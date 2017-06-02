Системы жидкостного охлаждения семейства NZXT Kraken — X42, X52 и X62

Осенью 2016 года компания NZXT обновила системы жидкостного охлаждения Kraken до моделей X42, X52 и X62 (см. новость от 21.10.2016). Обещаны модернизированные насос, радиатор и вентиляторы, а также раздельная настройка многоцветной подсветки логотипа и кольца с эффектом рекурсивных зеркал.

Оглавление

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Производитель NZXT Семейство Kraken Модель X42 X52 X62 Код модели RL-KRX42-01 RL-KRX52-01 RL-KRX62-01 Тип системы охлаждения Жидкостная замкнутого типа нерасширяемая для процессора или видеокарты Совместимость Мат. платы с процессорными разъемами Intel: 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3; AMD: FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, AM4* Тип вентилятора(ов) Осевой (аксиальный) Модель вентилятора Aer P140 Aer P120, 2 шт. Aer P140, 2 шт. Питание вентилятора(ов) 12 В, 4-кон. разъем (датчик вращения, управление ШИМ); Aer P120: 0,32 А, 3,84 Вт; Aer P140: 0,35 А, 4,2 Вт, Размеры вентилятора(ов) Aer P120: 120×120×25 мм; Aer P140: 140×140×25 мм Скорость вращения вентилятора Aer P120: 500-2000 об/мин; Aer P140: 500-1800 об/мин Производительность вентилятора Aer P120: 31-124 м³/ч (18,28-73,11 фут³/мин); Aer P140: 46-167 м³/ч (27,27-98,17 фут³/мин) Статическое давление вентилятора Aer P120: 0,18-2,93 мм вод.ст.; Aer P140: 0,21-2,71 мм вод.ст. Уровень шума вентилятора Aer P120: 21-36 дБA; Aer P140: 21-38 дБA Подшипник вентилятора Fluid Dynamic Bearing (FDB) Срок службы 60 000 ч / 6 лет Масса системы (измеренная с крепежом под 2011) 890 (947) г 1080 (1162) г 1290 (1347) г Размеры радиатора 175×143×30 мм 275 ×123×30 мм 315×143×30 мм Материал радиатора Алюминий Длина гибкой подводки 400 мм Материал гибкой подводки Резиновые шланги с низкой испаряемостью и нейлоновая оплетка Помпа Интегрирована с теплосъемником Размеры помпы ∅80×52,9 мм Питание помпы Разъем питания SATA Скорость вращения помпы 1600-2800 об/мин Материал теплосъемника Медь Термоинтерфейс теплосъемника Нанесенная термопаста Подключение Помпа: штыревой разъем на 2-кон. разъем (общий и датчик вращения) на мат. плату, на разъем питания SATA и на 2 или 4 разъема для вентиляторов; отдельно кабель управления Mini-USB на внутренний USB-разъем на мат. плате. Вентилятор(ы): 4-кон. разъем (питание, датчик вращения, управление ШИМ) в разъемы от помпы. Особенности Переменная скорость вращения помпы

Раздельная настройка подсветки по схеме RGB логотипа и кольцевого эффекта рекурсивных зеркал

Кабели в оплетке

6 лет гарантии

Управление и контроль с помощью ПО Cam Комплект поставки Соединенные шлангами радиатор и помпа

Вентилятор, X42: 1 шт., X52 и X62: 2 шт.

Комплект креплений помпы на процессор*

Комплект креплений вентиляторов на радиатор и радиатора в корпус

Руководство по установке Ссылка на сайт производителя www.nzxt.com www.nzxt.com www.nzxt.com Средняя цена T-1715812753 T-1715812755 T-1715812757 Розничные предложения NZXT Kraken X42 L-1715812753-5 Розничные предложения NZXT Kraken X52 L-1715812755-5 Розничные предложения NZXT Kraken X62 L-1715812757-5

*Комплект крепления на разъем AM4 высылается по запросу, также есть обновленные версии Kraken с этим комплектом изначально.

Описание NZXT Kraken X42

Поставляется система жидкостного охлаждения NZXT Kraken X42 в строго оформленной картонной коробке, на внешних плоскостях которой не только изображен сам продукт, но и приведено его описание, а также технические характеристики (вариант описания на русском языке присутствует, качество перевода хорошее).

Внутри находятся радиатор с подключенной помпой, вентилятор, комплект крепежа и инструкция по установке.

Инструкция краткая, но понятная, она одна все модели серии Kraken, есть вариант текста на русском языке. На сайте компании, есть полное описание кулера, ссылка на PDF-файл с инструкцией, анимированная интерактивная инструкция по установке кулера для вариантов с различными процессорными разъемами, а также список заведомо совместимых корпусов NZXT и корпусов других производителей, совместимых по посадочному месту для вентиляторов соответствующего типоразмера.

Система герметичная, заправлена, готова к использованию и не предполагает штатной возможности по расширению. Помпа интегрирована в один блок с теплосъемником. Подошвой теплосъемника, непосредственно прилегающей к крышке процессора, служит медная пластина. Ее внешняя поверхность ровная, но не отполирована до зеркального блеска, а имеет очень мелкую концентрическую проточку, как будто она обработана на токарном станке.

Диаметр этой пластины — 54 мм, а внутренняя часть, ограниченная отверстиями, имеет диаметр примерно 43 мм. Толщину медной подошвы мы не определили, так как часть ее, возможно, утоплена в корпус помпы. Центральную часть медного основания занимает нанесенная тонким слоем термопаста. Запаса для ее восстановления в комплекте поставки, к сожалению, нет. Забегая вперед, продемонстрируем распределение термопасты после завершения всех тестов. На процессоре:

И на подошве помпы:

Видно, что термопаста распределилась очень тонким слоем в круге почти до самых краев плоскости крышки процессора, но не попала на углы. Вряд ли это отрицательно сказывается на работе кулера, так как считается, что важнее хорошо охлаждать именно центральную часть крышки процессора. Особо мнительные могут, конечно, чуть добавить термопасты из собственных запасов или удалить заводскую и использовать другую, например более жидкую. В случае X52 и X62 термопаста распределилась схожим образом.

Корпус помпы изготовлен из твердого черного пластика. Сверху на корпусе закреплена цилиндрическая надстройка, верх которой закрыт крышкой из пластика, имеющего свойства полупрозрачного зеркала. Под этой крышкой по центру находится логотип, подсвечиваемый светодиодным источником света с настраиваемым цветом, а внутри вдоль цилиндрической стенки надстройки идет кольцевая светодиодная подсветка с несколькими также меняющими цвет светодиодами. Дно надстройки, видимо, зеркальное. В итоге кольцевая подсветка многократно отражается между дном и крышкой, формируя эффект уходящего вниз тоннеля.

Г-образные штуцеры, выходящие из помпы, можно вращать относительно корпуса самой помпы. Это, как и гибкие шланги, существенно облегчает установку кулера. Части шлангов, не скрытые гильзами, имеют длину от 375 до 380 мм, внешний диаметр шлангов 11 мм. Оплетка шлангов скользкая и не цепляется.

Отметим, что у данного радиатора входной патрубок с нагретым теплоносителем и выходной патрубок с охлажденным теплоносителем подключены к одному торцу радиатора. При этом теплоноситель сначала течет к противоположному торцу, потом возвращается обратно. В итоге часть тепла по короткому пути через стенки радиатора переходит от нагретого теплоносителя к уже охлажденному, что несколько снижает эффективность радиатора. Данный момент является недостатком конструкции, но, по всей видимости, для готовых систем подобного типа это скорее правило, чем исключение. Так выглядит торец подобного радиатора от X62 в случае максимальной температуры процессора в нашем тесте:

А так он же с внешней стороны:

Видно, что там, где входит шланг от помпы, нагрев радиатора выше, но четкой границы между отсеками входного и выходного патрубка нет.

В углы рамки вентилятора вставлены виброизолирующие вставки из резины средней жесткости, которые чуть выступают наружу через крепежные отверстия. Однако даже если без особого фанатизма прикручивать вентилятор к радиатору, то шайба под головкой винта и корпус радиатора будут касаться рамки вентилятора.

Впрочем, все равно масса вентилятора и жесткость резиновых вставок позволяют обоснованно предположить, что из-за высокой резонансной частоты эта система в любом случае не будет иметь сколь либо значимых антивибрационных свойств. Производитель утверждает, что данная серия вентиляторов поддерживает работу с жидкостными системами охлаждения и характеризуется высоким статическим давлением. Крыльчатка вентилятора с виду имеет вполне обычную геометрию и только у краев есть специфические выступающие вверх элементы.

Крепеж изготовлен в основном из закаленной стали и имеет преимущественно лакокрасочное покрытие черного цвета (только шайбы вороненные). Покрытие не очень стойкое. Рамка на обратную сторону системной платы изготовлена из пластика, впрочем, резьбовые отверстия в ней все равно в металлических втулках.

Кабель от помпы оснащен двухконтактным разъемом (общий и датчик вращения), который предлагается вставить в трех-/четырехконтактный разъем для процессорного кулера на мат. плате. Контакт датчика вращения в этом разъеме, видимо, передает импульсы, соответствующие скорости вращения вентилятора кулера (подключенного к разъему со всеми четырьмя проводами). Вентилятор кулера имеет четырехконтактный разъем (общий, питание, датчик вращения и управление ШИМ) на конце кабеля (40 см). Вентилятор нужно подключить к первому (с проводом от датчика вращения) ответному разъему на кабеле, выходящем из корпуса помпы. Второй разъем для вентилятора на этом кабеле, предлагается использовать для добавочного вентилятора, управляемого синхронно с первым с помощью ШИМ. Питание на помпу подается с разъема под ответную часть разъема питания для SATA-устройств. Отдельный USB-кабель, подключаемый к помпе, соединяет ее с разъемом внутреннего USB на материнской плате.

При желании можно реализовать свои варианты подключения: например, вентилятор(ы) — к 4-контактным разъемам на мат. плате, помпу — к любому разъему для вентилятора, а USB не подключать вовсе. В таком случае управлять работой вентиляторов можно, например, с помощью ШИМ, а помпа просто будет работать на максимальных оборотах. У штатного варианта подключения есть преимущество — он позволяет для контроля и управления использовать ПО производителя с кратким названием Cam. Функциональность этого ПО, относящаяся к процессорному кулеру, заключается в том, что пользователь может отслеживать текущие значения коэффициента заполнения ШИМ вентилятора, скорости вращения вентилятора и помпы, а также температуру охлаждающей жидкости, процессора и графического ускорителя; выбирать из имеющихся или создавать собственные профили скорости вращения вентиляторов и помпы в зависимости от температуры процессора, графического ускорителя или охлаждающей жидкости. Да, и прямо из Cam можно управлять разгоном процессора.

Конечно, самая полезная функция Cam — это управление подсветкой логотипа и кольца на помпе.

Варианты предустановленных профилей показаны на видео ниже:

Отметим, что, по крайней мере, в случае русскоязычного интерфейса программы очень раздражают постоянно обрезанные надписи, хаотичное использование заглавных букв и непереведенные с английского места. Существует клиент Cam под мобильные ОС iOS и Android, но попытки заставить его работать под Android успехом не увенчались. Добавим, что ПО Cam может использоваться совместно с контроллерами вентиляторов Grid+/Grid+ V2 и контроллером RGB-подсветки Hue+.

Описание NZXT Kraken X52

Отличие NZXT Kraken X52 от X42 заключается в том, что используется радиатор на два вентилятора типоразмера 120 мм. Коробка в таком же дизайне, только больше:

Комплектация отличается предсказуемо:

Общий вид:

Радиатор:

Вентилятор из той же серии Aer P:

В крепеже больше винтов и шайб для крепления вентилятора и радиатора:

Описание NZXT Kraken X62

Отличие NZXT Kraken X62 от X52 заключается в том, что используется радиатор на два вентилятора типоразмера уже 140 мм. Коробка еще больше:

Комплектация такая же:

Общий вид:

Радиатор:

Вентилятор такой же, как у X42, а комплект крепежа не отличается от комплекта в случае X52.

Тестирование

Полное описание методики тестирования приведено в соответствующей статье «Методика тестирования кулеров», а в этом разделе мы лишь уточним некоторые моменты. Использовалась оригинальная нанесенная на поверхность теплосъемника термопаста. Для лучшего выравнивания температуры мы в дополнение к вентиляторам кондиционера, по возможности поддерживающего температуру в 24 °C, применяли бытовой вентилятор, работающий на минимальной скорости и направленный с расстояния в примерно 1,3 м на стенд. Чтобы учесть неизбежные колебания температуры окружающего стенд воздуха, для каждого измерения из температуры процессора мы вычитали реальную температуру воздуха, и, чтобы удобнее было сравнивать с предыдущими результатами тестирования кулеров, прибавляли значение базовой температуры в 24 °C. Так как по методике оценивается совокупный шум от всех издающих звук частей кулера, а размещение микрофона привязано к процессорному разъему, то в случае систем, допускающих относительно произвольное расположение компонентов, приходится фиксировать их размещение. Если тестируется система с вынесенным радиатором на гибких шлангах, то мы устанавливаем радиатор на мат. плату стенда вровень с ее краем, и в данном случае вертикально. В тестах помпа всегда работала от постоянного напряжения в 12 В, тогда как работа вентилятора регулировалась с помощью изменения напряжения питания (от 12 В и ниже) или с помощью ШИМ обычно при неизменном напряжении питания (12 В). Замеры и контроль скорости вращения проводились только для одного вентилятора, при этом предварительные тесты показали, что при одинаковых условиях (одинаковые напряжение и коэффициент заполнения ШИМ) различия в скорости вращения у обоих вентиляторов минимальные и укладываются в погрешность измерения данного параметра. В конфигурацию тестового стенда были внесены следующие изменения: использовался процессор Intel Core i7-6900K, установленный на материнской плате ASRock X99 Taichi.

В данном тестировании в качестве программы, загружающей процессор, мы решили опробовать Prime95 (версии 28.4). Она загружает процессор больше, чем тест Stress FPU из пакета AIDA64, но при работе Prime95, по всей видимости, есть короткие провалы в нагрузке, поэтому окончательный выбор мы сделаем после нескольких дополнительных тестов. Потребление процессора при замерах по дополнительному разъему 12 В на мат. плате под нагрузкой Prime95 меняется от 150 Вт при 50 °C температуры процессора до 170 Вт при 90 °C. Для расчета промежуточных значений потребления использовалась линейная интерполяция.

Отдельно стоит отметить, что уровень шума, измеренный нами, может существенно отличаться от того, который указывается в характеристиках производителя. Также мы не беремся утверждать, что значения менее 20 дБА достоверны, но получаемые величины от фонового уровня до 20 дБА, по крайней мере, соотносятся с реальным изменением уровня шума.

Этап 1. Определение зависимости скорости вращения вентилятора кулера от коэффициента заполнения ШИМ и/или напряжения питания

Отличный результат — плавный рост скорости вращения при изменении коэффициента заполнения от 25% до 100%.

Регулировка с помощью напряжения имеет примерно такой же диапазон. При желании можно комбинацией обоих методов, например снизив напряжение до 3,5 В и уменьшая коэффициент заполнения до 65%-45%, снизить скорость вращения до 180-300 об/мин, но вряд ли это будет иметь практическое значение. При 2,0-2,2 В вентиляторы (Aer P120/P140) останавливаются, а при 2,4 В запускаются.

Этап 2. Определение зависимости температуры процессора в режиме простоя от скорости вращения вентиляторов кулера

Тест не проводился ввиду малой информативности.

Этап 3. Определение зависимости температуры процессора при его полной загрузке от скорости вращения вентиляторов кулера

В этом тесте наш процессор с TDP 140 Вт не перегревается даже на минимальных оборотах вентиляторов в случае штатного способа регулировки с помощью только ШИМ (как, впрочем и в случае регулировки только напряжением). Отметим, что скорость снижения температуры с ростом скорости вращения вентиляторов начинает замедляться, и где-то после 1200 об/мин снижение температуры маскируется погрешностью измерений этого параметра. Сравнение трех тестируемых систем дает предсказуемый результат: старшая модель охлаждает лучше двух других, а младшая X42 — чуть хуже, чем X52. Точками без заливки отмечены значения, полученные при использовании программы Cam в случае выбранного по умолчанию профиля Бесшумный. Пример для X42:

Видно, что точки находятся в области максимальной эффективности, когда температура не слишком быстро растет при уменьшении скорости вращения и не слишком медленно снижается при увеличении скорости вращения. При этом вентиляторы систем работают практически бесшумно, то есть работа Cam оптимальная и соответствует выбранному профилю.

Этап 4. Определение уровня шума в зависимости от скорости вращения вентиляторов кулера

Уровень шума этой системы охлаждения меняется в широком диапазоне. Зависит, конечно, от индивидуальных особенностей и других факторов, но где-то от 40 дБА и выше шум, с нашей точки зрения, очень высокий для настольной системы; от 35 до 40 дБА уровень шума относится к разряду терпимых; ниже 35 дБА шум от системы охлаждения не будет сильно выделяться на фоне типичных небесшумных компонентов ПК — корпусных вентиляторов, вентиляторов на блоке питания и на видеокарте, а также жестких дисков; а где-то ниже 25 дБА кулер можно назвать условно бесшумным. В данном случае охватывается весь диапазон. Шум от X62 при таких же скоростях вращения вентиляторов существенно выше, чем от X42 с одним вентилятором, но то, что два вентилятора у X52 шумят меньше, чем один у X42, немного удивило.

Шум только от работающей помпы при питании от 12 В составил 18 дБА в случае X42 и почему-то 19,7 дБА у X52 и X62. Вряд ли помпы чем-то различаются конструктивно, скорее всего, различие обусловлено разбросом между экземплярами. С практической точки зрения, да еще и с учетом размещения помпы внутри системного блока, ее можно считать бесшумной. В любом случае, работает новая помпа заметно тише, чем в случае систем Kraken предыдущего поколения. Заметим, что при первом запуске системы от помпы минуту-две раздается различимое бульканье, но потом воздух, видимо, перегоняется в бачки радиатора и бульканье пропадает, остается только негромкое стрекотание от вращения ротора помпы.

Этап 5. Построение зависимости уровня шума от температуры процессора при полной загрузке

Если под эффективностью системы охлаждения подразумевать способность как охлаждать, так и сохранять тишину, то места между этими тремя системами распределились согласно размеру радиатора: чем больше радиатор, тем выше эффективность. Попробуем уйти от условий тестового стенда к более реалистичным сценариям. Допустим, что температура воздуха, забираемого вентилятором(-ами) этих систем может повышаться до 44 °C, но температуру процессора под максимальной нагрузкой не хочется повышать выше 80 °C. Ограничившись этими условиями, построим зависимость реальной максимальной мощности, потребляемой процессором, от уровня шума:

Приняв 25 дБА за критерий условной бесшумности, получим примерную максимальную мощность процессоров, соответствующих этому уровню для трех систем. Это 180, 190 и 205 Вт для X42, X52 и X62 соответственно. То есть даже младшая система X42 обеспечит комфортную работу в случае, по всей видимости, любого современного процессора, если не учитывать варианты какого-то экстремального разгона. Гипотетически, если не обращать внимания на уровень шума, пределы мощности можно увеличить еще на 20 Вт.

Выводы

С точки зрения снижения температуры процессора, обновленные кулеры NZXT Kraken все так же являются очень эффективными системами жидкостного охлаждения. Уровень шума на максимальной скорости вращения вентиляторов относительно высокий, но есть и возможность существенно его уменьшить, с незначительным снижением охлаждающей способности. С нашей точки зрения, для большинства компьютеров, работающих в обычных условиях и режимах, оптимальным выбором будет младшая система X42, уже обеспечивающая отличные результаты как по уровню шума, так и по способности охлаждать. Если требуется больший запас по охлаждению или возникают трудности с размещением широкого радиатора, но помещается высокий, то можно присмотреться к X52. Система X62 предназначена для владельцев просторных корпусов и очень мощных процессоров, работающих в режиме почти экстремального разгона. Отметим хорошее качество изготовления, антивибрационные вставки в рамке вентиляторов, оплетку шлангов и кабелей (как минимум помогающую сохранить единый стиль оформления внутренностей компьютера), статическую или динамическую RGB-подсветку, а также продвинутое ПО Cam для гибкого управления кулером и контроля за состоянием ПК в целом.

За оригинальную эффектную подсветку, отличные технические характеристики и функциональное ПО Cam системы жидкостного охлаждения NZXT Kraken X42, X52 и X62 получают редакционную награду Original Design.