В Таиланде заметили второе поколение модели с памятью 8/256 ГБ

Производитель телефонов Nokia выпустил новинку с экраном 120 Гц — HMD Pulse Pro оценили в $150

HMD выпустил обновлённую версию смартфона Pulse Pro, которая уже появилась в ассортименте одного из ритейлеров.

Главным изменением станет переход с Unisoc T606 на однокристальную систему MediaTek Helio G99. Также устройство получит экран с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Согласно опубликованным данным, новинка оснащена основной камерой на 50 Мп и фронтальным модулем с таким же разрешением. В описании также упоминается поддержка AI Camera.

Для сравнения, первоначальный HMD Pulse Pro использовал экран HD+ с частотой 90 Гц, процессор Unisoc T606 и предлагался с накопителем объёмом до 128 ГБ.

В Таиланде смартфон оценили примерно в 4990 батов, что эквивалентно около $150.