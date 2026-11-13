Судебная тяжба двух конкурентов: Axiom обвинила Vast Space в копировании планов пилотируемых миссий для NASA

Axiom Space обвинила калифорнийскую Vast Space в передаче NASA документа с планом организации пилотируемой миссии, содержащего собственные наработки Axiom. Речь идёт о документе Mission Integration and Operations Management Plan (MIOMP) — подробном операционном плане миссии, который описывает её проведение от запуска до возвращения экипажа. По утверждению Axiom, в некоторых местах Vast заменила название компании на «поставщик частных пилотируемых миссий», но в других оставила название Axiom и её корпоративные данные. Компания считает это свидетельством того, что документ был скопирован с её материалов, а не разработан самостоятельно.

Иск был подан в федеральный суд Хьюстона на основании американского закона False Claims Act, предусматривающего ответственность за мошенничество в отношении государства. Axiom требует гражданских штрафов, возмещения ущерба в тройном размере и судебных издержек. Компания подчёркивает, что такие документы содержат многолетние наработки и подтверждают способность оператора безопасно организовать полёт экипажа. Для Vast принятие плана NASA является условием получения очередного платежа по контракту.

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Vast отвергла обвинения. Компания заявила, что получила документ от субподрядчика, который одновременно оказывает услуги ей и Axiom, а его основой послужила стандартная документация предыдущих миссий. По версии Vast, в полученном файле действительно сохранились материалы одной из прежних миссий Axiom. Компания утверждает, что самостоятельно сообщила NASA о необходимости исправления документа в течение суток после его отправки и уже на следующий день передала новую версию. Vast также заявила, что сотрудничество с NASA по её шестой частной пилотируемой миссии продолжается без задержек. Министерство юстиции США отказалось подключаться к судебному разбирательству, однако это не означает, что обвинения опровергнуты: Axiom продолжает дело самостоятельно.

Конфликт возник в особенно важный для обеих компаний момент. NASA развивает программу Private Astronaut Missions с 2019 года, позволяя коммерческим операторам организовывать полёты частных экипажей численностью до 4 человек на МКС. Axiom первой получила контракты на 4 такие миссии: первая состоялась в апреле 2022 года, четвёртая — летом 2025-го. В январе 2026 года NASA выбрало компанию для пятой миссии, в феврале шестую получила Vast, а в апреле седьмую — Voyager Technologies.

Теперь судебное разбирательство разворачивается непосредственно перед следующим этапом конкурса на создание коммерческих орбитальных станций. Финальные предложения компании должны представить NASA 14 декабря. В числе претендентов, помимо Axiom и Vast, — Voyager Technologies, Blue Origin и, возможно, SpaceX. NASA подтвердило, что знает о судебном споре, но отказалось его комментировать. Само по себе обвинение ещё не означает дисквалификации Vast, однако доказанное мошенничество при работе с государственным заказчиком может осложнить участие компании в будущих контрактах NASA.