Важные звонки больше не потеряются: абоненты «СберМобайла» смогут сами решать, какие звонки блокировать

«СберМобайл» добавил возможность индивидуальной настройки защиты от нежелательных звонков. Теперь абоненты могут самостоятельно формировать чёрный и белый списки номеров, управляя тем, какие вызовы будут блокироваться, а какие проходить через общий спам-фильтр.

Например, если номер курьера или сотрудника сервиса оказался в общей базе спама, пользователь может добавить его в список разрешённых контактов. Это поможет не пропустить важный звонок. Нежелательные номера, напротив, можно отправлять в чёрный список одним движением. При этом абонент может пометить вызов как спам или сообщить о возможном мошенничестве.

Все настройки сохраняются на стороне оператора и остаются доступными при смене смартфона. Повторно настраивать блокировки на новом устройстве не потребуется.

Управление списками доступно в разделе «История звонков» личного кабинета. Здесь также можно просмотреть ранее заблокированные номера и при необходимости восстановить возможность принимать от них вызовы.

Новый инструмент предоставляется бесплатно всем абонентам «СберМобайла». Он доступен в мобильном приложении и веб-версии личного кабинета.