм; f/6,4; 1/40 c; ISO 200 Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS; 55 мм; f/6,4; 1/40 c; ISO 200

На минимальных фокусных расстояниях при небольшом диафрагмировании видим те же особенности, что и на предыдущих двух снимках: «старший брат» демонстрирует более высокую резкость в центре кадра, но при этом рисует картинку с более теплыми тонами. Несмотря на высокую контрастность снимков, цвета яркие, сочные и активные.

Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II; 130 мм; f/5,6; 1/320 c; ISO 200 Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS; 110 мм; f/4,2; 1/680 c; ISO 200

Оба объектива хорошо работают и на ярком свету, по спектральному составу которого, кстати, хорошо видно, что солнце уже приобрело вечерние тона. Выявленная нами особенность Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS обращает на себя внимание и здесь: снимок, сделанный им, более «теплый». Детали в светах и тенях хорошо различимы.

Минимальное фокусное расстояние

Рассмотрим, что происходит при фокусировке на бесконечности при разных положениях трансфокатора, и начнем с минимальных фокусных для каждого объектива: 50 мм у «младшего» и 55 мм у «старшего». Будем сравнивать сравнимое, то есть снимки при тех значениях диафрагмы, которые доступны в обоих инструментах.



Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS f/5,6 f/8 f/11 f/16

Резкость в центре кадра хорошая на всех снимках. При f/5,6 разница между объективами практически неразличима. При диафрагмировании до f/11 она увеличивается, а при f/16 начинает снижаться. На периферии кадра при f/5,6 резкость у «старшего брата» несколько выше; при f/11 разница между объективами выравнивается.

Фокусное расстояние 100 мм



Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS f/5,6 f/8 f/11 f/16

Резкость в центре и на периферии хорошая у обоих объективов, но воспринимаемая на глаз детализация выше у Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS. Более того: заметно, что он рисует картинку с более выраженным микроконтрастом. При f/8 резкость несколько усиливается, а начиная с f/11 — понижается.

Максимальное фокусное расстояние

Теперь обратимся к снимкам, сделанным на максимально возможном фокусном расстоянии для каждого из наших испытуемых: 230 мм у «младшего» и 200 мм у «старшего».



Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS f/8 f/11 f/16

На всех значениях диафрагмы Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS опережает «младшего» по резкости, детализации и микроконтрасту, причем как в центре кадра, так и на периферии. При диафрагмировании до f/16 резкость снижается в обоих случаях, очевидно в связи с влиянием дифракции.

Резкость и детализация на открытой диафрагме

В следующих четырех сравнительных парах снимки сделаны на минимальных фокусных расстояниях.

Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II; 50 мм; f/4,5; 1/110 c; ISO 200 Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS; 55 мм; f/4,5; 1/140 c; ISO 200

На средних дистанциях при работе на открытой диафрагме по резкости выигрывает Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS. С воспроизведением деталей в светах и тенях изображения оба наших испытуемых справляются одинаково хорошо.

Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II; 50 мм; f/4,5; 1/2400 c; ISO 200 Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS; 55 мм; f/4,5; 1/2500 c; ISO 200

При одинаковых значениях диафрагмы (f/4,5) и фокусировке на бесконечность преимущество по резкости и детализации также у «старшего брата».

Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II; 50 мм; f/4,5; 1/40 c; ISO 640 Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS; 55 мм; f/3,5; 1/40 c; ISO 320

На максимальном раскрытии при фокусировке на расстоянии около 5 м разница в детализации практически не определяется, тем более что глубина резкости достаточно мала.

Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II; 50 мм; f/4,5; 1/40 c; ISO 640 Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS; 55 мм; f/3,5; 1/40 c; ISO 400

При полном раскрытии на макродистанции (около 1,5 м) Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II вновь проигрывает, причем довольно ощутимо. Структура размытия заднего плана (бокэ) у этих объективов отличается мало. Нельзя сказать, что она неприятная, но пятна от источников света приобретают слишком структурированный вид с ободками вокруг наружных контуров и даже какими-то неравномерными по плотности включениями в центре.

Размытие переднего и заднего планов

Рисунок размытия фона (бокэ) — достаточно важное свойство любого телевика, поскольку на больших значениях фокусного расстояния даже сильное диафрагмирование не позволяет сделать глубину резкости достаточно широкой, чтобы избежать нерезкости на заднем или переднем планах. Это означает, что размытие переднего плана и фона на фотографиях будет встречаться часто.

Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II; 130 мм; f/5,6; 1/420 c; ISO 200 Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS; 130 мм; f/5,6; 1/350 c; ISO 200

В одинаковых условиях съемки рисунок фронтального бокэ получается более удачным у «старшего брата».

Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II; 230 мм; f/8; 1/40 c; ISO 200 Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS; 200 мм; f/8; 1/45 c; ISO 200

При съемке на макродистанциях с использованием максимальных фокусных расстояний и объективов, задиафрагмированных до f/8, структура размытия заднего плана более удачна, опять-таки, у Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS.

Остальные снимки мы собрали в галерею без дополнительных комментариев.

Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II





Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS









Альбом профессионального фотографа Александры Мановцевой с фотографиями, снятыми с помощью телезум-объективов Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS и Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II, находится здесь: http://ixbt.photo/?id=album:60041

Итог

Телезумы Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II и Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS — оптические инструменты, весьма востребованные фотолюбителями и энтузиастами фотографии.

Более дорогой «старший брат» (Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS) обладает более высокой светосилой, более совершенным оптическим стабилизатором и позволяет получать снимки с более высокой резкостью и детализацией, особенно на открытой диафрагме при максимальных фокусных расстояниях. Объектив склонен к воспроизведению картинки со сдвигом цветности в более теплые тона.

Более доступный «младший брат» (Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II) отличается меньшим весом и размерами и более широким диапазоном трансфокации. Он рисует картинку с более холодными оттенками.

Оба объектива удачно воспроизводят полутоновые градации и хорошо рисуют структуру размытия фона (бокэ). У «старшего брата» и фронтальное, и заднее бокэ чуть более мягкое и приятное глазу, но это выявляется только при прямом сравнении с «младшим».

Мы рекомендуем Fujinon XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II начинающим фотолюбителям как совершенно необходимый и вполне доступный инструмент. А Fujinon XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS отлично подойдет уже достаточно опытным энтузиастам фотографии, которые готовы мириться с его более значительным весом и размерами, благо цена его полностью оправдана дополнительными преимуществами, начиная от светосилы и кончая качеством воспроизведения изображения.

Благодарим компанию Fujifilm за предоставленные для тестирования объективы и фотокамеру