Claude столкнулся с массовым сбоем: пользователи не могут войти в аккаунты и работать с ИИ

Anthropic подтвердила сбои авторизации и начала расследование

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с доступом к Claude: не получается войти в аккаунты, загружать файлы и получать ответы от нейросети. У части пользователей сервис перестал открываться. Сбои затронули и Claude Code — инструмент Anthropic для программирования с помощью ИИ.

Claude столкнулся с массовым сбоем: пользователи не могут войти в аккаунты и работать с ИИ
Источник изображения: Downdetector

Anthropic подтвердила проблему на официальной странице состояния сервисов 13 ноября в 09:58 UTC (12:58 мск). Компания сообщила о повышенном количестве ошибок при авторизации в Claude.ai и Claude Code, а также на platform.claude.com.

На момент публикации специалисты расследуют причины сбоя и не дали дополнительных комментариев об ожидаемых сроках возврата сервиса к работе.

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