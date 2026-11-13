Honor заявила о первом месте среди Android-брендов в Китае по итогам октября

Honor сообщила, что в октябре 2026 года продала в Китае больше Android-смартфонов, чем любой другой бренд. По данным, на которые ссылается компания, за месяц она продала 2,573 млн смартфонов, а её доля составила 12,04%. Кто подготовил эти данные, Honor не уточняет.

Одной из причин роста продаж компания называет новую серию Magic9: её продажи превысили 500 тысяч устройств. Старшая модель, Magic9 Pro Max, разработана в партнёрстве с ARRI и рассчитана на видеосъёмку. В сентябре её показали на Венецианском кинофестивале. Honor планирует выпустить Magic9 Pro Max на глобальный рынок, но дату не называет.