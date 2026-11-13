Reuters: в Китае строят ИИ-дата-центры на $3,2 млрд с запрещёнными чипами Nvidia

Обнаружено более 150 проектов, рассчитанных на ускорители H100, H200 и H800

Nvidia заявляла, что американские экспортные ограничения фактически закрыли ей китайский рынок ИИ-дата-центров. Однако расследование Reuters выявило в Китае проекты и соглашения на общую сумму свыше 23 млрд юаней ($3,2 млрд), связанные с использованием ограниченных американских процессоров. Журналисты изучили более 150 закупочных уведомлений, инвестиционных планов, строительных контрактов и корпоративных документов. В выборку вошли действующие вычислительные центры, строящиеся объекты, подписанные контракты и ещё не реализованные инвестиции.

Проекты охватывают разные регионы страны — от богатых технологических центров восточного побережья до удалённых западных провинций. Технологии Nvidia используют не только крупнейшие китайские IT-компании, но и поддерживаемые местными властями предприятия, университеты и региональные вычислительные центры. В частности, в провинции Ганьсу на северо-западе Китая один из объектов должен был получить тысячи ускорителей Nvidia до конца 2026 года, однако Reuters не удалось установить, состоялась ли поставка. Общая оценка в $3,2 млрд включает не только процессоры, но и здания, системы электроснабжения и другую инфраструктуру.

В основе многих проектов лежат ускорители Nvidia H100, H200 и H800, экспорт которых в Китай ограничен американским законодательством.

Reuters: в Китае строят ИИ-дата-центры на $3,2 млрд с запрещёнными чипами Nvidia
Источник изображения: сгенерировано Muse

США начали вводить ограничения на передовые ИИ-процессоры в 2022 году, а затем распространили их на модифицированные модели, разработанные специально для китайского рынка, включая H800. В январе 2026 года администрация Дональда Трампа перешла к индивидуальному рассмотрению лицензий на поставки H200 отдельным китайским заказчикам. При этом, согласно отчёту IDC, на который ссылается Reuters, Nvidia всё ещё обеспечивала 34% поставок ИИ-ускорителей в Китае в первой половине 2026 года.

Ужесточение контроля создаёт риски для операторов: возможны задержки, перебои с поставками и дорогостоящая перестройка центров под китайские процессоры. Ситуацию дополнительно осложняет уход Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia. Хуанг выступал за смягчение экспортных ограничений и ранее говорил, что доля компании на китайском рынке сократилась с 95% до нуля. Его уход может ослабить возможности Nvidia добиваться пересмотра американской политики. Аналитик вашингтонского фонда Jamestown Foundation* Санни Чунг считает, что властям США необходимо контролировать не только непосредственных покупателей ускорителей, но и конечных пользователей вычислительных мощностей.

Отставка Хуанга произошла на фоне расследования обстоятельств его отношений с Алисой Хуанг, бывшей руководительницей, связанной с сингапурским облачным партнёром Nvidia Megaspeed. Компания Megaspeed отрицает незаконную переправку ускорителей Nvidia в Китай. Совет директоров Nvidia начал независимое расследование и заявил, что не располагает основаниями считать, будто корпоративные секреты или национальная безопасность США оказались под угрозой. Публичных доказательств нарушения Дженсеном Хуангом экспортного законодательства нет.

Reuters отдельно подчёркивает, что обнаруженные китайские проекты нельзя связать ни с Megaspeed, ни с обвинениями вокруг Хуанга.

* Деятельность организации «The Jamestown foundation (JF), («Джеймстаунский фонд»)» признана нежелательной на территории РФ

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