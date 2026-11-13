Судебная тяжба двух конкурентов: Axiom обвинила Vast Space в копировании планов пилотируемых миссий для NASA
Разбирательство началось за месяц до подачи финальных заявок на строительство частных орбитальных станций, контракты на которые могут стоить миллиарды долларов
Axiom Space обвинила калифорнийскую Vast Space в передаче NASA документа с планом организации пилотируемой миссии, содержащего собственные наработки Axiom. Речь идёт о документе Mission Integration and Operations Management Plan (MIOMP) — подробном операционном плане миссии, который описывает её проведение от запуска до возвращения экипажа. По утверждению Axiom, в некоторых местах Vast заменила название компании на «поставщик частных пилотируемых миссий», но в других оставила название Axiom и её корпоративные данные. Компания считает это свидетельством того, что документ был скопирован с её материалов, а не разработан самостоятельно.
Иск был подан в федеральный суд Хьюстона на основании американского закона False Claims Act, предусматривающего ответственность за мошенничество в отношении государства. Axiom требует гражданских штрафов, возмещения ущерба в тройном размере и судебных издержек. Компания подчёркивает, что такие документы содержат многолетние наработки и подтверждают способность оператора безопасно организовать полёт экипажа. Для Vast принятие плана NASA является условием получения очередного платежа по контракту.
Vast отвергла обвинения. Компания заявила, что получила документ от субподрядчика, который одновременно оказывает услуги ей и Axiom, а его основой послужила стандартная документация предыдущих миссий. По версии Vast, в полученном файле действительно сохранились материалы одной из прежних миссий Axiom. Компания утверждает, что самостоятельно сообщила NASA о необходимости исправления документа в течение суток после его отправки и уже на следующий день передала новую версию. Vast также заявила, что сотрудничество с NASA по её шестой частной пилотируемой миссии продолжается без задержек. Министерство юстиции США отказалось подключаться к судебному разбирательству, однако это не означает, что обвинения опровергнуты: Axiom продолжает дело самостоятельно.
Конфликт возник в особенно важный для обеих компаний момент. NASA развивает программу Private Astronaut Missions с 2019 года, позволяя коммерческим операторам организовывать полёты частных экипажей численностью до 4 человек на МКС. Axiom первой получила контракты на 4 такие миссии: первая состоялась в апреле 2022 года, четвёртая — летом 2025-го. В январе 2026 года NASA выбрало компанию для пятой миссии, в феврале шестую получила Vast, а в апреле седьмую — Voyager Technologies.
Теперь судебное разбирательство разворачивается непосредственно перед следующим этапом конкурса на создание коммерческих орбитальных станций. Финальные предложения компании должны представить NASA 14 декабря. В числе претендентов, помимо Axiom и Vast, — Voyager Technologies, Blue Origin и, возможно, SpaceX. NASA подтвердило, что знает о судебном споре, но отказалось его комментировать. Само по себе обвинение ещё не означает дисквалификации Vast, однако доказанное мошенничество при работе с государственным заказчиком может осложнить участие компании в будущих контрактах NASA.